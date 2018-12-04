Депутаты расширили список оснований для немедленной блокировки сайтов

Депутаты Государственной думы РФ приняли новый закон, который позволяет без решения суда немедленно блокировать сайты, являющиеся потенциально опасными для детей. Автором законопроекта является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.





«Блокировке будет подлежать не только информация, которая направлена на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опасным для их жизни и здоровья», — прокомментировали происходящее парламентарии.





По новому закону блокировка должна проводиться не в течение суток, как это было раньше, а незамедлительно. Эти меры будут приняты в том случае, если владелец сайта откажется удалять содержимое по требованию властей.





АПН следит за развитием событий.



