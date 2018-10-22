Власти готовятся ввести уголовную ответственность за побег с места ДТП

В России может быть введена уголовная ответственность для водителей, которые сбежали с места аварии, если в результате ДТП есть пострадавшие или погибшие. Об этом сегодня сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.





Журналисты уточняют, что разработанный МВД законопроект уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Если поправки будут приняты, то скрывшиеся с места ДТП водители будут приравнены к пьяным виновникам аварии. Им будет грозить до четырёх лет лишения свободы, если в результате происшествия пострадавшим нанесены тяжёлые травмы. В том случае, если в ходе аварии или наезда есть погибшие, то беглецу будет грозить уже от четырёх до девяти лет лишения свободы.





АПН следит за развитием событий.



