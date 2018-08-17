Замена телефонной сим-карты может потребовать одобрения ФСБ
- 17.08.2018, 15:42,
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Минкомсвязи РФ предложило ужесточить правила выпуска и обмена телефонных sim-карт. В том случае, если проект закона будет одобрен, россиянам придется менять сим-карты каждые полгода. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на имеющийся в редакции документ.
Операторов связи планируется обязать идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Все нововведения будут тесно переплетаться с так называемым «законом Яровой».
Если проекту чиновников будет дан зеленый свет, то сотовым абонентам придется заменить все sim-карты, имеющиеся у них на данный момент. Более того, делать это придется практически каждые полтора года.
АПН следит за развитием событий.