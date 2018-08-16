Кабмин готовится к изъятию сверхприбылей у сырьевых компаний

Кабинету министров поручили предоставить расчеты в рамках идеи об изъятии сверхдоходов у российских сырьевых компаний. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на несколько собственных источников в отрасли.





Как утверждается, к четвергу Минфин должен получить информацию и "общее видение вопроса" от четырех министерств, среди которых Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды. Неизвестно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний из "списка Белоусова" через налоги, либо чиновники предложат иные механизмы.





Напомним, что ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство не станет изымать часть доходов у бизнеса. Однако позднее, сославшись на поручение президента, глава Минфина сообщил о готовящемся докладе по дополнительным доходам сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса.





Инициатива об изъятии у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов поступила от помощника президента РФ Андрея Белоусова. Он направил письмо в адрес Владимира Путина, в котором отметил, что все эти средства можно направить на выполнение майских указов. Среди компаний, которые могут лишиться сверхприбыли, оказались НЛМК, "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норникель", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Уралкалий", "Фосагро" и другие.





Представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) уже начали распространять информацию о негативных последствиях подобных маневров в связи с тем, что капитализация фондового рынка РФ в результате данных мер может упасть сразу на 3 трлн рублей. Прогноз РСПП также коснулся возможного ухудшения инвестиционной привлекательности страны.





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