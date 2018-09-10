Украинская автокефалия и «украинская глупость»

Вопреки всем первоначальным предположениям Константинопольский патриарх намерен учредить на Украине автокефальную церковь. Это, событие, конечно выходит за рамки церковных проблем и объективно требует скорректировать стереотипы восприятия украинского кризиса.

Рейд на Вену Максима Кухара

В России принято считать глупой всю украинскую провластную элиту и говорить об этом вслух. Наверно поэтому обсуждение украинской темы у Владимира Соловьева и на других ток-шоу часто превращается в аналог «горильчано-гопацкой» драмы в исполнении труппы антрепренера Гаркун-Задунайского (образец малороссийского масскульта конца ХIХ века).

Ну и как не смеяться над тем, что в середине августа бывший шеф-редактор журнала «Forbes Украина», бывший зам главного редактора «Коммерсантъ-Украина» Максим Кухар, возмущенный поездкой российского президента на свадьбу к главе австрийского МИД, предложил в своем в «Фейсбуке» массу ответных мер! В частности, «вышвырнуть» компании Австрии и связанные с ними фирмы из всех торгов и тендеров; «по три раза в день» задерживать автомобили австрийских граждан «для проверки на угон»; а главное -- провести военные учения в Закарпатье «со сценарием глубокого рейда и штурма столицы Австрии», а также «случайно» нарушать воздушные границы Австрии военными самолетами.

Конечно, можно называть такую публикацию диагнозом. Но это отнюдь не только диагноз психики Максима Кухара, но и диагноз состояния украинского общества, который на самом деле говорит, до какой степени оптимизма оно дошло за последние четыре с половиной года. Ведь в марте 2014, когда премьер Яценюк говорил об официальном статусе русского языка на Юго-Востоке, о неактуальности интеграции в НАТО и о дружбе с Россией, вопреки ее агрессии, никто не помышлял о штурме Вены, ибо боялся, что же последует за Крымом.

Пост Кухара – это отражение той позитивной с точки зрения Киева динамики развития конфликта в Донбассе, о которой я писал в нынешнем мае: «Суррогатом наступления в Донбассе стали его экономическая блокада, законодательное признание неподконтрольных территорий оккупированными, отмена регионального статуса русского языка, санкции против российских масс-медиа включая соцсети, аресты журналистов и моряков и т.д. … Чем больше времени проходило после поражений под Иловайском и Дебальцево, тем чаще и массовидней становились подобные действия. Поэтому них надо видеть не импульсивную реакцию на масштаб военных потерь 2014-начале 2015, а холодный расчет. Логика здесь такая. Предполагая, что Россия слаба, Украина совершает некое невозможное ранее действие. Совершив его, она убеждается, что предположение подтвердилось эмпирическим путем и значит надо поступать в том же духе, только еще смелее. Нельзя сказать, что Киев неизменно ничего не получает в ответ от России, однако российские ответы не стали демотивирующим фактором, ибо не изменили украинской логики ». Последние события в Донецке также вписываются в этот ряд, ибо создают логическую цепочку : позавчера Моторола, вчера – Гиви, сегодня – Захарченко.

Почему в автокефалию не верили

Конечно пост Кухара -- это безудержное «головокружение от успехов», но оно не делает нереальными сам факт успехов Киева в нынешнем конфликте, к которым надо причислить и нынешние действия Константинопольского патриархата.

А ведь когда в нынешнем апреле Порошенко реанимировал тему автокефалии, то критически относящийся к установившемуся в 2014 режиму сегмент украинского общества – так называемая «партия мира» -- относился к планам украинского президента почти так же как планам Кухара по взятию Вены. Ведь слишком долго можно перечислять несбывшиеся обещания Порошенко за 4 года его правления.

Различные эксперты от «партии мира», а среди них и у люди которых я с интересом читаю полтора десятка лет, говорили и писали на ее информресурсах (каналы «112» и News One, издание «Страна» и др.) и в соцсетях, что автокефалии, конечно, быть не может. То же мнение доминировало и на российских СМИ и высказывали его отнюдь не только пропагандисты, но умные и искренние авторы, например Сергей Худиев.

Да что и говорить, я сам обычно скептически относившийся к прогнозам от «партии мира», также думал, что автокефалии не будет. Ведь это же отнюдь не первая попытка. Так Виктор Ющенко обращался к тому же Варфоломею, рассчитывая получить томос об автокефалии к 1020-летию крещения Руси. И Константинопольский патриарх приезжал на торжества в 2008-м, но в его обращении к украинскому народу с Софийской площади невозможно увидеть ни поддержку автокефалии, ни сомнения в легитимности передачи Киевской митрополии Московскому патриархату в 1686 году. Далее было обращение Верховной рады к Варфоломею от 16 июня 2016 и письмо Порошенко по тому же поводу, очевидно отправленное в конце 2016 или в 2017 (его текст никогда не озвучивался, но президент упоминал его в ежегодном послании Раде в сентябре 2017, тогда как в аналогичном послании годом ранее -- не упоминал).

Никогда не объяснялось, почему в нынешнем апреле, после этих совсем недавних действий, потребовалось новое обращение к Варфоломею (теперь совместное от президента и Рады). По логике выходит, что ранее Константинополь отказал Украине, только этот отказ не озвучивался прямо, как не озвучивался и 10 лет назад. Но ведь за прошедшие два года ничего не изменилось, а церковь это институт очень консервативный. Следовательно, Порошенко просто наступает на грабли. Конечно, наступать на грабли – это признак глупости, но ведь не принято считать украинского президента гигантом мысли.

Ну а убежденность «партии мира» в том, что никакой автокефалии не будет, основывалась также на ее вере в то, что Западу просто надоел Порошенко, и, по крайней мере, европейский сегмент этого Запада хотел бы взаимопонимания с Россией и будет рад, если на месте нынешнего президента окажется другая персона, склонная к политическому урегулированию конфликта в Донбассе. В этой «партии» любят раз за разом прогнозировать отмену санкций Европейским Союзом и непременно трактовать как скрытое недовольство Киевом фразы западных лидеров о том, что «все стороны должны соблюдать Минские соглашения».

Константинопольский патриарх и киевские письменники

Но оказывается, что Константинопольская церковь действует быстро и вопреки прогнозам, как будто она не просто намерена даровать автокефалию, но и сделать это вообще к началу украинской предвыборной кампании. Я не буду останавливаться на собственно церковно-правовых нюансах этого дела – о них много и квалифицированно пишут сейчас. Но один момент должен быть понятен и людьми не искушенными в церковных делах.

Так, сейчас константинопольский патриарх считает нелегитимной передачу Киевской митрополии от Константинополя к Москве и на этом основании впервые за три с лишним века, назначает своих экзархов в Киев. 10 лет назад он легитимности не сомневался. То есть один и тот же человек изменил свой взгляд на хорошо известную историю многовековой давности, в которой за это время не появились никакие вновь открывшиеся обстоятельства. Кого напоминает Варфоломей?

Думаю украинских писателей, чья перемена позиции определялась обретением свободы действий по определенным вопросам, или напротив – утраты такой свободы. Например, Ивана Драча и Дмитра Павлычко, которые долго прославляли КПСС и проклинали национализм, а с успехами Перестройки объявили себя националистами и антикоммунистами. Или например один из первых украинских символистов Петр Карманский, глубоко верующий греко-католик, который учился в Ватикане знал двух римских пап, а после второй мировой будучи в возрасте чуть младше патриарха Варфоломея, опубликовал в СССР книгу «Ватикан вдохновитель мракобесия и мировой реакции».

А за три года до выхода в свет этой книги на личном самолете президента США Гарри Трумэна в Стамбул прилетел новый патриарх Афинагор, чей предшественник Максим V был отстранен от престола официально в связи со слабым душевным здоровьем, а фактически за подозрительно хорошее отношение к Московской патриархии и оценку событий в Греции как гражданской войны. Далее он почти четверть века доживал в Шамбези (духовный центр Константинопольского патриархата в Швейцарии) в условиях куда более комфортабельных чем были в Днепропетровской спецпсихушке в СССР. Но на ощущениях от электрошока этот комфорт не сказывался.

