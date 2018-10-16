Алгоритмы протеста

Бурная активность ряда так называемых "борцов за экологию", к сожалению, в последние годы идёт по одному и тому же алгоритму. Сценарии уличных мероприятий выглядят сделанными, как говорили раньше, "под копирку".
Вот и прошедший в воскресенье митинг, официально – против вырубки деревьев в парке по адресу Лобненская 13, а фактически – против программы реновации не стал существенным исключением из этого печального правила.
Разумеется, сам митинг организован не столько местными жителями, сколько оппозиционной КПРФ.
Разумеется, пришедших на митинг сторонников реновации, уставших жить в выработавших свой век хрущёвках заезжие активисты вытолкали взашей.
Силы были почти равны – тридцать заезжих активистов, звезды протеста из Кунцева и Крылатского и, против них – 45-55 местных жителей, пришедших с иными, не понравившимися приезжим лозунгами.
На стороне пришельцев была общая организованность и привычка к совместным действиям, так что поле битвы, украшенное разорванными плакатами местных осталось за приехавшими, собранными с разных уголков Москвы муниципальными депутатами от КПРФ и, даже, одним депутатом Мосгордумы – впрочем, совершенно от другого района и не разу не проявлявшего себя ранее в Дмитровском.
На стороне местных жителей… ну, возможно, желание наконец-то переехать из хрущёвок в какие-то более комфортные условия.
Организованность, кажется, победила. Тех, кому не нравились лозунги, привезённые на митинг, его организаторы вытолкали взашей, не предоставив слова и не снизойдя до дискуссии.
А что говорили изгнанные с митинга?
- Я с коленками больными поднимаюсь на пятый этаж – жалуется дряхлая пенсионерка.
- За что Вы выступаете?
- Я выступаю за то, чтобы меня переселили в нормальный дом.
- Оппозиция врала нам, что здесь будет элитный дом, в котором не будет квартир под реновацию. Но мы точно знаем, что там будет 550 квартир, так как Правительством выпущено постановление об этом, которое все видели – утверждает другая местная жительница…
Еще одно шаблонное мероприятие из многочисленной череды проходящих по всей Москве завершено.
Принесёт ли оно пользу местным жителям?
Едва ли.
А вот оппозиционным политическим деятелям, пытающимся раскрутить протесты – весьма и весьма.
Выгдополучатели митинга ездят из района в район, не предлагая решения застарелых проблем, но, всего лишь, отрабатывая один и тот же алгоритм протеста.
Стоит ли прислушаться к их словам, участвовать в их массовки в качестве статистов? Едва ли…