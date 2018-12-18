За вовлечение подростков в протесты будут штрафовать и сажать на 15 суток

Государственная дума РФ утвердила введение штрафов за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные уличные акции и протесты.





Согласно принятому документу, "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании» будет караться штрафом до 50 тысяч рублей или арестом до 15 суток". О тветственность за это нарушение будут нести организаторы несанкционированных мероприятий.





Напомним читателям, что идея о вводе такого закона возникла сразу после протестных акций 2017-2018 годов, в которых участвовало большое количество подростков.





АПН следит за развитием событий.



