Алгоритмы протеста

Бурная активность ряда так называемых "борцов за экологию", к сожалению, в последние годы идёт по одному и тому же алгоритму. Сценарии уличных мероприятий выглядят сделанными, как говорили раньше, "под копирку".





Вот и прошедший в воскресенье митинг, официально – против вырубки деревьев в парке по адресу Лобненская 13, а фактически – против программы реновации не стал существенным исключением из этого печального правила.





Разумеется, сам митинг организован не столько местными жителями, сколько оппозиционной КПРФ.

Разумеется, пришедших на митинг сторонников реновации, уставших жить в выработавших свой век хрущёвках заезжие активисты вытолкали взашей.





Силы были почти равны – тридцать заезжих активистов, звезды протеста из Кунцева и Крылатского и, против них – 45-55 местных жителей, пришедших с иными, не понравившимися приезжим лозунгами.





На стороне пришельцев была общая организованность и привычка к совместным действиям, так что поле битвы, украшенное разорванными плакатами местных осталось за приехавшими, собранными с разных уголков Москвы муниципальными депутатами от КПРФ и, даже, одним депутатом Мосгордумы – впрочем, совершенно от другого района и не разу не проявлявшего себя ранее в Дмитровском.





На стороне местных жителей… ну, возможно, желание наконец-то переехать из хрущёвок в какие-то более комфортные условия.





Организованность, кажется, победила. Тех, кому не нравились лозунги, привезённые на митинг, его организаторы вытолкали взашей, не предоставив слова и не снизойдя до дискуссии.





А что говорили изгнанные с митинга?





- Я с коленками больными поднимаюсь на пятый этаж – жалуется дряхлая пенсионерка.

- За что Вы выступаете?

- Я выступаю за то, чтобы меня переселили в нормальный дом.





- Оппозиция врала нам, что здесь будет элитный дом, в котором не будет квартир под реновацию. Но мы точно знаем, что там будет 550 квартир, так как Правительством выпущено постановление об этом, которое все видели – утверждает другая местная жительница…





Еще одно шаблонное мероприятие из многочисленной череды проходящих по всей Москве завершено.





Принесёт ли оно пользу местным жителям?





Едва ли.





А вот оппозиционным политическим деятелям, пытающимся раскрутить протесты – весьма и весьма.





Выгдополучатели митинга ездят из района в район, не предлагая решения застарелых проблем, но, всего лишь, отрабатывая один и тот же алгоритм протеста.





Стоит ли прислушаться к их словам, участвовать в их массовки в качестве статистов? Едва ли…



