Дети мои, киевляне мои!

Забавно, но я до сегодняшнего утра буквально до тошноты ненавидел стихотворение Джамбула (Джамбула Джабаева) "Дети мои, ленинградцы мои!".

Слово "забавно" тут вовсе не подходит, конечно. Скорее "глупо" и "стыдно". "Забавно" в контексте "глупо и стыдно" тут лишь то, что я, зная это стихотворение уже тридцать лет наизусть, стихотворение, написанное осенью 1941-го года - в преддверии блокады, никогда не мог вникнуть в его суть и оно не пробирало до дрожжи - как оно того стоит.

Ну, это просто издержки школьной программы. Всё-таки правда там очень многое губится, в школе. Школьной программы и государственной пропаганды.

Дело было как. Ну, мы просто учили это стихотворение наизусть в школе, как всё там вечно учат, все эти "Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел.". И оно очень надоедало и казалось донельзя казённым.

Но ведь сам Лермонтов не был казённым, мягко говоря. И Джамбул не был.

Однако, долбёжка даёт такой эффект восприятия. Я не только, будучи маленьким школьником и будучи не-казахом, понимал, что если у стихотворения Джамбула и есть какой-то толк, - то лишь благодаря заслугам блестящей русской школы переводчиков ("Ленинградцев" перевёл М.Тарловский), и мне казалось, что на самом деле это "тыр-пыр" на казахском звучало иначе. Я, маленький дурачок, возмущался внутренне, что этот старый древний казахский дед - вообще смеет Самих Ленинградцев (у меня мама в Ленинграде родилась, например) называть своими детьми. "Да какие мы тебе дети, старый чёрт?!". Детство часто очень глупо, не только радикально в оценках.

Да, манера стихосложения казахских и других степных акынов - может не идеальна для восприятия европейского стихотворного уха. "Что вижу - то и пою". Но ЧТО видел этот дед в свои 95-ть в 41-м? Он умер в 45-м, несколько месяцев не дожив до ста лет. Он схоронил в эту Войну своих сыновей, ушедших на фронт добровольцами и погибших где-то под Днепропетровском. Стихи ведь - это не только форма, не только стилистика. Это содержание в первую очередь. То, что поэт видит.ё

...Мы родня вам с давней поры,

Ближе брата, ближе сестры

Ленинграду Алма-Ата. ...

...Предстоят большие бои,

Но не будет врагам житья!

Спать не в силах сегодня я...

Пусть подмогой будут, друзья,

Песни вам на рассвете мои,

Ленинградцы, дети мои,

Ленинградцы, гордость моя!

Ведь это же молитва Богу на самом деле. Вот что такое это стихотворение. Древнего мудрого старца, наивного как ребёнок, говорящего наивным языком Богу о том, что самое дорогое, что у него есть - дети его, к которым он приравнивает сражающийся Ленинград. "...ближе брата, ближе сестры... ленинградцы, дети мои".

Кто знает - что больше помогает в победе - мужество солдат или молитвы стариков? Я вот не знаю.

И этот старый дед, проводив на Войну и своих детей, которые там и погибли, говорит Богу о том, что и ленинградцы - не его физические дети - тоже дети его, равны ему по ценности, самое дорогое. И он молится за их выдержку, за их стойкость, за их победу.

А вот почему я сегодня с утра вспомнил об этом стихотворении Джамбула. На почве довольно пошлой темы какой-то дебильной киевской провокации каких-то диких осатанелых киевских властей, вызвавших нелепый "азовский инцидент".

Ну, что там произошло-то? Ну это просто по ту сторону добра и зла. При полностью сорванном отопительном сезоне, а ведь ещё только ноябрь, при полном развале полностью разворованной экономики и при надвигающихся выборах - какой-то ушлый торгаш Порошенко придумывает какую-то дикость с одной стороны для срыва выборов - с его-то отрицательным рейтингом, а с другой стороны для нагнетания сумасшедшей "военной" истерии, на почве которой этот политический пигмей рассчитывает, что "нация сплотится вокруг вождя".

При том и войны-то никакой нет. Порошенко направляет вне всяких приличий и обычных юридических согласований во внутренние воды России, которые были российскими даже и до воссоединения Крыма, каких-то три военных катера, набитых молодыми солдатиками, у которых головы набиты лозунгами и которых Порошенке не жалко. С очевидным пониманием того, что будет инцидент, возможно жертвы, и что эти катера безусловно будут задержаны.

Чтоб потом начать истерию. Как внешнюю, так и внутреннюю. С внешней стороны тут точно никогда бы ничего не прошло - Порошенко куда как больше надоел даже не Москве, а Вашингтону и Берлину и они давно его решили сменить, тут даже без вариантов. Но, как говорится, - "чем чёрт не шутит" - "а если начнётся большая заварушка, то они меня поддержат". Не поддержат - на всякую такую злобную сволочь есть методы в том числе с российской стороны, никто ему ничего не даст и он уже за провокации получил серьёзный отлуп оттуда. Да и не будет никто с Россией ссориться из-за этого, забудьте уже эту дикую надежду Иуды.

А для внутреннего украинского пользования - истерия, какая-то просто нелепо глупая заказная кампания, которую я с утра наблюдаю в украинских СМИ и блогах про "поддержим своего президента". И хоть месяц - но можно не топить и не кормить.

Так примитивно, так пОшло, подло и жестоко, что слов нет.

Но есть люди. Масса моих друзей на Украине. Друзей как в "реале", так и в интернете. Нормальных хороших умных добрых друзей, наших братьев.

Которые не могут этого всего не понимать. Понимают, разумеется. И их много, очень много.

Но вы только подумайте - какой громадный сейчас на них груз. В "физическом" смысле это не блокада Ленинграда, конечно, но в психологическом, с моей точки зрения - не меньше. Жуткий невыносимый груз. Ну вот как даже "лайкнуть" обычный нормальный пост про эту ситуацию, если вокруг реальная дикая истерия. Адская, бешеная. Когда немедленно обвинят в "предательстве" любого. Когда напишут донос. Когда, наконец, во время дичайшего "военного положения" без войны, но с юридическими запретами - как "незаконное действие" могут интерпретировать что хотите и не просто "осудить", но именно осудить. Когда могут к твоему дому явиться не фигуральные бандеровцы, а настоящие - и поджечь дом, избить, убить. Это ведь не шуточки - если для создания такой ситуации идти на одну дикость с катерами, то уж для этого-то ума точно хватит, тем более, что это можно списать на восстание рвотных масс и их гнев.

Дичайшая ноша. Для наших друзей, братьев и сестёр.

Поэтому я не буду пошлить в духе "крепитесь", - понятно, что я этого вам желаю. Не буду успокаивать в духе "скоро всё наладится" - это тоже понятно, так всегда бывает. Не буду "пафосничать" в духе другого, не менее великого стихотворения - "Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне" - это, скорее, для нас, а не для наших братьев на Украине, покрытой мраком.

Мне просто с утра сама пришла в голову фраза "Дети мои, киевляне мои". Которую я понял во всей её мощи: вы нам очень дороги, мы всё понимаем, мы молимся за вас. Нам больно вместе с вами.