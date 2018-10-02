 

Правительство ограничит россиян в потреблении электричества

Российские власти собираются ввести социальную норму на потребление электроэнергии, а для тех, кто не сможет в нее уложиться, тариф вырастет многократно. Инициатива правительства уже одобрена вице-премьером Дмитрием Козаком, сообщает газета «Коммерсант». 

Известно, что социальная норма потребления будет установлена на уровне 300 кВт/ч в месяц, а те, кто выйдет за эти рамки, будут платить за электричество гораздо больше. Для россиян, которым потребуется поддержка государства, будет введена субсидия на оплату электроэнергии. 

Напомним читателям, что ввод соцнорм на электроэнергию планировался еще в 2013-2014 году, однако реализовать проект не удалось.

АПН следит за развитием событий.
 

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