» К итогам промежуточных выборов в США

Часть 2. Трампизм – это выдумка американских либералов или реальная действительность?

Трампизм, в теоретическом смысле ещё не осознан и не определён, как явление. Правильнее будет, даже, сказать, что он ещё до конца не сформировался, в качестве практического течения ещё не сложился, но уже бродит по Америке, по улицам её крупных городов и предместий. Переместился и во вне: в парламентские собрания других стран и в международные организации, на дискуссионные площадки солидных политологических и общественно – политических форумов. Не везде ему рады, где – то запрещают, пытаются вытолкнуть из «приличного» общества, накладывая табу на всё сущностное, связанное с ним. Но, как в таких случаях водится, - чем больше его «прессуют», тем больше им интересуются.

Так, что такое трампизм?

Начнём с того, что все «измы» - это новейшие ( применительно к времени их появления), не всегда одобрительные, но нередко претендующие на открытие, направления в искусстве, науке, философии, политике и содержащие суффикс – изм-. Эти слова нередко возникают от имён и фамилий авторов, лидеров новообразующихся направлений. Трампизм, в этом смысле, также, не является исключением. Он происходит от фамилии 45 Президента США Дональда Трампа.

Перед тем как разобраться в трампизме, неплохо бы было понять, что означает образующее его слово, какую смысловую нагрузку оно несёт в себе изначально.

У английского слова «trump» много значений, как они сочетаются с фамилией американца немецкого происхождения, каковым является Дональд Трамп, вопрос отдельный. Эти слова имеют прямо противоположные значения и определения - от восхитительных до уничижительных. Среди имён существительных, производных от него: бродяга, босяк, шлюха, распутница, проститутка, и даже более откровенные матерные определения самых «существительных из человеческих существ». Из прилагательных выделяют – бродячий, из глаголов: топтать, утаптывать, утрамбовывать, выгонять ( с работы).

И всё же, в дословном переводе с английского слово «trump» означает «козырь» и имеет отношение к карточной игре. И от этого образуются различные интерпретации. Например (trumper — трубач). И дальше, пошло- поехало: славный парень, козырный туз, зовущий вперёд, получивший преимущество, обретший благополучие. Какое из этих слов не возьми оно будет «прилагательным», т.е. характерными для Дональда Трампа: удачного бизнесмена, богатого человека, проницательного писателя и публициста, затейливого шоумена, яркого политика, неугомонного, меняющегося до неузнаваемости, непосредственного, но не глупого человека.

Трампизм, конечно, является производным от личных качеств нового Президента США, его импульсивности, манеры поведения, стиля высказываний и принятия важнейших государственных решений в твиттере. Но, смею вас уверить, не только и не столько от этого, сколько от той философии и политики, которые он привнёс в американское общество. Трампизм, как определение, появился во след, если не сразу же, за негативным восприятием Трампа в либерально- демократической тусовке. Оно (определение), скорее всего, и появилось то для того, чтобы коротко и ёмко передавать негативизм к нему в обществе.

Так, чем же Трамп вызывает негативное отношение многих американцев? Но сразу оговоримся, не большинства - большинство его, всё – таки, избрало Президентом и через два года подтвердило ему своё доверие. И у этого большинства он, разумеется, вызывает позитив. Это отдельная история и мы к ней вернёмся после того, как разберёмся в истории с негативом.

Его не воспринимает и даже боится американская элита, потому как не понимает, что от него можно ожидать. Он страшен ей в своей непредсказуемости.

Официально неприятие к Трампу объясняется тем, что он, якобы, инициирует: изоляционизм, противодействие иммиграции, возвращение рабочих мест на территорию США, отказ от блокового сотрудничества, от содержания «ненужных» международных организаций, за силовую политику в двусторонних отношениях с союзниками, за популизм во внешней и во внутренней политике. Трампу вменяют в вину разжигание «белого национализма», расизма и даже фашизма. Всё это вместе взятое, по мнению его критиков, создаёт большие риски, большую непредсказуемость, большую неопределённость для США. Сколько в этом правды, неприкрытой и целенаправленной лжи либерал - демократов должны разобраться сами американцы. И они непременно в этом разберутся. Один только вопрос: когда? Время работает не на Трампа.

