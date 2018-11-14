В России не хватает тюрем для осужденных силовиков

В России остро встал вопрос о нехватке исправительных колоний для осужденных сотрудников силовых структур. Открытые в этом году две новые колонии слишком быстро заполнились. Об этом сегодня в эфире «Эха Москвы» рассказал заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко.





«Количество колоний для простых людей сокращается, но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников (правоохранительных органов и приравненных к ним). В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Происходит какая-то тенденция. Видимо, идет борьба с коррупцией», - утверждает он.





Максименко также отметил, что вместе с ростом количества колоний для экс-силовиков сокращается число учреждений для заключенных, которые не обладают особым статусом. По официальной статистике ФСИН в период с 2012 по 2018 годы общее число осужденных, отбывающих наказание в ИК, сократилось вдвое — с миллиона человек до 472 тысяч.





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