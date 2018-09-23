Назад к потерянному раю или Кармен сюита на граблях

В сегодняшней мировой войне - а она сейчас в самом разгаре и это врядли можно ещё пытаться отрицать - соотношение сил физических имеет весьма второстепенное значение.

Это война идеологическая, продуманная на долгий срок и любое временное превосходство противника будет изначально заражено сомнением, как миной замедленного действия, которая, после видимости победы, даст метастазы в шатающиеся умы и разрушит их, просто плывя по течению человеческого нетерпения, требующего хлеба и зрелищ, здесь и сейчас.

Если хлеб приедается и зрелища пресыщают, мелкие соринки начинают казаться брёвнами, сквозь которые недремлющее вечное недовольство всё сильнее начинает высматривать, где лучше, а вечная неудовлетворённость бередить желание получить всё сразу.

Даже в прах испепелённые действительностью идеи возрождаются из самых жалких останков, именно потому, что в приевшемся и далеко не идеальном настоящем кому-то, почему-то всегда будет чего-нибудь не хватать.

Поэтому, так и не дождавшись лично вам подходящих результатов, может быть, в силу особой неудачливости, или не особого приложения собственных усилий, вы возмущённо поворачиваетесь спиной к происходящeму вокруг миропорядку и требуете заменить его на тот, который всё ещё обещает вам больше благ, при меньших усилиях.

Рассмотрите внимательно, например, наглядный опыт построения « социализма » сразу в нескольких отдельно взятых европейских странах, бессменными стараниями всей левой прекраснодушной братии : породив поколения не работающих, но полностью кормящихся чужими заработками людей, с намертво вдолбленной идеей, что жить на пособия, выплачиваемые "имущими"- их неотьемлемое право, опыт европейского "социализма" уже снабдил мир такими очевидными результатами, что кроме, неизлечимых, бездумных и потому безусловных ревнителей всеобщего « равенства », мало кто ещё сомневается в невозможности осуществления этой прекрасной теории.

И тем не менее, за неё мёртвой хваткой держится всё мировое рукопожатное сообщество, которое, по праву, принято обозначать термином "левый блок".

A наглядный опыт построения коммунизма, сразу в нескольких, отдельно взятых странах сегодня снова трактуется, как отнюдь не дискредитировавший себя окончательно, а просто « неудачный » и не по своей вине, но в силу сложившихся обстоятельств.

Обстоятельства, конечно же, складывались не сами собой, а были спровоцированны « бессовестными противниками » этой замечательной идеи и великой теории, поэтому её фанатичные сторонники считают, что если снова попытаться, то всё будет совсем по-другому.

Иначе говоря, если сегодня замутить всё сначала и попробовать ещё раз, то всё непременно получится. Для этого необходимо лишь переосмыслить неверно воспринимаемый, в силу неудобных результатов, опыт Советского Союза, или Китая и добавить к этому великую тайну o том, как "на самом деле" сладко живётся Северной Корее, в действительность которой именно потому не допускают мир, чтоб неповадно было.

И не суть, что достаточно всего пару раз увидеть замечательные киносьёмки северокорейского населения, в буквальном смысле рыдающего от счастья при виде своего великого лидера, чтобы самому обо всём догадаться и более не сомневаться в результатах построения продвинутого социализма, бодро шагающего к коммунизму в одной отдельно взятой стране ...

Когда почти тридцать лет назад, я смотрела теледебаты французского министра-социалиста Кушнера с представителями молодых немецких коммунистов, у меня ещё теплилось впечатление, что это отдельный редкий случай, наивно восторженный и мило смешной: на ироничный вопрос "Неужели ещё кто-то в мире всерьёз может верить в возможность коммунистического будущего?!", милейшая девушка, представительница немецкой КомПартии, очень важно заявиля:

-« Тот коммунизм, который хотим построить МЫ, ещё никогда и нигде не существовал! »

Иными словами, всё сначала, всё сначала...

Конечно же, в том, что эта песня будет вечной никто никогда и не сомневался.

Круговорот идей в природе - явление нормальное и даже обязательное ; это именно о нём говорил в своё время тоже знаменитый своими социалистическими воззрениями Дж.Б.Шоу ("Кто не был коммунистом в 20 лет, у того нет сердца. Кто остаётся им, после сорока, у того нет головы...")

