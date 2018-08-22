Христианофобия в тривиальном контексте

Самое обессмысленное из всех современных языковых шаблонов выражение "в актуальном контексте" чаще всего используется, когда необходимо смягчить или сгустить необходимый эффект, в зависимости от обстоятельств. И потому трусливо обесценивает настоящее значение фактов, трактовка которых от обстоятельств не зависит.

Учaщающийся, оголтелый и совершенно безнаказанный вандализм по отношению к христианским святыням как раз из той категории, которую именно сегодня недопустимо объяснять и оправдывать "актуальным контекстом".

Аббат Сьота, лично явившийся в жандармерию французского города Нуармутье, чтобы подать жалобу, выразил протест и ответил на вопросы прибывших на место корреспондентов:

- « Это жестокий, бессердечный поступок, особенно шокирующий в актуальном контексте »! - сказал господин аббат, как будто, если бы подобное проиcшествие осенило хронику, например, в 1949г, в момент установления вандализированной статуи, оно шокировало бы меньше, или больше, в зависимости от тогдашней « актуальности »...

Во французском городе Нуармутье (департамент Вандея) вчера была осквернена статуя Богородицы с младенцем. Обезглавлены оба.

Статуя находится в 150 метрах от городской жандармерии, где, понятное дело, никакого круглосуточного бдения снаружи не наблюдается, но всё-таки, всё-таки !- речь идёт о центральных городcких кварталах и определённой степени риска, которой авторы содеянного спокойно пренебрегли.

По сообщениям прессы, тщательный обыск близлежащих окрестностей не дал никаких результатов (чего или кого искали не уточняется, да и не нужно, главное – искали, действовали).

А 5 августа, в ближайшем парижском предместье Нейи, не выдержавшие невыносимого зноя прохожие, ожидавшие автобуса, отступили с остановки в находившуюся рядом церковь Св.Петра, надеясь на несколько минут прохлады и обнаружили заранее заготовленный и только что разведённый поджог, сразу в четырёх местах. Благодаря этой счастливой случайности и расторопности внезапных свидетелей, серьёзные повреждения удалось предотвратить.

Следствие подтвердило криминальную версию - слишком уж толково и аккуратно были разложены и запалены бумажные "костерки", сразу по всему периметру, дабы быстрее охватило пламя. Но, конечно же, никого не нашли, не привлекли, да и вовсе не стали заморачиваться : « в актуальном контексте », подобные происшествия давно уже рутина и повседневность. Следователей не напасёшься, если под всех копать.

Bсего две недели назад, в Восточных Пиренеях, на известном паломническом и туристическом маршруте были спилены два католических креста. Но кресты, как раз, нашли сразу - сброшенными в пропасть.

B декабре, перед самым Рождеством, в городе Ла Сьота, вандализировали городской рождественский вертеп со Святым семейством.

А сразу после Рождества, в городе Фушер разломали и бросили в реку статую Девы Марии работы XIV века.

Между декабрём и августом были вандализированны ещё несколько церквей, в недостаточно забытых Богом провинциях, чтобы совсем уж не попасть в хронику, но в достаточно « забитых » политкорректью, чтобы не раздувать ненужного ажиотажа "в актуальном контексте"...

Поджоги, разбитые гипсовые статуи святых, осквернённые чаши со святой водой, разодранные картины и разбитые подсвечники, развороченные могилы на христианских кладбищах стали регулярной и традиционной забавой "неизвестных", уже в течение нескольких лет.

Равно как и спиливание деревянных крестов на перекрёстках лесных дорог (первыe случаи имели место в окрестностях города Фонтенбло, три года назад).

Eсли даже бегло просматривать регулярную хронику, публикуемую в открытом доступе скромной, но бдительной организацией "Обсерватория христианофобии", тщательно отслеживающей и фиксирующей все происшествия одного и того же порядка, не только во Франции и в Европе, но и в мире, то сложится совсем не сложная головоломка, над которой не нужно ни голов, ни копий ломать...

Сводка только за истекающие трагическими событиями летние месяцы.

« Сирия: там, где было 10 000 христиан, осталось менее 900 » (цифры приведённые и обоснованные, между прочим, американским журналистом Беном Хаббардом (Ben Hubbard), из далеко не сочувствующей проблемам христианства "в актуальном контексте" газеты The New York Times).

Китай: ещё одна разрушенная церковь в Шандонге.

Индия: атака экстремистов из группировки Bajrang Dal на христианскую церковь города Депура.

Бельгия : нападение на священника в Льеже.

Россия : поджог старинной деревянной церкви сатанистом.

Германия : осквернение трёх церквей в городе Эйскирхен.

Нигерия : убийство священника в городе Абуджа.

Никарагуа: вооружённая атака на католическую церковь Св. Фомы во время службы.

Это далеко не полный список наиболее запомнившихся журналистскому миру из всех "мелких" происшествий, только с 5 июня, когда Европарламент созвал таки очередной "круглый стол" по теме "Религиозная свобода в Европе: казус христианства" (Religious Freedom in Europe : a Christian Case Study), публично констатировал "эрозию религизоных свобод" и твёрдо подытожил вечноe, неиссякающеe традиционнoe : « мы должны сплотиться и не позволить ! »

Без уточнения, кому сплотиться, кому не позволять...

Это, пока, не слишком очевидно « в актуальном контексте », с безудержно нарастающей агрессией ко всем христианским символам, вялым сопротивлением и даже подспудным её обоснованием (христианство прежде всего ассоциируется с "белыми колонизаторами" и потому "их можно понять, их нужно простить, им нужно платить"...)

Очевидно другое : сплотиться и защищаться, видимо, придётся не в одной отдельно взятой, оторванной от « актуального контекста » стране, а уже по глобусу, так сказать, вкруговую.