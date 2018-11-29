Российские рэперы могут получить господдержку
- 29.11.2018, 13:55,
- Новости
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Сергей Нарышкин, руководящий Службой внешней разведки РФ, предложил российскому министерству культуры продумать возможность оказания господдержки рэперам.
Выступление Нарышкина на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения в России цитирует РИА «Новости». «Может быть, министерству культуры стоит подумать о поддержке такой современной формы поэтической и музыкальной культуры», — заявил глава СВР. Известно, что члены оргкомитета уже поддержали его инициативу, и соответствующее предложение будет направлено в правительство.
Напомним читателям, что в последнее время по России прокатилась целая волна запретов на концерты рэперов. Под санкции властей попали такие исполнители как Хаски, Элджей, Монеточка и IC3PEAK.
АПН следит за развитием событий.