Наш российский многовековой опыт смут, бунтов и революций подтверждает одну истину: ложь самое сильное оружие из всех применяемых на начальном этапе формирования внутреннего протеста и общественной конфронтации. А если иметь в виду, что американские смутьяны и революционеры, «сляпаны из того же теста», что и российские, то можно смело предположить, что нынешняя ложь будет вскрыта, обнародована и осуждена, только их последователями, детьми, а может и внуками, этак лет через 20-30. К тому времени необходимость в истине если и сохранится, то исключительно в качестве исторического интереса.

Это тем более актуально в условиях глобализации, когда ложь, построенная на придуманных фактах, стала реальным инструментом большой политики. «Химическая » пробирка, ставшая поводом для уничтожения Ирака и её лидера Хусейна, варварская бомбёжка Белграда, уничтожение Ливии и Сирии, провокация Саакашвили в Цхинвали, антирусская эпопея на Украине во всех её трагических проявлениях, отравление в Солсбери: независимо от размеров и последствий всё это осмысленные провокации одного порядка и одной методологии - ложь должна заменить реальность.

Вначале создаются ложные мифы, на основании которых затем реализуются действия. Сами мифы служат инструментом тестирования состояния человечества (или его части, проживающей, скажем, на американском или евразийском континенте.) Если ложь проходит, если ей верят, значит можно смело двигаться в избранном направлении и продвигать предусмотренные стратегий решения. Если, даже, не смотря на широкомасштабные действия с использованием всего арсенала возросших манипуляторных возможностей, не удаётся до конца оболванить людей, то организаторы провокацией рекомендуют ни в коем случае не останавливаться, надо продолжать. Ложь должна становится более масштабной и всеобъемлющей, в конечном счёте она призвана всё вокруг заместить собой, чтобы кроме лжи ничего не осталось. Чтобы, исходя из этой логики, и выбирать, кроме тщательно препарированной лжи, было нечего. Чтобы человечество в порыве сформированного ложью гнева потребовало, да, именно, потребовало, уничтожить мнимого (придуманного) злодея, придать его религиозной анафеме и светскому проклятию.

Поэтому, борьба с ложью, особенно социального, общественно – политического и этно-конфессионального характера должна вестись сразу по факту её появления, не откладывая на потом, что называется по горячим следам. И у Трампа, в этом смысле, появляется уникальный шанс за оставшиеся два года развенчать ложные обвинения в свой адрес, выдвинуться на второй срок и выиграть очередные президентские выборы. Задача, прямо скажем, не из простых. Развенчание лжи и дискредитация лжецов требуют несравненно больших усилий и таланта, нежели распространение порочащих сведений. Надо же не только развенчать ложь, но и сформировать такую «правду» о себе, чтобы в неё поверили и встали на её защиту.

Так чем же «трампизм» Трампа отличается от «трампизма», инкриминируемого ему и его сторонникам американскими и зарубежными либерал – демократами, действующими по одной заданной глобалистами программе?

Для начала необходимо понять где и черезо что проходит генеральная, основная линия раскола? О реальности его существования и, если можно так выразиться, производных линиях раскола, мы говорили в предыдущем материале. Не затрагивая главной, по той простой причине, что это не позволил сделать иллюстративный жанр. О главной линии раскола не говорит никто. Ни зарубежные СМИ, ни российские. Наши аналитики, эксперты, в большинстве своём находящиеся на службе у мирового либерализма, отрабатывают всё те же версии раскола, что и их американские визави. С той лишь разницей, что делают они это ещё более некомпетентно и с ещё большим обманом. «Продраться» сквозь густо засаженные заросли этого тщательно спланированного и хорошо организованного обмана, трудно, а порою и вовсе невозможно.

И всё же … Линия разлома в США проходит не между приверженцами идей либеральных и консервативных, не между богатыми и бедными, не между белыми и цветными, не между иммигрантами и коренными. В США, за исключением индейцев, составляющих 1,6% процента населения (5 млн.), все иммигранты. Не устаю повторять: раскол в США протекает между глобалистами, превратившими США в свою мировую штаб – квартиру и мирового жандарма по защите своих интересов, со всей их обслугой и прислугой, и просто американцами, на законных основаниях считающими себя гражданами этой страны.