Другое дело, что игнорировать исчерпывающе печальный опыт всех первопроходцев и их последователей, равно как и верить, что у сегодняшних и завтрашних, подхвативших эстафету (пожалуй, точнее будет сказать "подобравших"...) получится лучше и без тех же самых перегибов - эквивалентно блаженно радостному топтанию на граблях.

Отрицать, что любые попытки построения любого ультра-социалистически и про-коммунистически настроенного государства непременно и очень быстро уткнутся прежде всего в обязательный живо матереющий тоталитаризм значит отрицать самую наглядную из очевидностей.

Просто потому, что весьма и весьма значительная часть участников подобного "эксперимента" не захотят быть счастливыми по обязательному для всех образцу и эту, неумолимо возрастающую часть отклоненцев опять придётся сурово "перевоспитывать" и заставлять насильно, всё более жесткими способами...

Зато из убеждённых перевоспитателей немедленно образуется новая номенклатура, в полном соответствии со всеми понятиями социалистической элитарности, которая точно также будет пользоваться "положенными" ей благами, ратовать за очередную "линию партии" и клеймить всех несогласных с тем же пафосом, с каким в своё время проводились известные "чистки".

Все остальные атрибуты тоталитарного « счастья для всех » незамедлительно последуют по всё тому же маршруту : и столь же неумолимо метастазирующая цензура, и столь же неумолимо усыхающая свобода слова, и прочие радости необходимого (для общего блага !) «контроля Большого Брата ».

Все уже когда-то вкушённые чудеса экономики всеобщего « поделения » («взять и поделить ») тоже не замедлят приложиться.

Чтобы искренне думать, что при любой новой попытке построения социализма, плавно или скачками переходящего в коммунизм хоть кому-то, где-то удастся избежать намертво припочкованных к нему неизбежных издержек, нужно быть либо крайне наивным человеком (чтобы не сказать грубее), либо яростным фанатиком, либо бесстрастным демагогом, рассчитывающим пробиться в очередную номенклатуру.

Проблема в том, что и сегодня ещё кто-то серьёзно полагает, что всё может быть по-другому, если принять во внимание ту бездонную депреcсию, в которую завели мир поруганные грубой действительностью обещания "западной демократии".

Как водится, на протяжении всей своей истории, уставшeе от нескончаемых кризисов и конфликтов человечество снова хочет хлеба и зрелищ прямо сейчас.

А поскольку виноватым в кризисах и конфликтax, согласно широко распространённому и почти единодушно почитаемому учению, всегда был, есть и будет бездушный капитализм, навязывающий свои геополитические преференции целому миру, то отчаявшиеся верить в хоть какyю-нибудь возможность справедливости при бездушном капитализме начинают заново желать "свободы, равенства и братства", уже много раз обернувшимися полным провалом всех троих...

Эта самая западная демократия, до сих пор не особо пострадавшая от первопроходцев светлых идей и только сейчас начинающая понимать их практические результаты, в своё время (можно сказать, после окончания Второй мировой и особенно, после событий мая 1968г) была нашпигована, как булка изюмом, марксиссткими и крипто-троцкисткскими кадрами, по известному завету Мао Дзе Дуна "Будьте, как рыбы в воде": их проникновение в прессу, во все управленческие и образовательные структуры уже в тот период было практически завершённым и с тех пор очень мало колебалось.

Французская пресса и по сегодняшний день спокойно может быть охарактеризована, как преимущественно "левого толка", на 90%. И та же ситуация наблюдается в системе образования. Оставшиеся источники, центристского или открыто консервативного направления давно и умело контролируются политкорректью.

Tолько « благодаря » миграционной политике Евросоюза, настойчиво поддерживаемой и проводимой прежде всего "левацкими" сподвижниками, возрождение "левизны" в Европе в настоящий момент происходит в заторможенном ритме, несмотря на непрерывные усилия в этом направлении, с традиционными пеняниями на « бездушный капитал ».

И это при том, что на практике сходство в результатах бездушного капитала и высоко духовного воинственного социализма мало кто ещё берётся отрицать...

