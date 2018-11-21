К итогам промежуточных выборов в США

Потребность поговорить о Трампе и трампизме настолько велика, важна и актуальна, что отказать в этом себе не позволит ни один серьёзный политик, аналитик и публицист. Все они находятся под давлением, как собственно Трампа, так и его идей, вроде бы и не гениальных и даже не затейливых, но таких своевременных и нужных, как для понимания мира сегодняшнего, так и завтрашнего, реконструируемого.



Кто такой Трамп вряд ли стоит в нашей аудитории изъясняться: предприниматель, миллиардер, многоженец, безыдейный политикан. В самом деле, Трамп не замечен в приверженности к каким - то новым идеям, отличным от существующих. Его не возможно причислить ни к одной из господствующих в нашем мире идей за последние 220 лет: он ни конфедералист, ни коммунист, ни социал – националист, ни сторонник конвергенции, ни противник имперализма. Из множества идей оплодотворивших человеческую цивилизацию он выбирает то, что ему ближе всего или в его понимании полезнее всего для США в современных условиях, нисколько не смущаясь, образующимся «идейным винегретом», оформленным в привлекательный слоган: «Сделаем Америку снова великой». В Трампе привлекает одно – этот человек сделал себя сам. В этом его загадка, уникальность и величие.



Часть 1: Трамп расчётливый победитель или везунчик?



Мною предпринято несколько попыток порассуждать на этот счёт в нескольких публикациях на сайте АПН, связанных в основе своей с победой Трампа на президентских выборах в США, с его практическими шагами по реализации предвыборной программы во внутренней политике и в международных отношениях.



Напомню о них:



-15 ноября 2016 года. Что выбрали американцы: истоки победы.

-18 ноября 2018 года. Что выбрали американцы: Цена победы.

- 17января 2017 года. США: не злорадствовать, а сочувствовать.

- 11 апреля 2017 года. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

- 15 декабря 2017 года. Вселенское яблоко раздора.

- 14 июля 2018 года. Путин- Трамп. Контуры дискуссии: Глобализация и мироустройство.

- июль 2018. Из неопубликованного. О не предсказуемой предсказуемости и стратегической терпимости.



На сложный вопрос в заголовке, есть простой ответ: везёт тому – кто везёт. А Трамп много на себя взваливает и далеко везёт, нередко по ещё не проторенным дорогам. Одной из них стала и та, которая привела его к Президентскому Олимпу мощнейшего государства современности.



Новую пищу для размышлений по этому поводу дали недавно состоявшиеся промежуточные выборы в США. Напомню для непосвящённых, что промежуточными в американской избирательной (политической) системе, называются выборы, которые проходят строго через два года после Президентских выборов и строго за два года до очередных Президентских выборов. На них традиционно осуществляются выборы 435 членов нижней Палаты Представителей, на треть(35 из 100) обновляется Сенат (верхняя палата Конгресса США). Кроме того, в этот раз, помимо сенаторов и конгрессменов американцы также выбирали 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 членов законодательных собраний штатов, судей и членов советов школьных округов. Президент США Дональд Трамп назвал состоявшиеся выборы "огромным успехом".



Явка избирателей составила примерно 47%, что стало самым высоким показателем с 1970 года. По оценкам газеты The New York Times, на избирательные участки 6 ноября пришли 114 млн человек, в то время как в прошлых промежуточных выборах четыре года назад приняли участие 83 млн. Авторитетное итальянское издание La Repubblica точно замечает:: "Эффект Трампа в пробуждении страсти к политике: на промежуточных выборах зарегистрирована активность избирателей, которую США не видели десятилетиями. Америка была заражена политической пассивностью, и нынешнее голосование свидетельствует об изменении тенденции в атмосфере повышенных тонов, повсеместных нарушений и препятствий, ложных новостей и обвинений в хакерских атаках» .



Беспрецедентно высокими оказались также расходы на предвыборные кампании. Как подсчитали специалисты из вашингтонского Центра в поддержку гибкой политики (Center for Responsive Politics, CRP), общие затраты всех кандидатов превысили $5,2 млрд, что на 35% больше, чем четыре года назад. "Можно с уверенностью сказать, что это новый рекорд для промежуточных выборов", — заявил в интервью новостному ресурсу Axios сотрудник CRP.



