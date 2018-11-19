Сайт Управления делами президента обновят за 2 млн рублей
- 19.11.2018, 20:02,
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Управление делами президента решило потратить 1,9 млн рублей на очередную переделку своего сайта, сообщает Daily Storm. Чиновники планируют в очередной раз сменить дизайн, добавить английскую и китайскую версии, вариант для слабовидящих, а также расширить закрытую часть системы, предназначенную для авторизованных пользователей.
После проведения недолгих торгов, подряд получило ООО «Диаком», зарегистрированное в 2011 году в Санкт-Петербурге. Основная сфера деятельности компании - строительство жилья и электромонтажные работы.
Любопытно, что всего год назад портал УПД уже был оптимизирован и перезапущен за 600 тысяч рублей.
АПН следит за развитием событий.