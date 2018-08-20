В Чечне неизвестные вооруженные люди атаковали отдел полиции

Ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов в Шалинском районе, нападавшие убиты.

Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию отделения МВД по Шалинскому району Чечни. Они были вооружены ножами, сообщает пресс-служба республиканского МВД. Злоумышленники не отреагировали на просьбу полицейских остановиться, достали нож и ударили сотрудника полиции.

«Ответным огнем нападавшие были уничтожены», — говорится в сообщении полиции. Нападение было совершено около 10:00 мск. Город Шали, административный центр одноименного района, расположен в 36 км к юго-востоку от Грозного. У одного из нападавших была взрывчатка.

19 мая боевики попытались напасть на церковь Михаила Архангела в Грозном с целью захватить прихожан в заложники. Нападавших было четверо. Все они были убиты в ходе спецоперации. Злоумышленники были вооружены ружьем и ножами.

Ответственность за атаку позднее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».



