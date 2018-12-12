Губернаторский эндшпиль. Почему главе Ставрополья прочат «дагестанский сценарий»

Один из крупных южных регионов страны Ставропольский край уже несколько месяцев живет в ожидании отставки губернатора. Разные эксперты прогнозировали смену власти в регионе то на конец 2018, то на начало 2019 года. А пока край застыл в ожидании, наблюдатели прикидывают: может ли на Ставрополье повториться жёсткий «дагестанский сценарий»





В начале 2018 года в Дагестане развернулась масштабная антикоррупционная кампания под руководством нового главы Владимира Васильева и при поддержке федерального центра и силовиков. Посадили руководство прежнего правительства, за ними покатились головы пониже.

Операция в той или иной мере продолжается до сих пор.

Западный сосед Дагестана – Ставропольский край вполне может повторить эту судьбу, сообщает журнал «Профиль». При нынешнем губернаторе Владимире Владимирове здесь процветает коррупция. Около 15 человек из его ближнего окружения уже ходят под следствием или арестованы.

Несколько десятков чиновников рангом пониже также под подозрением или стали фигурантами разных уголовных дел. Кроме того, в крае стремительно ухудшается экономическая ситуация. В восточных районах Ставрополья расползается идеология экстремизма. В регионе неспокойно как в криминальном, так и в социальном смысле.

По мнению наблюдателей, все это подходит под критерии скорой смены руководства края.

Федеральный центр не может не понимать, что губернатор Владимиров, которые многие местные жители считают причиной всех бед, ослабляет позиции власти и рискует не выйти во второй тур предстоящих губернаторских выборов сентябре 2019 года.





Другими словами, на Ставрополье может повториться неблагоприятный для Кремля сценарий Хабаровского края или Владимирской области, где непопулярных действующих глав смели оппозиционные кандидаты, даже не представившие адекватной программы. Народ просто голосовал против.





Тем временем известно, что КПРФ и ЛДПР готовы выдвинуть на выборах в Ставропольском крае тяжелую артиллерию. По слухам, от коммунистов пойдет популярный и харизматичный генерал Виктор Соболев, а от либерал-демократов молодой и амбициозный Александр Пелюх. В такой ситуации Кремлю будет проще и выгоднее поменять губернатора не на переправе – перед самыми выборами, а примерно в начале 2019 года.



