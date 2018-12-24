Кто поможет брошенному в тюрьму русскому патриоту Дмитрию Бабичу?

Есть в современной русской жизни моменты такого несуразного и горького абсурда, что от них хочется просто сразу отвести глаза. Проблема в том, что если их отвести, то абсурд вовсе не исчезает, а, напротив, разрастается. Так что к нему как раз и надо обращать глаз как можно больше. Есть в современной русской жизни моменты такого несуразного и горького абсурда, что от них хочется просто сразу отвести глаза. Проблема в том, что если их отвести, то абсурд вовсе не исчезает, а, напротив, разрастается. Так что к нему как раз и надо обращать глаз как можно больше.





Уже с июня находится под арестом большой русский патриот и энтузиаст из Петербурга, руководитель общественной организации «Соратники Новороссии» Дмитрий Бабич. Находится явно по злому умыслу и заговору врагов русского народа. Бабич на протяжении 4-х лет делал большое дело русской солидарности: собирал и возил в Новороссию гуманитарную помощь. В общей сложности организовал и доставил 20 гуманитарных караванов.





Добавим, что помимо этой благотворительной деятельности Дмитрий Бабич ещё блистательный публицист. Автор этих строк, как и многие другие люди, узнал Бабича именно по его замечательным видеовыступлениям в интернете, в которых он говорит о самых актуальных и острых вопросах русского настоящего и будущего: о власти, о вере, о СМИ, о войне и мире, о Кавказе, о судьбах России, Украины и Новороссии... И среди прочего в отличие от многих не боится прямо высказываться по еврейскому вопросу. И честно ищет свою правду, не взирая на нынешние дурные нормы политкорректности, требующие говорить о еврействе как о покойнике — или хорошо, или ничего. Его видео набирали десятки и сотни тысяч просмотров и стали настолько ярким явлением, что у Бабича появились точившие на него зуб весьма влиятельные враги типа вездесущего и вечного Владимира Рудольфовича Соловьёва, брызгавшего ядовитой слюной и заходившегося в истерике в адрес Дмитрия в своих радиоэфирах.





В очередной раз Бабич повёз перевязочные средства, форму, наколенники, тактические очки и бронежилеты - что просили, то и повёз - для луганского и донецкого "Беркута". А ещё подарки для детей погибших бойцов и прочее. В итоге в отношении Бабича возбуждено явно противозаконное и явно заказное уголовное дело о контрабанде вооружений и военной техники (ст. 226.1 УК РФ) - таковыми вдруг признали бронежилеты и наколенники. И уже полгода Дмитрия держат то в таганрогском СИЗО, то в ИВС Неклиновского района Ростовской области, то по надуманному поводу помещают в карцер.





Весь груз был занесён в таможенную декларацию, так что откуда вдруг встал вопрос о контрабанде, большая загадка. Важно заметить, что никакого "перемещения через таможенную границу", о котором говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, не было! Дмитрий со своими спутниками приехал на таможню, открыто и честно задекларировал, что именно он хочет провезти. Сотрудники таможни решили, что задекларированный товар провозить нельзя и не пропустили его через границу. Все, инцидент должен был быть исчерпан. Но не тут-то было...





Ещё раз подчеркну важную и печальную деталь. Получателями всей этой помощи были детские дома в Перевальске и Шахтёрске, многодетные семьи, храмы, разные воинские подразделения, в том числе в своё время батальон «Сомали» прославленного Гиви, отряд «Спарта» легендарного Моторолы... Но главными, повторяю, были ОМОН "Беркут" в Луганске и в Донецке. Узнав в конце лета про арест Дмитрия, я бросился в интернет, не сомневаясь в том, что он уже наполнен гневными заявлениями и публичными видеообращениями командиров и бойцов обоих "Беркутов" в защиту Дмитрия Бабича. И с изумлением обнаружил, что в сети нет ничего, ни одного видео, ни строчки, ни полслова от "Беркута" в поддержку Бабича!.. Обращение священника и прихожан Свято-Николаевского храма из города Первомайска, например, есть, а вот от "Беркута" — ничего…





Изумлённый. я кинулся звонить командиру луганского "Беркута" Валерию Николаевичу Костенко. В сети легко найти видео-новости луганского ТВ, на которых полковник Костенко вручает Бабичу медаль и рассказывает о том, что регулярная помощь "Соратников Новороссии" просто неоценима для "Беркута". Однако, полковник Костенко, узнав, что речь о Бабиче, ни разу не согласился поговорить со мною. И естественно ни разу не перезвонил.





Больше мне повезло в Донецке. Командир местного «Беркута» полковник Андрей Геннадьевич Терещенко, - наверное, заслуженный воин, - говоря со мной, мялся, жался и объяснял, что он "человек непубличный", что он не может всего рассказать по телефону, что к нему приезжали некие люди... - что за люди, я так и не понял, связь оборвалась, и больше дозвониться до Терещенко у меня не получилось.





На удачу на месте, в Луганске, нашёлся активный человек, который добрался и до командира «Беркута», и до руководства местного Министерства внутренних дел. И узнал из первых уст, что «помогать Диме им запрещено, так как Дима критиковал евреев». Что «Диму не раз просили, чтобы он прекратил говорить о евреях». И что «это российское правосудие, и Дима гражданин России, и это не наше дело, а России». И они «не имеют права вмешиваться». Донести, что граждане любой страны могут высказывать любую свою гражданскую позицию по любому в мире вопросу, не получилось.





А ещё в «Беркуте» все отчего-то уверены, что Бабич арестован по статье «межнациональная рознь». И по этой причине помогать ему тем более «не положено». Что-то объяснять про суть предъявленных обвинений опять же было бесполезно.





Да ведь он вам и по вашей просьбе вёз эти наколенники и бронежилеты, за которые его посадили, ну где у вас совесть?! Что за страшный русский секрет: почему люди, не боящиеся идти под пули, боятся какого-то высокого начальства или каких-то влиятельных фигур?! Неужели после смерти бесстрашных Моторолы и Гиви среди защитников Новороссии больше некому вступиться за ставшего жертвой грязных интриг русского патриота Дмитрия Бабича?!





Вот такая ситуация. Дмитрий Бабич, иной раз под пулями, с риском для жизни возивший помощь для Новороссии, именно за это и сидит сейчас в тюремных застенках. И российская система правосудия перемалывает его в своих жерновах. А те, кому он помогал, молчат, поджав хвост, и не имеют по этому поводу никакого мнения. Всех с Новым годом, что тут ещё скажешь.