И патриарх Варфоломей не хочет на старости лет повторить подобную судьбу. Тем более, что вряд ли у него когда-либо были теплые чувства к Московской патриархии, в которой он видел своего конкурента в православном мире. Другое дело, что Варфоломей, думаю всегда понимал, что украинская автокефалия означает раскол мирового православия, какового он хотел бы избежать. Но значит, сейчас для него наступили обстоятельства непреодолимой силы, действующей как из Вашингтона (а большинство прихожан Константинопольской церкви – это американские граждане), так и из Брюсселя. То, что не было им нужно ни в 2008 ни даже в 2016 оказывается необходимым в 2018. Думаю, не случайно инициатива Порошенко появилась сразу после дела Скрипалей.

12 баллов ненависти по 10-балльной системе

Зато ситуация с автокефалией четко показала, чем должны руководствоваться эксперты, чтоб не ошибаться в прогнозах. Так прогнозы украинской «партии мира» да и немалого числа российских экспертов были основаны на их миропонимании. В этом миропонимании существует глупая бандеровская Украина. Также в нем существует весьма проблемный, но сущностно не идентичный этой Украине Запад. Там конечно существует ненависть к России, но в миропонимании этих людей такую ненависть надо оценить на 6-8 баллов по 10-балльной системе, и отсюда вывод, что по крайней мере с частью Запада Россия может договориться в том числе и по Украине.

Когда Порошенко обратился за автокефалией, я оценивал эту ненависть на 9,5 баллов. И все равно ошибся. Потому что надо оценивать на 12 - по 10-балльной системе. Тогда ошибок не будет.

Миропонимание тех, кто не верил, что Варфоломей пойдет на автокефалию, не принято называть глупостью. Но по-моему оно даже больше соответствует такому слову, чем планы Кухара по захвату Вены. Конечно бывший шеф-редактор украинского «Форбса» дописался до бреда, но его бред основан на реальных вещах, которые он, правда, безудержно гипертрофирует. А оптимизм экспертов от «партии мира» основан на придуманной ими картинке, не соответствующей реальности. Потому-то когда константинопольские иерархи говорили не слишком ясно, то их слова трактовались этим лагерем как невозможность автокефалии.

По той же логике оцениваются и высказывания западных политиков. Отсюда вопрос: же имел в виду Макрон когда о сказал прогрессе в Восточной Украине как необходимой предпосылке сотрудничества с Россией? Прямо какая-то темная поэтическая строка требующая расшифровки – словно речь, идет скажем «Морском кладбище» Поля Валери. Но не надо превращать Макрона в герметичного классика постсимволизма и думать что он так намекает на желаьельность автономии Донбасса. Просто, стоит глянуть на другие его высказывания например на обоснование продолжения санкций, чтобы убедиться очевидности: для него прогресс в Восточной Украине - это когда Россия уйдет из Донбасса, оставив его Киеву (точно так же и для классика американской политологии Эдварда Люттвака, который считает что за этот уход должен стать предпосылкой союза США и России против Китая). Конечно, в этом случае в Донбассе может появиться куда больше могил, чем есть на воспетом Валери кладбище Сен-Шарль в Сете. Но кого в Европе и Америке будет волновать такая цена восстановления территориальной целостности унитарной Украины???

Ведь по материалам западных аналитических центров – не Атлантического совета, не Варшавского института, с которыми давно все ясно -- а, например Финского института международной политики или фонда Фридриха Науманна при СвДПг – понятно, что главную опасность они видят не в возобновлении войны в Донбассе, а в том, что вдруг после выборов 2019 Украина несколько сблизится с Россией. И даже Порошенко у них подозрении в этом плане. Поэтому ему просто необходимо бороться за автокефалию, чтоб от этих подозрений отмываться. Но в украинской «партии мира» таких вещей то ли не читают, то ли боятся о них сказать: ведь так разрушается миф о том, что Европа нечто требует от Киева в плане мирного решения.

