 

За вовлечение подростков в протесты будут штрафовать и сажать на 15 суток

Государственная дума РФ утвердила введение штрафов за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные уличные акции и протесты. 

Согласно принятому документу, "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании» будет караться штрафом до 50 тысяч рублей или арестом до 15 суток". Ответственность за это нарушение будут нести организаторы несанкционированных мероприятий.

Напомним читателям, что идея о вводе такого закона возникла сразу после протестных акций 2017-2018 годов, в которых участвовало большое количество подростков.

АПН следит за развитием событий.
 

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