Всё остальное, включая политические противостояния демократов и республиканцев, лишь дымовая завеса, искусно организованная фикция, призванная отвлечь внимание от главного, от тех сил, которые пытаются обеспечить себе мировое господство за счёт США и в ущерб США. Именно с этих позиций и предлагается посмотреть на трампизм, как на новое политическое явление. Сказать, что оно взялось из ниоткуда, лишь вследствие пришествия Трампа, - значит сказать очередную неправду. Противостояние национальной Америки, т. е сил, отстаивающих национальные интересы Америки и мировых глобалистских сил, оккупировавших Америку и превративших её в свой оплот, явление давнее. Просто, это противостояние было придушено в общественном сознании, его обсуждение было поставлено под запрет. Силы, олицетворяющие национальную Америку (предлагаю таки их называть) получили возможность публично заявить о себе так открыто и громко на федеральном уровне, впервые благодаря победе Трампа на Президентских выборах.

Чего больше в реальном трампизме личных ли идей Трампа или идей, стоящих за ним консервативных сил, сказать определённо не возможно. Но можно с большой долей достоверности утверждать, что эти идеи созвучны и дополняют друг друга.

Предлагаю в этом контексте повнимательнее присмотреться к Трампу и его воззрениям. Для этого нам россиянам надо избавиться от заблуждений, что Трамп в американской политике выскочил, как «чёрт из табакерки». Это далеко не так. Во - первых, извините за тавтологию, он не первый раз участвует в президентских выборах в качестве кандидата (первый раз в 2000). Во вторых, ещё больше он известен, как человек, помогавший республиканцам в их избирательных кампаниях. О многом в биографии Трампа говорит, хотя бы, тот факт, что он был активным сторонником Рейгана, во время его избирательных кампаний. Соотнесите год рождения Трампа (1946), годы правления Рейгана (1980-1988) и его личную победу на выборах Президента США в 2016 году и вам многое станет понятно. О его воззрениях рекомендую судить не по высказываниям в твиттере и не по скоропалительным заявлениям, вызываемым складывающейся ситуацией, зачастую перевираемых СМИ, а по тому, что он писал, как исследователь и публицист. Трамп автор десятка книг, половина из которых являются бестселлерами. В их ряду особое место занимают:

- Трамп. Путь наверх (Советы о том, как добиться успеха в бизнесе от тех, кто его достиг);

- Дональд Трамп и Билл Зинкер. Мысли по крупному и не тормози;

- Дональд Трамп. Как стать богатым;

- Трамп никогда не сдаётся (41 урок лидерства от эксцентричного миллиардера);

- Дональд Трамп. Былое величие Америки





Опасаясь утомить читателя цитированием Трампа, тем не менее, не вижу иного способа защитить в нём самостоятельного, самодостаточного, умного и предприимчивого человека.

Вначале о высказываниях Трампа, которые, как мне кажется, являются его гражданским кредо:

- не взваливайте на своих детей тяжёлую ношу незаслуженного богатства: это может «парализовать» их, отбить у них охоту много трудиться и добиваться собственного успеха в жизни;

- самый большой успех приходит тогда, когда плывёшь против течения;

- как можно быстрее превращайте ваши масштабные мысли в масштабные действия. Не позволяйте ложным отговоркам затормозить вас. Отговорки- симптомы страха;

- плохие времена часто дают хорошие возможности;

- мыслите глобально, но будьте реалистами;

- нужно тратить столько, сколько считаешь нужным. Нельзя тратить больше, чем можно;

- настоящие миллиардеры никогда не стремятся торопить время, потому что жизнь хорошая штука, но, к сожалению, очень короткая;

- покажите мне человека без ЭГО и он окажется лузером;

- Я никогда не видел худого человека, пьющего диетическую колу;

- тот, кто однажды предал, в трудную минуту вновь изменит вам.

А вот политическое кредо:

- у нашей страны серьёзные проблемы. У нас больше нет побед!

