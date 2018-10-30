В США могут отменить выдачу гражданства по праву рождения

Американский президент Дональд Трамп собирается ввести запрет на получение гражданства США по праву рождения в отношении детей, рождённых на американской территории в семьях незарегистрированных мигрантов.





"Мы единственная страна в мире, куда человек приходит, рожает ребёнка, а потом этот ребёнок становится гражданином Соединённых Штатов. Со всеми преимуществами. Это смешно и должно закончится", цитирует Трампа "Axios".





"Это в процессе, это произойдет посредством указа", - добавил президент США. Интересно, что по его словам, для принятия этого решения не потребуется конституционная правка. "Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете, что? Не нужно", - резюмировал он.





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