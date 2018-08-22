Госдуме не позволят изменить параметры пенсионной реформы

Параметры пенсионной реформы, вызвавшие бурю негодования у населения России, в ходе подготовки ко второму чтению закона меняться не будут. Такой вывод можно сделать после слушаний, которые прошли в Госдуме вчера.





Пока шло обсуждение, выступающие критиковали лишь некоторые аспекты реформы, однако никто так и не коснулся принципиальных моментов. Никто не посмел предложить пересмотреть новые границы пенсионного возраста, которые предложило правительство. Таким образом, надежд на то, что пенсионный возраст для женщин снизят до 60 лет вместо 63, больше нет.





Государственной думе, скорее всего, просто не позволят менять ключевые параметры реформы, пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. «Сущностная коррекция реформы в связи с недовольством населения маловероятна, поскольку сокращение предусмотренного законопроектом нового пенсионного возраста смажет эффект. Скорее всего, смягчение будет носить технический характер и заключаться в большей детализации», — цитирует издание слова представителя Госдумы.





Однако, не исключается тот факт, что какие-либо предложения по смягчению реформы может предложить россйиский президент. Заявления Владимира Путина на эту тему ожидаются в конце августа 2018 года.





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