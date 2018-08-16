 

Кабмин готовится к изъятию сверхприбылей у сырьевых компаний

Кабинету министров поручили предоставить расчеты в рамках идеи об изъятии сверхдоходов у российских сырьевых компаний. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на несколько собственных источников в отрасли. 

Как утверждается, к четвергу Минфин должен получить информацию и "общее видение вопроса" от четырех министерств, среди которых Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды. Неизвестно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний из "списка Белоусова" через налоги, либо чиновники предложат иные механизмы. 

Напомним, что ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство не станет изымать часть доходов у бизнеса. Однако позднее, сославшись на поручение президента, глава Минфина сообщил о готовящемся докладе по дополнительным доходам сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. 

Инициатива об изъятии у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов поступила от помощника президента РФ Андрея Белоусова. Он направил письмо в адрес Владимира Путина, в котором отметил, что все эти средства можно направить на выполнение майских указов. Среди компаний, которые могут лишиться сверхприбыли, оказались НЛМК, "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норникель", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Уралкалий", "Фосагро" и другие. 

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) уже начали распространять информацию о негативных последствиях подобных маневров в связи с тем, что капитализация фондового рынка РФ в результате данных мер может упасть сразу на 3 трлн рублей. Прогноз РСПП также коснулся возможного ухудшения инвестиционной привлекательности страны.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минфин предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет
» Глава Минфина отказал "Роснефти" в выделении 2 трлн. рублей
» Минфином подготовлен законопроект о налогообложении иностранных "дочек" российских компаний
» Минфин РФ планирует получить от Кипра информацию о бенефициарах российских офшоров в обмен на кредит
» Минфин планирует ограничить наличные расчеты суммой в 300 тыс. руб.
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
Как не ходить с логарифмической линейкой противу булыжника

Как не ходить с логарифмической линейкой противу булыжника

На экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжают давить следователи

На экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжают давить следователи

  • 1 590
Пенсии, иллюзии и мифы

Пенсии, иллюзии и мифы

Левый русский

Левый русский

Полумесяц над Тавридой. Часть 5

Полумесяц над Тавридой. Часть 5

Место встречи изменить нельзя?

Место встречи изменить нельзя?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Кабмин готовится к изъятию сверхприбылей у сырьевых компаний

  • 13:41
  • 220
Как не ходить с логарифмической линейкой противу булыжника

Как не ходить с логарифмической линейкой противу булыжника

На экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжают давить следователи

На экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжают давить следователи

  • 16:19
  • 1 590

Юрист банды Цапков стал новым фигурантом кущевского уголовного дела

Пенсии, иллюзии и мифы

Пенсии, иллюзии и мифы

Левый русский

Левый русский

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru