РПЦ прекратила отношения с Константинопольским патриархатом

Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение полностью остановить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Это решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске, сообщает РИА «Новости».





Предыстория конфликта такова. В июне 2016 года Верховная рада Украины направил обращение к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии для Украинской православной церкви. Вселенский патриархат в Константинополе удовлетворил эту просьбу и назначил двух экзархов в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии. Московский патриархат расценил этот шаг как вторжение на его каноническую территорию и заявил, что если украинская церковь получит автокефалию, то отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей в Украине. 14 сентября Священный Синод РПЦ постановил, что в храмах Московского патриархата будут запрещены молитвенные поминовения патриарха Варфоломея во время литургии, а позднее было объявлено о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.





«В критической ситуации, когда константинопольская сторона практически отказалась решать вопрос путем диалога, Московский патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата», — говорится в заявлении Синода.





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