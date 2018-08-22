Христианофобия в тривиальном контексте

Самое
обессмысленное из всех современных языковых шаблонов выражение "в актуальном контексте" чаще всего используется, когда необходимо
смягчить или сгустить необходимый эффект, в зависимости от обстоятельств. И
потому трусливо обесценивает настоящее значение фактов, трактовка которых от
обстоятельств не зависит.
Учaщающийся, оголтелый
и совершенно безнаказанный вандализм по отношению к христианским святыням как
раз из той категории, которую именно сегодня недопустимо объяснять и
оправдывать "актуальным контекстом".
Аббат Сьота,
лично явившийся в жандармерию французского города Нуармутье, чтобы подать
жалобу, выразил протест и ответил на вопросы прибывших на место
корреспондентов:
- « Это
жестокий, бессердечный поступок, особенно шокирующий в актуальном контексте »! - сказал господин аббат, как будто,
если бы подобное проиcшествие осенило хронику, например, в 1949г, в момент
установления вандализированной статуи, оно шокировало бы меньше, или больше, в
зависимости от тогдашней « актуальности »...
Во французском
городе Нуармутье (департамент Вандея) вчера была осквернена статуя Богородицы с
младенцем. Обезглавлены оба.
Статуя находится
в 150 метрах от городской жандармерии, где, понятное дело, никакого
круглосуточного бдения снаружи не наблюдается, но всё-таки, всё-таки !-
речь идёт о центральных городcких кварталах и определённой степени риска,
которой авторы содеянного спокойно пренебрегли.
По сообщениям
прессы, тщательный обыск близлежащих окрестностей не дал никаких результатов
(чего или кого искали не уточняется, да и не нужно, главное – искали, действовали).
А 5 августа, в
ближайшем парижском предместье Нейи, не выдержавшие невыносимого зноя прохожие,
ожидавшие автобуса, отступили с остановки в находившуюся рядом церковь
Св.Петра, надеясь на несколько минут прохлады и обнаружили заранее
заготовленный и только что разведённый поджог, сразу в четырёх местах.
Благодаря этой счастливой случайности и расторопности внезапных свидетелей,
серьёзные повреждения удалось предотвратить.
Следствие
подтвердило криминальную версию - слишком уж толково и аккуратно были разложены
и запалены бумажные "костерки", сразу по всему периметру, дабы
быстрее охватило пламя. Но, конечно же, никого не нашли, не привлекли, да и
вовсе не стали заморачиваться : « в
актуальном контексте », подобные происшествия давно уже рутина и
повседневность. Следователей не напасёшься, если под всех копать.
Bсего две недели
назад, в Восточных Пиренеях, на известном паломническом и туристическом
маршруте были спилены два католических креста. Но кресты, как раз, нашли сразу -
сброшенными в пропасть.
B декабре, перед
самым Рождеством, в городе Ла Сьота, вандализировали городской рождественский
вертеп со Святым семейством.
А сразу после Рождества,
в городе Фушер разломали и бросили в реку статую Девы Марии работы XIV века.
Между декабрём и августом были вандализированны ещё
несколько церквей, в недостаточно забытых Богом провинциях, чтобы совсем уж не
попасть в хронику, но в достаточно « забитых » политкорректью, чтобы
не раздувать ненужного ажиотажа "в актуальном контексте"...
Поджоги, разбитые гипсовые статуи святых, осквернённые чаши
со святой водой, разодранные картины и разбитые подсвечники, развороченные
могилы на христианских кладбищах стали регулярной и традиционной забавой
"неизвестных", уже в течение нескольких лет.
Равно как и спиливание деревянных крестов на перекрёстках
лесных дорог (первыe случаи имели место в окрестностях города Фонтенбло, три
года назад).
Eсли даже бегло
просматривать регулярную хронику, публикуемую в открытом доступе скромной, но
бдительной организацией "Обсерватория христианофобии", тщательно
отслеживающей и фиксирующей все происшествия одного и того же порядка, не
только во Франции и в Европе, но и в мире, то сложится совсем не сложная
головоломка, над которой не нужно ни голов, ни копий ломать...
Сводка только за
истекающие трагическими событиями летние месяцы.
« Сирия:
там, где было 10 000 христиан, осталось менее 900 » (цифры приведённые и обоснованные,
между прочим, американским журналистом Беном Хаббардом (Ben Hubbard), из далеко
не сочувствующей проблемам христианства "в актуальном контексте"
газеты The New York Times).
Китай: ещё одна
разрушенная церковь в Шандонге.
Индия: атака
экстремистов из группировки Bajrang Dal на христианскую церковь города Депура.
Бельгия :
нападение на священника в Льеже.
Россия : поджог
старинной деревянной церкви сатанистом.
Германия :
осквернение трёх церквей в городе Эйскирхен.
Нигерия :
убийство священника в городе Абуджа.
Никарагуа:
вооружённая атака на католическую церковь Св. Фомы во время службы.
Это далеко не
полный список наиболее запомнившихся журналистскому миру из всех
"мелких" происшествий, только с 5 июня, когда Европарламент созвал
таки очередной "круглый стол"
по теме "Религиозная свобода в Европе: казус христианства" (Religious
Freedom in Europe : a Christian Case Study), публично констатировал
"эрозию религизоных свобод" и твёрдо подытожил вечноe, неиссякающеe
традиционнoe : « мы должны сплотиться и не позволить ! »
Без уточнения,
кому сплотиться, кому не позволять...
Это, пока, не
слишком очевидно « в актуальном контексте », с безудержно нарастающей
агрессией ко всем христианским символам, вялым сопротивлением и даже подспудным
её обоснованием (христианство прежде всего ассоциируется с "белыми
колонизаторами" и потому "их можно понять, их нужно простить, им
нужно платить"...)
Очевидно другое
: сплотиться и защищаться, видимо, придётся не в одной отдельно взятой,
оторванной от « актуального контекста » стране, а уже по глобусу, так
сказать, вкруговую.
Когда не хватит
щёк.