Две главные победы Общества русской культуры Республики Татарстан

Да, Общество русской культуры было образовано 25 лет назад, сначала как казанская городская общественная организация, цель деятельности которой по уставу значилась «сохранение и развитие культуры русского народа во всех видах ее проявления».

Работы в соответствии с этой весьма широкой уставной целью за прошедшие годы выполнено неимоверное количество – как по объёму, так и по ширине охвата. Соответственно, и достижения перечислять можно почти до бесконечности, но нет смысла. А по большому счёту, как человек, стоявший у истоков организации, как живой участник не только её возрастания, но и всех важнейших событий новейшей истории страны и края, могу ответственно заявить следующее. Во многом благодаря именно деятельности нашего Общества русской культуры русским православным стало возможным полноценно жить здесь в Казанском крае, а сам регион теперь – неотъемлемая часть России. Ведь вначале 90-х многие горячие головы здесь желали совершенно иного и говорили об этом вслух.

Дак вот, если говорить о конкретных достижениях Общества русской культуры Республики Татарстан, то я среди многих и многих выделил бы две наших больших победы.

Первая победа – это создание условий гармоничного развития русского языка и языков других народов России в образовании, в особенности это касается регионов, имеющих «титульный» национальный уклон. Действительно, в Республике Татарстан региональным руководством, используя опору на региональное законодательство, созданное карманными национал-депутатами, некогда была создана и последовательно культивировалась абсурдная ситуация в образовании. А именно, все дети без разбора национальности обязаны были учить русский и татарский языки в равных объёмах. Сколько же было сломано копий по этому поводу Обществом русской культуры РТ. Не сомневаюсь, что именно наша последовательная и упорная деятельность по урегулированию этно-лингвистического конфликта (определение профессора А.Л. Салагаева – первого председателя Общества русской культуры) стала причиной нелюбви к нам со стороны регионального руководства. И, вот, через многие годы как гром среди ясного неба в июле 2017 г. звучат слова президента России Владимира Путина:

«Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского.»

И метнув в зал молнию, добавил: «Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации.»

Затем в августе президент подписал соответствующие поручения– очень точные и конкретные, а в нынешнем году Госдумой уже приняты соответствующие поправки в законодательство.

Я нисколько не сомневаюсь, что пройдёт несколько лет и понятие «государственный» на всей территории России будет применимо только к русскому языку, а другие языки будут иметь только статус «родной язык» для их носителей и в этом качестве гармонично будут развиваться при поддержке регионов и государства в целом. Но это – уже частности, главная же победа одержана, абсурд, который уже думалось будет сохраняться бесконечно, закончился.

Вторая крупная победа была достигнута в том, что региональное руководство стало слушать то, о чём говорит русская общественность и Общество русской культуры в частности. Как это произошло требуется более подробное описание.

Началось всё с событий в мюзикле Норд-Ост в Москве на Дубровке, почти ровно 16 лет назад в 2002-го. Колыхнули эти события, конечно, всю Россию, но ещё и в каждом регионе страны эта трагедия Отечества порой откликнулась по-своему, как, например, в Казани.

Как мы все помним, группой чеченских нелюдей, боевиков-террористов, смертников тогда был захвачен этот театральный центр.

В результате спецоперации, которую одни называют блестящей, другие - неоправданной бойней, здание, захваченное террористами, было освобождено. Написано и сказано по поводу этих событий много, но судить об этом не нам и не в этой статье, однако ключевым для этого события и этого театра стало слово "труппа", ведь погибло тогда здесь 130 человек.

У нас в Татарии власти и национал-сепаратисты всегда любят проводить параллели с Чеченской республикой, к месту и не к месту, козырять тем, что, дескать, скажите спасибо, что Татарстан - не Чечня. Однако же это – грязная игра, ведь подлого террориста Аслана Масхадова, позднее ликвидированного российскими спецслужбами в собственном террористическом логове, в своё время принимали здесь в Татарии со всеми почестями на самом высоком уровне, и этот визит чеченского «гостя» был целиком проектом региональных властей Республики Татарстан.

Интересной является и реакция на местном региональном уровне тех событий в Норд Осте. Конечно, никто из наших региональных руководителей на публике оценок в поддержку террористов не давал, однако весьма своеобразную картину могли наблюдать тогдашние зрители местного телеканала Всероссийской телерадиокомпании (ВГТРК) "Татарстан". Её тогдашни й председатель, который, кстати, ранее был личным пресс-секретарём президента Шаймиева Ирек Муртазин объявил в связи с событиями на Дубровке в Москве прямой эфир в своей студии в Казани.

