Новый законопроект Минкомсвязи грозит блокировкой 19 млн сайтов

Около 19 млн web-сайтов могут быть заблокированы в случае принятия нового закона Минкомсвязи о досудебной блокировке за оправдание экстремизма и терроризма. Сегодня об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на доклад экспертного совета при правительстве РФ.





Группа специалистов «Связь и ИТ» при правительстве выступила с предупреждением о том, что отключение такого количества ресурсов может парализовать работу российского сегмента сети Интернет, в том числе государственных информационных порталов. По их мнению, законопроект нуждается в серьезной доработке, так как под действие ограничений может попасть большая часть советской литературы, включая труды Маркса и Ленина, а также российская и зарубежная критика современности. Это может произойти из-за нечетких формулировок и двусмысленности понятий «обоснование» и «оправдание» в документе.





Напомним читателям, что ранее чиновники Минкомсвязи предложили рад поправок в закон об информации, которые дадут право регулятору блокировать сайты с «обоснованием и оправданием осуществления экстремистской или террористической деятельности» в досудебном порядке.





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