- мы превратились в посмешище, в эдакого мирового мальчика для битья, которого клянут за всё и не поминают добром. Америку не уважают…;

- в Нью-Йорке холодно и идёт снег. Нам необходимо глобальное потепление;

- наши границы похожи на швейцарский сыр;

- Президент должен понимать, что дело Америки – это бизнес;

- Наша свобода основана на богатстве;- богатство – это инструмент, позволяющий достигать чётко сформулированных целей;

- Европа должна платить за безопасность;

- если Иран или ИГИЛ хотят захватить Иракскую нефть, я говорю: мы должны захватить эту нефть первыми;

- Китай представляет для США три угрозы: нагло манипулирует своей валютой, предпринимает попытки уничтожения промышленной базы США, ведёт против нас промышленный шпионаж и кибервойну. Эти угрозы можно устранить если обложить Китай налогами;

- взять нефть, засудить ОПЕК, начать в США добычу нефти и газа, если сделать эти три вещи, мы окажемся на верном пути к восстановлению силы и богатства;

- я их (демократов) худший ночной кошмар;

- мой твиттер самое надёжное моё оружие: через него я заставляю своих врагов говорить правду;

- моё отличие от других кандидатов в президенты в том, что я более честный и мои женщины более красивые;

- я буду величайшим президентом из всех когда – либо сотворённых Богом!

Не знаю, как насчёт последнего утверждения, в нём действительно много самонадеянности, самовлюблённости. Трампу для начала надо бы утвердиться в должности президента, не попасть под импичмент и избраться на второй срок. Но, судя по остальным, очевидно, что воспитанник крупного бизнеса во главе государства – бизнеса утвердился совсем не случайно. Ему предначертано развести на «свои» позиции государство и бизнес, сросшиеся в нечто неразрывное в своей послевоенной истории. Скорее всего, он этого добьётся, если справится с цейтнотом. Возраст и риск «не успеть» диктуют ему необходимость делать всё быстро и безвозвратно.

Существует много версий, связанных с объяснением причин победы Трампа. В последнее время наиболее распространенной стала следующая: т.н. «глубинное» правительство США позволило Трампу добиться победы с одной единственной целью: скомпрометировать его на практической работе, а вместе с ним американских националистов и их последователей во всём мире, прежде всего в странах, традиционно входящих в евро-атлантический альянс, называемый «коллективным Западом». Таким образом, по мнению сторонников данной версии, предполагается убрать окончательно с дороги всех тех, кто мешает завершению процесса глобализации.

Что - то в этом есть. Но у устроителей нового мирового порядка существует реальный риск выпустить джина из бутылки. Глобализации, ведь, сопротивляются не только трампы, путины, орбаны. Ей сопротивляются национальные государства, нации и традиционные религии, семья. Словом, все те и всё то, что либералы собрались похоронить под завалами старого мира. Может так статься, что консолидированный либеральный Запад, вынужден будет вести войну с государствами на все 200 фронтов. Разумеется, если ему не удастся, как прежде, стравить в смертельной схватке всех своих противников, разделив из на враждующие стороны. Так уже было и с Римской империей, и с Византией, и с Оманской империей. Так было совсем недавно по историческим меркам в 1914 и в 1941. Так, наконец, было во времена холодной войны. Так происходит и сейчас по отношению, скажем, к современной России, развернувшей борьбу за государственный суверенитет. Изоляция, санкции, финансовые и технологические ограничения пока и будем надеяться в дальнейшем, не помогают обуздать строптивое российское руководство. И это вызывает надежду у одних и разочарование у других: если не удаётся справиться с одним сувереном, то как быть со всё большим числом стран, стремящихся к нему? А что будет, если в ряды борцов за национальный суверенитет включится ведущая страна мира? В ответе на этот кроется новый, куда более сложный вопрос: фактически оказалось, что в пресловутой семёрке достаточного государственного суверенитета не имеют, ни Великобритания, ни Франция, что уж говорить о ФРГ, Японии, Италии, в которых продолжает действовать в специфических формах оккупационный режим. А последние события показывают, что и в США важнейшие решения принимаются не Президентом страны, а т.н. «глубинным правительством». Если США не суверенны, то у кого находятся ключи от национальных суверенитетов государств больших и малых, сильных и не очень? В свете этих размышлений совсем по другому видятся и причины развала СССР, в котором напрямую не участвовала ни одна страна мира. По крайней мере, об этом заявили руководители крупнейших мировых держав конца XX века.