Рекордную сумму из собственных средств — $171,5 млн — затратил на свою предвыборную кампанию давний спонсор Демократической партии предприниматель Джей Роберт Притцкер, ставший губернатором штата Иллинойс. По данным журнала Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд, и теперь он, а не президент Дональд Трамп, который "стоит" на $100 млн меньше, может считаться "самым богатым действующим американским политиком". Впервые в истории в нижнюю палату Конгресса избраны две мусульманки, в том числе Ильхан Омар, уехавшая в восьмилетнем возрасте вместе со своими родителями из охваченной войной Сомали и до переезда в США прожившая четыре года в лагере для беженцев в Кении. Впервые в Палате представителей будут работать и две представительницы коренного населения Америки, в том числе бывшая стажерка Белого дома Шарис Дэвидс из индейского племени хо-чанк, победившая на выборах в Канзасе. Она также известна как бывшая участница соревнований по смешанным боевым искусствам и открытая лесбиянка.



В целом число законодателей с нетрадиционной сексуальной ориентацией по итогам нынешних выборов в США значительно увеличилось. В Палате представителей их теперь будет семеро (включая шесть новых конгрессменов). В Сенате добилась переизбрания еще на один срок единственная открытая лесбиянка Тэмми Болдуин (от штата Висконсин). Впервые в истории губернатором американского штата стал представитель ЛГБТ-сообщества Джаред Полис, выигравший выборы в Колорадо. Демократы набрали исторически самое большое число голосов женщин и представителей небелого населения, показав, что их кандидаты могут выиграть даже в штатах, традиционно поддерживающих республиканцев.



Итоги выборов таковы, что их в спортивной терминологии можно бы было назвать «ничьей». Ничьей между демократами и республиканцами. Демократы завоевали большинство в Палате Представителей (225 мест из 435. В 10 округах подсчёт продолжается.). У партии президента теперь есть по меньшей мере 54 места в верхней палате Конгресса по сравнению с 51, которые республиканцы контролировали до выборов. Это обстоятельство поможет Трампу гораздо проще назначать людей на те или иные позиции в правительстве, которые требуют утверждения Сенатом.



При этом, нельзя не согласиться с обозревателем телеканала «Си-эн-эн» Стивен Коллинсон (Stephen Collinson): «Победа демократов в Палате представителей станет сдерживающим фактором для президента Дональда Трампа и разрушит республиканскую монополию власти в Вашингтоне».



Не искушённому в американской политике наблюдателю, прежде всего зарубежному, может показаться, что разделение власти в Конгрессе США (Сенат — за республиканцами, Палата — за демократами) — это благо. В действительности же те очевидные плюсы, которые дает сложившаяся ситуация благодаря основополагающей системе "сдержек и противовесов", сводятся на нет глубиной противоречий и ожесточенным противостоянием между представителями двух партий. Очень многим в России, в том числе и автору данной публикации, до недавнего времени казалось, что сущностной разницы между ними никакой нет – и те и другие стоят на империалистических позициях, жёстко следуя гегемонистскому курсу США везде и во всём. Заглянуть же во внутрь их политического организма никак не удавалось, не смотря на широко рекламируемую свободу, открытость, плюрализм. Существующие проблемы тщательно скрывались, нивелировались и подавлялись. До тех пор, пока со всей очевидностью не стало понятно, что на самом деле существует две Америки: Америка для американцев и Америка для глобалистов, оккупировавших Уол Стрит и удерживающих под своим жёстким контролем всю политическую, законодательную, финансово – экономическую и информационно- пропагандистскую системы страны. Они превратили США в инструмент силовой защиты своих глобальных интересов, которые совершенно правильно во всём мире называют «мировым жандармом».



Неизвестно сколь долго сохранялась бы эта ситуация, если бы не участие Трампа в Президентских выборах. Выиграв их, он сорвал мантию таинственности, под прикрытием которой устроители нового мирового порядка, именуемого однополярным, фактически обворовывали и насиловали Америку, созданную за 250 лет трудом и гением выходцев из Европы. Теперь, любые выборы в США оцениваются исключительно через призму побед и поражений «своих» и «чужих». Потому, промежуточные выборы 2018 года, в отличие от предшествующих им подобных выборов и 4 года, и 40 лет назад, приобрели стратегический, а не тактический характер. Американские демократы при нескрываемой моральной, психологической, информационной и финансовой поддержке либералов со всего мира, обязаны были в этом стратегическом сражении с трампистами, не просто одержать победу, а разгромить их. Тем самым важно было в ходе промежуточных выборов выветрить из республиканцев националистический дух и вернуть этой партии характерный для неё соглашательский с глобалистами курс. Курс, при котором США оставались бы приводным ремнём у устроителей нового мирового порядка, чуждого традиционной Америке. Им эта победа позарез была нужна, прежде всего, потому, что без неё становится призрачной и их победа на Президентских выборах -2020. И основания для таких надежд были: в американской традиции партия действующего президента исторически несла потери на промежуточных выборах — как, к примеру, демократы при Бараке Обаме в 2010 году и республиканцы при Рейгане. В целом, на протяжении 150 лет партия американского президента лишь в редких случаях избегала протестного голосования,



