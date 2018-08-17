 

Производители мясных продуктов попросили правительство повысить цены

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) направил вице-премьеру Алексею Гордееву письмо с просьбой повлиять на торговые сети, чтобы те повысили цены на мясные продукты.

Мясопереработчики также недовольны ростом цен на сырье. По данным НСМ, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%. Причиной подорожания сырья в союзе считают ограничения импорта из США, Бразилии и стран Европы. «Крупные агрохолдинги в уведомительном порядке повышают цены»,— добавила госпожа Лучкина.

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APN.ru