Так, кто же развалил одну сверхдержаву и лишил суверенитета другую? Судя по тому, что результатами устранения сверхдержав воспользовались глобалисты, можно смело предположить, что это дело рук Либерального Центра. Уверен, за такие обвинения призовут к ответу, потребуют доказательств. Ответить есть чем, доказательства кроются в отсутствии национального суверенитета. Ответственно заявляю, ни одно государство в мире сегодня не обладает полным и всеобъемлющим национальным суверенитетом. Только незначительная его часть добровольно передана международным организациям. Все остальные его составляющие, у кого больше, у кого меньше, принудительно изъяты в результате установившейся несправедливой финансовой, банковской, информационной и технологической систем, управляемых транснациональными компаниями. Из этого печального признания вытекает очень простая, но совершенно точно прогнозируемая тенденция мировой политики: борьба за сохранение национального государства, за возвращение ему суверенитета в полном объёме.

Но силам, исповедующим в политике мироцентризм, глобализм отступать некуда. Здесь сохраняется вполне оправданное понимание, что отказ от претензий на мировое господство обернётся падением Либерального Центра и крахом всей тщательно выстроенной вертикали. Её достоинства, базирующиеся на непременной административно – правовой поддержке сверху любой либеральной инициативы снизу, в одночасье превращаются в один ключевой недостаток – нежизнеспособность либеральных идей и небезопасность людей их исповедующих и распространяющих.

Борьба с российским следом в американской политике трамповского периода связана исключительно с устранением этих угроз. Либеральному Центру необходимо на корню задушить, уничтожить, как сорняк, любую прорастающую мысль о возможности и необходимости сопротивления глобализму. Из этого проистекает и направление действия: не допустить никаких контактов Путина с Трампом, а ещё лучше «загнать» их на тропу войны. Реально этому мешает только то, что Путин более самостоятелен в выборе своих шагов и поступков. Но и он не может играть за своих противников и предвосхищать их ходы, в давно расписанной Бжезинским шахматной партии. Убедительность этого хорошо прослеживается на примере развития украинского кризиса. Сегодня, по прошествии 5 лет всем очевидно, что кризис на Украине направлен против России, преследует цели раскола славянского мира и пресечения зарождающихся антиглобалистских тенденций. В принципе, ни одна отдельно взятая страна, включая Украину, её кажущегося патрона США и гарантов евроинтеграции в лице Германии и Франции не извлекает из этого кризиса реальных дивидендов. Есть, конечно, такие сумасшедшие националисты на Украине из числа, прежде всего галичан, которые считают, что Россию можно «похоронить» в этом кризисе, а наследство поделить. По их пониманию, если Россию удастся сломить, лакомый кусок европейской части России в виде пограничных территорий, отойдёт к Украине. Им глупым и невдомёк, что при самом благоприятном раскладе, места за столом победителей для Украины не предусмотрено. Объединённая Европа, втянувшись в данный кризис ослабила, а не усилила себя. Ей не на кого теперь опереться в борьбе за суверенитет и безопасность. Китайцы далеко, а американцы и есть тот самый волк в овечьей, точнее либеральной, шкуре. Но по большому счёту при таком раскладе не в интересах и национальной Америки, втягиваться в конфликт на евразийском континенте с непредсказуемыми последствиями. Но, кто – то ж постоянно дёргает за ниточку марионетку Порошенко, подталкивая его и стоящую за ним националистическую комарилью к самым худшим вариантам действий. Худшим для всех.