Не получилось! Не получилось потому, что в традиционно размеренную межпартийную борьбу включился Президент Дональд Трамп. Он лично объехал 32 штата, принял участие в более чем 70 предвыборных мероприятиях, превратив фактически промежуточные парламентские выборы, которые игнорировали его предшественники, в референдум о доверии действующему главе государства. Ценой огромных усилий, преодолением предательства, множества конфликтов, в том числе, с ближайшими союзниками и помощниками, он подтвердил это доверие своих избирателей.



Трамп победитель промежуточных выборов и с точки зрения вклада в избирательную кампанию Республиканской партии и с точки зрения, политических дивидендов, полученных им по результатам этих выборов. Во всех его действиях просматривается самодостаточность, точный расчёт? основанный на глубоком знании повседневной жизни американцев. Прежде всего, он одержал победу над своими оппонентами в республиканской партии. Около 40 из них либо оказались идти на выборы, либо их проиграли , лишившись поддержки Трампа. К числу несомненного личного успеха Трампа следует отнести и то, что республиканцы сохранили большинство в Сенате, нарастив своё преимущество в нём с 51 до 54 представителей. Угроза импичмента исчезла. Самое же главное состоит в том, что республиканская партия, обретя в лице Трампа несомненного и единоличного лидера, выглядит уверенной и предельно мобилизованной на Президентские выборы 2020 года. Еще раз считаю необходимым подчеркнуть ранее высказанное утверждение: величие Победы Трампа, пусть ещё не полной и не окончательной в том , как раз, и состоит, что она одержана не только над Клинтон и разномастной ультралиберальной публикой из Демократической партии , а над мировым либеральным Центром.



Правда, значение личного вклада Трампа в победу на промежуточных выборах по достоинству не оценивают не только демократы, но и некоторые влиятельные однопартийцы. Чего только стоит интервью телекомпании CBS влиятельного сенатора - республиканца Линдси Грэма, который сказал: "Я считаю, что три вещи помогли нам завоевать несколько штатов, контролируемых демократами. [Утвержденный на пост судьи Верховного суда Бретт] Кавано, который объединил нашу партию, караван [мигрантов, направляющийся из Гондураса к южной границе США], который был своего рода посягательством на наш суверенитет, и хорошие экономические показатели, - все это стало плохими новостями для демократов в "красных штатах". Заметьте, ни слова о Президенте – однопартийце. Такие высказывания только подталкивают не смирившихся демократов к более активным и радикальным действиям. Трампу, судя по всему, ещё долго предстоит работать над тем, чтобы расчистить «авгиевы конюшни» среди своих союзников.

Республиканцы потеряли большинство в Палате представителей, а значит и контроль над комитетами, которые ранее вели расследование в отношении сотрудников минюста и ФБР. У конгрессменов-демократов другой объект преследования. Президент, его бывшие бизнес-партнеры, его семья и соратники – все теперь станут мишенью комитетов нижней палаты. Еще в сентябре 2018 года Демпартия обнародовала список из 64 повесток на предоставление документов и проведение допросов свидетелей в случае, если Палата представителей окажется в их руках.



Правда, надо признать и другое, демократы, хоть и сохранили своё «лицо», завоевав большинство в Палате и увеличив число своих представителей среди губернаторов, на самом деле потеряли, если можно так выразиться, «тело» партии. Оно утратило былую привлекательность, её обветшалые формы в сочетании с раскоординированностью конечностей, и отсутствием свежих идей,всё более указывают на физическую усталость, интеллектуальную отсталость и духовную пустоту её лидеров. И дело не только в неизменном спикере Палаты Представителей 78- летней Нэнси Пелоси, от 15 летнего правления которой устали демократы, но и в отсутствии ярко- выраженных лидеров, которые по мнению редакции «Нью –Йорк таймс» могли бы настроить палату «заниматься не только критикой своих оппонентов и снижением налогов для толстосумов, но и интересами простых американцев. Фокус в том, чтобы подобрать правильные темы и найти нужный тон. Многие демократы-трампоненавистники наверняка захотят мести.»,



Хочется верить, что после промежуточных выборов политическое сражение в США постепенно будет перемещаться, как бы у нас сказали, в правовое поле, которое, тоже предельно политизировано. Напомню, что именно суды округов, контролируемых демократами. отменяли в 2017–2018 гг указы президента по вопросам иммиграции и строительства нефтепроводов.