И, вот, к нему на эту передачу набежали "татарские писатели и деятели культуры", а также, лично явился тогдашний государственный советник президента РТ по внутренней политике (тот самый, кстати, кто организовывал ранее приезд в Казань и встречу с помпой террориста Масхадова) Рафаэль Хакимов.

То, что творилось на этом эфире, иначе как антироссийской вакханалией назвать было нельзя.

Ведь данный теракт здесь в студии был определён как проявление национально-освободительной борьбы чеченского народа! А Путину - вообще намекнули, что вот теперь пусть он, дескать, сам мочится в своём сортире. Возмущению не было предела, на следующий день мне позвонил журналист Алексей Дёмин (в настоящее время главный редактор международного издания Евразия Дейли), сказал, что после такого надо писать письмо Путину. Сели за текст, в котором сообщили, что в РТ с экранов государственного российского канала идёт антироссийская и русофобская пропаганда, и поддержка терроризма. От конкретного события в письме перешли к общей ситуации - разгулу регионального национал-сепаратизма, перекосам в национальном аспекте во всех сферах, ущемлении русского языка в образовании.

До этого писем от имени русской и русскоязычной общественности Татарии мы писали довольно много и в разные инстанции, но их всегда спускали в самый низ. Но на этот раз председателю Общества русской культуры, подписавшему письмо Путину, тогда это был ныне покойный профессор Александр Салагаев, уже довольно скоро после отправки позвонил аж руководитель аппарата президента РТ Экзам Губайдуллин и пригласил к себе на беседу.

На этой встрече Салагаев помимо того, что раскрыл все имеющиеся проблемы в сфере русской культуры в Республике Татарстан, высказал и ту претензию, что действующий президент Шаймиев с какими только социальными и национально-конфессиональными группами за время своего правления не встречался, но ни разу не общался с представителями русской общественности. На это Губайдуллин предложил Салагаеву обратиться к Шаймиеву с письмом о встрече.

- И что, может принять русских представителей? - с явным сомнением спросил главу аппарата Александр Леонидович.

- После вашего обращения напрямую Путину - может и не принять. Но может и примет.

Нам грех было не воспользоваться возможностью озвучить проблемы русских перед первым лицом региона. Поэтому, конечно, мы ему написали – и сразу – как только всё закрутилось!...

Это сейчас очевидно, что Шаймиев тогда действовал чётко в рамках конъюнктуры по ситуации, но тогда мы могли только гадать, и Обществом русской культуры была проделана огромная работа, чтобы эта встреча всё-таки состоялась.

На встречу эту нас допустили только шестерых, категорически не допустили двоих православных священников, входивших в наше правление – о. Олега Соколова и о. Фёдора Ситкина. Ссылались на формальный факт официальных встреч Шаймиева с православным духовенством. Оно понятно: разделяй и властвуй. В правлении Общества люди роптали, дескать, тогда и вовсе нечего ходить на этот приём, раз наших батюшек не пускают. Но в процессе обсуждения здравый смысл взял верх – лучше воспользоваться возможностью довести до руководства проблемы, чем лишиться этой возможности по собственной воле.

После применения к нам шестерым, допущенным на встречу, «беспрецедентных мер безопасности» мы всё-таки прошли в зал заседаний дворца президента Республики Татарстан. Придя в зал – удивились – здесь собрали всех глав администраций районов, весь региональный кабинет министров, других чиновников и всю местную прессу, был полный зал человек на 300!

Встреча продлилась почти 4 часа, в президиуме президент Шаймиев по правую руку от себя посадил Зилю Валееву, которая тогда в статусе первого вице-премьера отвечала за культуру и межнациональные отношения. Надо отметить, что известна Зиля Рахимьяновна была всегда главным образом тем, что за время своей политической карьеры не решила ни один вопрос, особенно если он касался интересов русского народа. Слева от себя Минтимер ,Шарипович посадил главу Алексеевского района Алексея Демидова - русских глав и высоких чиновников всегда в регионе было на пальцах сосчитать.

Нам было, конечно, не просто, но проблемы были в основном озвучены. Удивило высказывание Шаймиева, по виду вполне искреннее в ответ на факт перекоса избранных депутатов госсовета Татарии, среди которых русское представительство было явно крайне вялым: «А вы почему не избираетесь?! Избирайтесь!» Сейчас, зная всё про выборы, особенно в «менталитетных» регионах, данный возглас можно воспринимать лишь как риторический. Но тогда мы почти всерьёз готовы были поверить, что в региональном парламенте игра в одни ворота заканчивается, и русский народ будет здесь достойно представлен. В этом мы ошибались.