Кроме тех, кто хотел бы свести в смертельной схватке ведущих игроков мировой политики. И этот КТО - ТО действует не без успешно, если вопреки воле и интересам таких национальных государств, как Россия, США, ФРГ, Франция, загоняет украинский кризис в формат исключительно силового разрешения. Значит, в каждой из этих стран есть силы, которые дергают за ниточку, как марионеток не только Порошенко, но и Меркель, Макрона, Трампа, да и Путина. Это, опять же хорошо видно на примере нового Президента США, который два года не может по нормальному приступить к исполнению своих конституционных полномочий. В ответ на провокацию в керченском проливе украинских военных судов, Трамп заявил: «Нам не нравится происходящее между Россией и Украиной. Будем надеяться, что ситуация будет урегулирована. В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим». И тут же в пику ему на заседании Совбеза ООН Представитель США Никки Хейли выдвигает жёсткие обвинения России. И уже Трамп, ужесточает свою риторику, ставя под сомнение целесообразность встречи с Путиным на саммите двадцатки в Аргентине. Трампа осознанно вынуждают вступить в противостояние на международной арене и с лидерами других государств, в той или иной степени находящихся под внешним управлением всё тех же ТНК и стоящего за ними Либерального Центра. Борьба за выстраивание взаимовыгодного экономического сотрудничества США, защиту американских национальных интересов в торговле, налоговой и ценовой политике, являющаяся важнейшим направлением трампизма, встречает ожесточённое сопротивление всё тех же ТНК и мирового капитала по одной простой причине, что национальные интересы США и финансово – экономические интересы ТНК, мировых финансовых и банковских структур не дополняют друг друга, а вступают в антагонистические противоречия. За примерами далеко ходить не приходится. В погоне за дешёвой рабочей силой крупные производители выведены из США в азиатский регион, на территории Африки, Латинской Америки. Этим шагом ТНК добились снижения себестоимости продукции, повышения её конкурентоспособности и доходности, но для США это обернулось разрушением промышленной базы, резким сокращением рабочих мест и депрофессионализацией населения.

Слоган «Трампизм победи глобализм» получает всё большее политическое звучание и не только в Америке. Что хуже - сказать трудно. Плохо и то и другое. Противники Трампа утверждают, что глобалисты удерживают США от дурных поступков, а его сторонники не без оснований говорят, что американские пороки есть, ни что иное, как отражение засилья глобалистов в американской политике. Возразить этому сложно, хотя бы потому, как демонстративно осуществляется конфликтизация внешнеполитического курса Трампа, при котором ссора с союзниками, подаётся, как неспособность руководства страны поддерживать хорошие отношения, изоляционизм и некомпетентность. А из этого делается вывод о необходимости импичмента Трампу, а при его невозможности недопустимость избрания на второй срок. В свою очередь Трамп делает всё возможное, чтобы подорвать влияние Либерального Центра в странах англосаксонкого мира, Европы и Юго- восточной Азии, в обход и вопреки интересам США.





Наряду с этим, Трампа настойчиво пытаются вывести и из внутренней политики США. Делается это исключительно затем, чтобы не дать реализоваться такому главному направлению трампизма, как выдавливание глобалистов с доминирующих позиций в финансовой, правовой, информационной политике страны. Успех на этом направлении, если он, всё – таки, будет достигнут, позволит Трампу и его сторонникам разорвать пуповину, которая связывает крупные ТНК, международный финансово - банковский альянс и мировые СМИ с Конгрессом США, законодательными, представительными, судебными и исполнительными органами на федеральном и штатовском уровнях.

Исходя из вышеизложенного, следует признать, что идеи и направления деятельности Трампа во внутренней и внешней политике становятся всё более привлекательны для других стран и континентов.

Завершая размышления по теме, заявленной данной публикацией, считаю возможным утверждать, что трампизм не выдумка американских либералов, а реальная действительность. Другое дело, что американские демократы, как и всё антитрамповское движение, организуемое Либеральным Центром, пытаются исказить его, подменить его истинные цели надуманными, придать им конфликтный и человеконенавистнический характер.

Но как бы не сложилась ситуация у Трампа в его внутри американском раскладе, независимо от того сумеет он до конца реализовать свои идеи в США или нет, трампизм приобрёл самостоятельную силу и привлекательность. Они состоят в том, что проистекают не из враждебного для консолидированного Запада места, каким, скажем, объявлены Россия, Китай, Иран, ислам и т.п. А из США : его цитадели, оплота и охранителя. В силу этого и бороться с этими идеями будет крайне сложно, если вообще возможно.



