 

Сайт Управления делами президента обновят за 2 млн рублей

Управление делами президента решило потратить 1,9 млн рублей на очередную переделку своего сайта, сообщает Daily Storm. Чиновники планируют в очередной раз сменить дизайн, добавить английскую и китайскую версии, вариант для слабовидящих, а также расширить закрытую часть системы, предназначенную для авторизованных пользователей.

После проведения недолгих торгов, подряд получило ООО «Диаком», зарегистрированное в 2011 году в Санкт-Петербурге. Основная сфера деятельности компании - строительство жилья и электромонтажные работы.

Любопытно, что всего год назад портал УПД уже был оптимизирован и перезапущен за 600 тысяч рублей.

АПН следит за развитием событий.
 

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