Ситуация медленно, но уверенно меняется в пользу Президента . За время своего пребывания в Белом доме Трамп сумел назначить двух судей Верховного суда, а также еще 82 судьи федеральных юрисдикций по всей стране. «Переупаковка» офиса генпрокурора также нацелена на усиление позиций президента. И крепкое сенатское большинство является серьезным подспорьем в этом деле (ключевых министров и федеральных судей утверждает верхняя палата Конгресса). Стороны поменялись ролями. Теперь законодатели начнут терзать администрацию (как показал опыт 2017–2018 гг., малопродуктивно), а офис генпрокурора – силовые ведомства, что может привести к выдвижению обвинений против членов антитрамповской фронды в ФБР и минюсте.



Во всём этом сохраняющемся политическом противостоянии единственным проигравшим и самым незащищённым остаются американское государство и простой народ. Пожалуй, самым популярным словом у американских СМИ, комментирующих в эти дни итоги выборов, стало "раскол" — будь то по отношению к Конгрессу или ко всему обществу. Америка кажется расколотой не только по партийным пристрастиям, но также по расовой принадлежности и языку. Возникает все больше различий между технократической элитой и простыми людьми из числа рабочих, или так называемыми «изгоями». Обе партии проводят политику, которая только усиливает существующие разногласия, и часто используют их к собственной политической выгоде. Какую бы форму ни принимали эти разногласия — политика, основанная на этнической, религиозной, языковой принадлежности, предвыборные махинации — возникающие противоречия наносят непоправимый ущерб тому, что осталось от идеи общей и единой Америки.



Линии раскола проходят и между отдельными штатами. Впервые за последние сто с лишним лет только в одном из них — Миннесоте — в местном двухпалатном законодательном собрании установлено партийное двоевластие. В остальных 49 штатах законодательная ветвь власти находится под полным контролем либо республиканцев, либо демократов. "У нас есть красные (республиканские) и есть синие (демократические) штаты. Мы поляризованы", — заявил представитель Национальной конференции законодательных собраний штатов (National Conference of State Legislatures, NCSL) Тим Стори.



«Противоположные тенденции в Палате и Сенате ясно обозначили политическую и культурную пропасть между разносторонне развитыми и обеспеченными демократами, живущими в больших городах и их окрестностях, и преимущественно белым рабочим классом и сельскими консервативными избирателями, которые по-прежнему считают Трампа своим кумиром", — отметила телекомпания CNN. Очевидно, что такая ситуация сохранится по меньшей мере до следующих всеобщих выборов, которые пройдут в США в 2020-м. Можно считать, что подготовка к ним уже началась.»



CNN вторит The New York Times: "Нынешняя предвыборная кампания стала демонстрацией гнева, раскола и страха в обществе в условиях, когда кандидаты-республиканцы, а также поддерживавшие их маргинальные группы, использовали окрашенную в расистские тона подстрекательскую политику, начало которой положил Трамп в 2016 году. Учитывая тот факт, что президентская кампания 2020 года уже фактически началась, нет оснований полагать, что Трамп откажется от тактики, нацеленной на сплочение своих сторонников…».



Но ближе всего к истине в прогнозе итогов промежуточных выборов оказалась далёкая от американской действительности чешская газета Mlada fronta dnes: "Выборы в США завершатся плохо вне зависимости от их результатов. С точки зрения долгосрочной перспективы они не решат абсолютно ничего. Два лагеря американских избирателей останутся в своих окопах позиционной (идеологической) гражданской войны. Выборы будут способствовать тому, чтобы между ними выросли новые (идейные) заграждения… Главный итог выборов не подлежит огласке. Он сводится к тому, что внутренне Америка станет еще более разобщенной. Это произойдет вне зависимости от того, кто победил".



К этим пессимистическим оценкамм можно добавить только одно: результаты нынешних выборов, скорее всего, окажутся определяющими и не только для будущего США, они изменят политический ландшафт во многих странах мира.



Ждать осталось недолго. Трампизм набирает скорость.



Что это такое обсудим в части второй публикации под названием: «Трампизм выдумка американских либералов или реальная действительность?