Зато в России сегодня весьма ощутимо чувствуется неуклонное возвращение к легендам и мифам светлого будущего, возможного только при коммунизме и его ближайших производных.

Обескровленное разгулом девяностых, истощённое бесконечными дрязгами последних лет, с отягчающим стуацию внешним напряжением Российское общество всё чаще и глубже уходит в дискурс потрянного рая., в котором самые светлые и сладкие воспоминания советского детства приобретают отсвечивающий фальшивой святостью и настораживающе не объективный характер, а самые тёмные и страшные реалии начинают затираться грубыми объяснениями, переходящими в навязчивые оправдания.

Например, тема сталинских репрессий, от изначально заброшенного сомнения в обоснованности сильно раздутых цифр, с некоторых пор стала всё грубее и упрямее упрощаться до уровня "подумаешь, эка невидаль" и трактоваться уже как незаслуженно оскорблённое достоинство, по принципу : « ничего такого вообще не было, а что и было - то было заслуженно и оправданно ».

И того же рода трактовки, уже массовым потоком всё сильнее распространяются на любые упоминания далеко не самых славных моментов советской действительности, из которых, не моргнув глазом, снова делают конфету, нашпиговывая фантик душевными заначками : бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатное изобилие и всепоглощающий « миру мир ».

Cамые неприятные советские реалии уже открыто обьявляются откровенно преувеличенными, а все, кто элементарно осмеливается их признавать, немедленно клеймятся позорными либерастами, равно как и их чрезмерные обличители: если вы гневно не отрицаете советскую бюрократию, строжайшие ограничения выезда за рубеж, чиновничий беспредел или милицейское взяточничество, зажим свободы слова и печати, или наличие пустых советских магазинов, вам самое время оставить ряды канонизаторов СССР и примкнуть к его ярым ненавистникам, потому что золотую середину не потерпят ни те ни другие.

Иными словами, если вы просто суммируете всё хорошее и всё плохое, бесстрастно, как и полагается достойному аналитику, без перегибов ни в одну из сторон, ни те, ни другие вас долго не потерпят : известное дело, « кто не с нами, тот против нас ».

Я с растущей удручённостью констатирую, что любая трезво разумная позиция, предлагающая сохранить и по-возможности использовать то хорошее, что было в опыте СССР, одновременно с равно честным сохранением памяти о плохом вызывает всё большее отторжение и всё менее контролируемый гнев обеих сторон.

Что серьёзно способствует ещё большему разделению сегодняшнего российского общества, и в этой плоскости никакие реальные цифры "за" и "против", не столь важны, как тот идеологический посыл к непримиримости, о котором я упомянула в начале, метастазирующий в новую опухоль, после любой победы.

Среди даже самых доселе не радикализированных в этом отношении граждан, всё чаще и громче формулируется всё более чёткий дискурс : достаточно снова вернуть Союз, как всё наладится и станет ещё краше, а учитывая неминуемый крах всей западной демократии (вы гляньте, гляньте, что сейчас всюду творится!), другого пути у нас нет и не будет.

И именно этот дискурс с восторгом подхватывается всей либеральной мировой общественностью, с целью его использования в качестве наиглавнейшей и самой действенной страшилки : смотрите, люди добрые, они желают возродить Советcкую Империю и завоевать целый глобус !

Увещевания ещё теплящегося разума, встряхивающего прописные истины о невозможности войти дважды в одну реку или всерьёз реанимировать давно и безнадёжно истлевшую мумию встречаются в штыки снова искренне убеждённых в своей правоте людей, твёрдо верящих, что очередная революция всё-таки измeнит мир, потому что сила в правде, а с несогласными мы потом как-нибудь разберёмся.

Здесь самое время вспомнить в принципе неоспоримый, но страстно оспоряемый факт, что любая революция означает прежде всего принуждение методом разрушения, а любой клятый капитализм, от кризиса к кризису (кстати, предсказанных и обещанных ещё "Капиталом"), давно научился справляться со своими временными проблемами, любой ценой, в том числе, за счёт чужих разрушений, а потому, нравится вам это или нет, но он нeпременно оправится, оперится и снова перегонит воду в вино, пока революция будет разгребать разрушенное, попутно пожирая собственных детей.