Правда и те, кто верит в правоту дела Майдана не используют всех реальных пропагандистских возможностей, потому что у них не хватает знаний, чтобы обыграть в свою пользу многие интересные вещи. Например, недавно в Италии пришло к власти новый кабинет, который в Киеве с опаской называют «правительством друзей Путина». В то же время именно при этом кабинете впервые за годы войны в Донбассе в Украину прибыл начальник итальянского генштаба Рудольфо Грациано. Его визит совпал с арестами в Лигурии организаторов отправки добровольцев в ДНР (также не помню, чтобы такие аресты были при прошлом правительстве). Ну а как сообщает сайт Минобороны Украины, на переговорах в Киеве обсуждалась подготовка специалистов для украинских ВМС.

А ведь на основе этой скупой информации можно вспомнить, что самые большие достижения итальянского флота во второй мировой – это морские диверсанты князя Юнио Валерио Боргезе, которые, возможно, в 1955 взорвали и линкор «Новороссийск» (бывший итальянский линкор «Юлий Цезарь») в Севастополе. С учетом этого опыта и ставки Украины на силы специальных операций, подготовка боевых пловцов - это самое реальное в чем может помочь ей Италия. Можно было порассуждать и том, что Лигурия недаром стала бороться с итальянскими пособниками ДНР. Ведь именно из лигурийцев формировалась 5-я пехотная дивизия «Коссерия» которая 25 июля 1942 прошла через Луганск (тогда Ворошиловград) и затем эти солдаты с фиолетово-белыми погонами переправились через Северский Донец у той самой Станицы Луганской. Можно вспомнить, что в желто-голубых цветах, таких как на украинском флаге, были выполнены тогдашние эмблемы всех итальянских пехотных дивизий. Например 5-й дивизии «Торино», чей командир генерал Уго де Каролис пал в декабре 1941 под Хацепетовкой (ныне Углегорск) в Донбассе, посмертно удостоившись германского Рыцарского креста.

Сорокино: Украинская мечта

Украинской пропаганде не хватило интеллекта так обыграть визит начальника итальянского генштаба. Впрочем, так ли это важно, если другой так называемый друг России австрийский канцлер Себастьян Курц 4 сентября посетил Киев и как пишет сайт австрийского правительства, на совместной пресс-конференции с Порошенко «отметил продление санкций в отношении России и высказался за четкую реакцию на российскую агрессию»? И как сообщил австрийский канал ORF, его приезд был вызван желанием загладить впечатление от приезда Путина на свадьбу главы МИД Австрии.

Так что даже Максим Кухар должен наверно отложить поход на Вену. Впрочем, более вменяемые украинские оптимисты понимают нереальность не только такого похода, но взятия украинскими войсками Донецка и Луганска. Поэтому и надежды у них более умеренные основанные на том сила европейцев и американцев и их ненависть к России заставят Москву согласиться на украинский вариант мирного урегулирования. Ну а тогда можно будет увидеть в новостях канала «1+1» следующий репортаж:





«Сегодня в городе Сорокино на Луганщине временная миротворческая администрация ООН открыла офисы украинских партий «Самопомощь» и Радикальной партии Олега Ляшко. Они находятся в Доме национального достоинства, в который средствами фонда Рината Ахметова недавно был преобразован музей так называемой «Молодой гвардии», больше полувека бывший логовом коммунистического тоталитаризма и русского мира. Вместо фото сторонников Голодомора и ГУЛАГа посетителей встречают портреты тех, кто боролся за свободу Донбасса: Евгена Стахива, Ивана Светличного, Уго де Каролиса и Джона Маккейна.

По данным аналитического центра миротворческой администрации среднестатистический житель бывшего Краснодона 3 часа 50 минут в сутки смотрит передачи украинского телевидения. Когда этот показатель достигнет 5 часов, сорокинцы получат право и обязанность выбрать демократическую европейскую власть из разнообразия проукраинских партий».