Главное же, что по итогам этой встречи самим Шаймиевым был подписан протокол с поручениями. В целом этот документ неплохо отражал суть озвученных на встрече проблем, но из 11 его важнейших пунктов некоторые потом были безнадёжно просрочены, а часть – не выполнены до сих пор!

Разбор результатов выполнения этих поручений - отдельная история. Но лично мне запомнился один результат, касается он русской народной культуры - фольклорных праздников и как такового русского фольклора на территории региона, где на тот момент все прикрывались почти исключительно интересами титульной народности.

Дело в том, что сам лично я приложил к возрождению русского фольклора в нашей республике очень много усилий, но вначале 90-х мне приходилось из уст аульных чиновников от культуры слышать, что республика у нас - татарская, и что с фольклором русского народа нам надо ехать в Москву, Рязань, и далее.

А тут, после этой встречи, вдруг национальный русский праздник-фестиваль Каравон (хоровод на местном русском диалекте) в Русском Никольском Лаишевского района Республики Татарстан - наш с соратниками проект, которому тогда в 2002-м исполнилось уж 10 лет - объявлен государственным праздником Республики Татарстан - рядом с уже существовавшим первым государственным - татарским Сабантуем.

Но это - ещё что! Когда наступил сам праздник Каравон-2003, то на него прибыл аж спикер госсовета регионального парламента Фарид Мухаметшин, и на площади перед клубом и деревенской церковью Святителя Николая орал в электронные микрофоны и усилители о великом русском народе и великой русской народной культуре в присутствии тысяч гостей праздника. Представить ТАКОЕ буквально годом ранее было невозможно! Коллеги из сочувствующих русской культуре, работавшие в структурах регионального министерства культуры, иронизировали: «Миша, ты добился своего: получай русский Сабантуй». Несмотря на частичную потерю аутентичности праздника (я даже очень зло как-то написал об этом) и сейчас считаю, что именно данное событие послужило прорывом в деле признания региональными властями культуры русского народа в качестве равноправной по отношению к татарской, титульной.

Тогдашнюю Ирину Терентьеву, отвечавшую в аппарате президента Шаймиева за межнациональные отношения, выдержав положенную паузу, позднее сняли именно, как докладывали инсайдерские источники, за провал «русского вопроса» в республике. Дама, как говорится, попала под замес, начальство, скорее всего, отчиталось её отставкой перед Москвой за ту оказию по Норд Осту. На её место поставили нового человека, по иронии (а может в назидание?) – тоже русского, и, по иронии в кубе, с той же фамилией - Терентьев. Но говорят, что когда Шаймиев передавал на исполнение новому Терентьеву тот самый «русский» протокол, он просил не торопиться его исполнять. Терентьев Александр Михайлович – чиновник образцовый, шефа никогда не подведёт, это сейчас можно утверждать уже доподлинно. Какие-то проблемы за 16 лет решились даже сами собой, но вот Храм-памятник православным воинам, павшим при взятии Казани, под которым находятся останки десятков тысяч этих воинов – до сих пор пребывает в мерзости запустения, хотя по упомянутому протоколу он должен был быть полностью восстановленным 13 лет назад! А здесь не только литургии, даже поминальные службы регулярно не проводятся.

О Храме-памятнике специально поговорим отдельно. А сейчас интересна судьба автора того злосчастного прямого эфира Ирека Муртазина в связи с октябрьскими 2002 г. событиями в Норд-Осте на Дубровке в Москве.

Я упомянул, что Ирек Муртазин когда-то до руководства местным ВГТРК работал у Шаймиева пресс-секретарём. Так вот, позднее он стал «хулиганить» в отношении бывшего шефа. Написал книжкку «Минтимер Шаймиев: последний президент Татарстана», хотя все позиционировали его не как последнего, а как первого . А однажды Ирек и вовсе пошутил о кончине Шаймиева, и это стало последней каплей.

Итог – Муртазина неизвестные отдубасили битами прямо у подъезда, а потом суд обвинил его по уголовной статье. По какой, спросите? А гадать нечего – по той самой, по 282-й!!

Формулировка просто умилительная: обвиняется в разжигании социальной розни по отношению к социальной группе «представители власти».

Так вот, этот джин разжигание розни против социальной группы «власть» -выпущен ещё 9 лет назад, в ноябре 2009-го!

Вспоминая те события, удивляешься, почему до сих пор полицаи чего-то ждут, ведь вслед за произволом чиновников наступает их время.

Но Общество русской культуры Республики Татарстан как создано 25 лет назад, так и существует и будет существовать – при любых порядках и режимах. Проведём свою юбилейную научно-практическую конференцию, и будем работать дальше.

Михаил Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отдела «Русского Собрания»