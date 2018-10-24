ФСБ потребует запретить в России спутниковую связь OneWeb

Российские силовые службы считают угрозой национальной безопасности развертывание над территорией РФ американского проекта спутниковой связи OneWeb. Об этом сегодня сообщили сразу несколько западных СМИ со ссылкой на представителя ФСБ Владимира Садовникова.





«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», – цитирует Садовникова агентство Reuters . «Это поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи», – добавил он.





Есть мнение, что ФСБ опасается монополии OneWeb в предоставлении доступа в интернет для отдаленных регионов России, что сделает деятельность российских операторов связи нерентабельной и крайне затруднит работу спецслужб.





Угрозам от иностранных глобальных систем спутниковой связи можно противостоять только с помощью ограничения их использования на территории России, а также благодаря развитию отечественных систем аналогичного вида связи, уверены силовики. Садовников высказался за организацию отечественной системы спутниковой связи вместе с Индией, Китаем и другими государствами, не ведущими агрессивной политики в отношении России.





Напомним читателям, что британская компания OneWeb готовится к запуску большой группировки спутников, которая позволит уже к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.





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