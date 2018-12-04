 

Депутаты расширили список оснований для немедленной блокировки сайтов

Депутаты Государственной думы РФ приняли новый закон, который позволяет без решения суда немедленно блокировать сайты, являющиеся потенциально опасными для детей. Автором законопроекта является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. 

«Блокировке будет подлежать не только информация, которая направлена на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опасным для их жизни и здоровья», — прокомментировали происходящее парламентарии.

По новому закону блокировка должна проводиться не в течение суток, как это было раньше, а незамедлительно. Эти меры будут приняты в том случае, если владелец сайта откажется удалять содержимое по требованию властей.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Интернет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за «группы смерти»
» Роскомнадзор без решения суда сможет блокировать домены в зоне «.ru»
» Роскомнадзор собирается блокировать «зеркала» пиратских сайтов без решения суда
» Неугодные сайты будут блокировать без суда и экспертизы
» Блокировка сайтов встает на конвейер
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
Альтернативные военные концепции: Робоавиация

Альтернативные военные концепции: Робоавиация

Ответ на критику (2)

Ответ на критику (2)

Порошенко утверждает военное положение, но проигрывает

Порошенко утверждает военное положение, но проигрывает

Ответ на критику (1)

Ответ на критику (1)

Секта свидетелей Малюты

Секта свидетелей Малюты

О перспективах ресоветизации России

О перспективах ресоветизации России

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Депутаты расширили список оснований для немедленной блокировки сайтов

  • 16:50
  • 200

Зарплата каждого пятого россиянина - менее 15 тысяч рублей

  • 14:51
  • 404

Убийство Нины Гулевич - время идёт, и ничего не происходит

Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

  • 17:00
  • 733
Альтернативные военные концепции: Робоавиация

Альтернативные военные концепции: Робоавиация

Ответ на критику (2)

Ответ на критику (2)

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru