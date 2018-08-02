Ритуальная жертва Хельсинки

Уже две недели прошло с тех пор, как в Хельсинки встретились Трамп и Путин.



О необходимости этой встречи так много говорили, так ее ждали (одни) и так боялись (другие) что возникла (общая) иллюзия – вот встретятся сейчас седовласый американец и русский с мускулистым торсом, и мир немедленно вступит в эпоху перемен. Американцы уйдут из Сирии и с Украины, ЕС снимет санкции с России, Генеральный секретарь ООН торжественно провозгласит Крым российским, а Трамп распустит НАТО так же, как Горбачев когда-то распустил Варшавский договор. Я, разумеется, утрирую, но не так чтобы слишком сильно – во всяком случае, в Штатах боялись именно такого развития событий.

На самом деле после Хельсинки не изменилось почти ничего.

Нет, конечно, о чем-то секретном Путин и Трамп там пошушукались. И это «что-то» не на шутку встревожило прогрессивную американскую общественность, которая требовала подвергнуть допросу переводчицу Трампа Марину Гросс – единственную «свидетельницу преступления» (комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США отклонил это требование). Но никаких реальных последствий саммит не возымел. Да и вряд ли смог бы возыметь – учитывая общую токсичность темы российско-американских отношений.

Кроме одного.

Из-за саммита в Хельсинки в США была арестована гражданка России Мария Бутина.

Бутина была арестована за день до встречи Трампа и Путина – 15 июля. Арестовали ее якобы потому, что она собиралась возвращаться в Россию, упаковала вещи и перевела на родину 3500 долларов. Эти фэбээровские отмазки, которые, возможно, производят впечатление на доверчивого американского читателя газет, сложно принимать всерьез. Мария жила в США почти два года, и даже если поверить в то, что она занималась какой-то деятельностью, относительно которой у спецслужб этой страны могли возникнуть вопросы, то ее легко могли задержать раньше или позже. Но задержали именно 15-го, накануне саммита в Хельсинки.

Рискну предположить, что если бы Трамп отказался бы встречаться с Путиным, как ему предлагали многие авторитетные люди в Вашингтоне (и не только в Вашингтоне; я читал очень прочувственную колонку одного британского журналиста, буквально умолявшего президента США не ездить «на поклон» к Кровавому Владу) – Бутину никто и пальцем бы не тронул.

Но они встретились, и на Марию надели наручники.

Обвиняют ее в том, что она участвовала в «сговоре, направленном на совершение преступления или на обман в отношении Соединенных Штатов» (срок до пяти лет тюрьмы) и нарушила закон, регулирующий работу «агентов иностранных правительств» (до десяти лет тюрьмы). Учитывая, что в американской юридической практике сроки легко суммируются, Бутиной светит 15 лет.

Разумеется, никакой шпионской деятельностью Мария в Штатах не занималась. Она занималась выстраиванием отношений с близкими ей по духу американскими политическими и общественными деятелями, прежде всего, с Национальной стрелковой ассоциацией. Всем, кто хоть немного читал про Бутину, известно, что в России она была создателем и лидером общественной организации «Право на оружие» - единственной в стране, которая выступала за либерализацию законодательства в сфере ношения и использования огнестрельного оружия. Собственно, именно на этой почве мы с Бутиной в далеком 2012 г. и познакомились. Будучи убежденным сторонником необходимости легализации гражданского огнестрельного оружия (в просторечии «короткоствола») я с большим сочувствием следил за усилиями Марии в этой сфере, несколько раз ездил на стрельбы, которые устраивало «Право на оружие», и надеялся на то, что рано или поздно общество в России дозреет до того, чтобы продавить МВД и вернуть гражданам их важнейшее право – право на защиту себя и своего дома с оружием в руках.

Спустя шесть лет должен с прискорбием признать, что не только российское, но и американское общество продемонстрировало, что у его решимости защищать свои принципы есть свои границы.

В США, как всем хорошо известно, существует Вторая поправка к Конституции, которая не только дает гражданам право на хранение и ношение оружия, но и гарантирует, что право на вооруженное восстание, записанное в Декларации независимости (в случае, когда «длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом» ) не останется лишенной реального смысла клаузулой. В известном смысле, право на вооруженную защиту своих прав вшито в культурный код американца – по крайней мере, американца, разделяющего традиционные ценности США (о поборниках прав ЛГБТ, цветных и прочих меньшинств мы сейчас говорить не будем). Именно поэтому Мария Бутина и выбрала для налаживания международных связей своей организации «Право на оружие» Соединенные Штаты Америки.

Как выяснилось, зря.

Когда ее арестовали, Национальная стрелковая ассоциация (NRA), с которой Бутина налаживала контакты, стыдливо набрала в рот воды. До сих пор загадочно молчит бывший президент Ассоциаци Дэвид Кин, молчит нынешний президент NRA Джим Портер, молчит первый вице-президент организации, оружейный магнат Пит Броунелл. Хранит гробовое молчание храбрый шериф из Милуоки Дэвид Кларк, который в свое время не боялся противостоять ФБР, движению Black Lives Matter (Кларк сам чернокожий) и даже президенту Обаме и выступил в поддержку Дональда Трампа на съезде Республиканской партии в Кливленде. А ведь все эти люди знали Марию, общались с ней, приезжали в Россию на конвенции, организованные «Правом на оружие» - последний раз в начале 2016 г., еще до победы Трампа на выборах.

В конце концов, Мария Бутина – пожизненный член NRA, как и ее политический покровитель сенатор Александр Торшин. И Бутина, и Торшин, и Дмитрий Рогозин (во времена активных контактов между NRA и «Правом на оружие» - вице-премьер правительства) – если и не политические единомышленники американских консерваторов, то уж точно самые близкие к ним фигуры в российском политикуме.

Но американские консерваторы и традиционалисты предпочитают закрывать глаза на то, что человека, разделяющего их взгляды, бросают в тюрьму по заведомо ложному обвинению. Мало того – они стыдятся или боятся защищать Бутину от своих же собственных либералов. А вот те ничего не стесняются и едва ли не каждый день стремятся оттоптаться на жареной теме «русской шпионки». Истории о том, как Бутина проникала в американский истеблишмент, используя для этого char offensive и sexual favors, льются и из «сливных бачков» вроде The Daily Beast, и из респектабельных изданий вроде The Washington Post

Вот что пишет, например, язвительная Энн Эппльбаум (фото Энн по ссылке) : «Прокуроры говорят, что она (Бутина) позиционировала себя как лидер российской про-оружейной организации, не более подлинной группы, чем туристическое агентство Голоса: в России нет права на ношение оружия, и при этом режиме его никогда не будет. Согласно документам суда, Бутина, тем не менее, убедила некоторых наивных членов NRA, что она настоящий активист. Сделав это, она получила доступ в их мир».

Следует пояснить: статья Эппльбаум в Washington Post открывается историей советского разведчика-нелегала Якова Голоса, работавшего в Нью-Йорке и использовавшего для прикрытия туристическую фирму World Tourists. С точки зрения Эппльбаум, Бутина – то же самое, что и Голос, только Голос работал на Коминтерн и стремился помочь Компартии США, а Бутина работает на путинскую олигархию и налаживает контакты с консервативным крылом Республиканской партии.

Разумеется, это посылка ложная: организация «Право на оружие» существует и борется за изменение оружейного законодательства в России. Если бы Энн Эппльбаум была бы настоящим журналистом, а не зашоренным либеральным пропагандоном, она бы в течение часа набрала бы достаточно материала о деятельности этой организации.

Однако нельзя не признать, что в деле своего лидера Марии Бутиной, арестованной в США, «Право на оружие» проявило себя ничуть не лучше, чем Национальная стрелковая ассоциация. То есть – никак. Ну хорошо – почти никак. Было одно крайне беззубое заявление («Нам крайне жаль, что российские общественные деятели становятся заложниками американских внутриполитических разборок»), на которое, разумеется, все чихали. А ведь было бы естественно, если бы ПнО не просто выступало с заявлениями, но и обращалось бы с петициями к президенту России, пыталось поднять на ноги прессу, устраивало бы митинги у посольства США, в конце концов. Но ничего этого нет

Честно говоря, раньше я лучше думал об активистах «Права на оружие».

Возможно, конечно, что где-то за кулисами идет мощная не видимая миру активность, встречаются дипломаты и представители спецслужб, готовятся справки и аналитические записки, отечественная контрразведка не спит ночей, думая, кого бы из действующих в России американских агентов можно арестовать, чтобы обменять на Бутину.

Однако верится в это слабо.

За все время, прошедшее со дня ареста Марии (больше двух недель) беспокойство за ее судьбу продемонстрировали только два политических деятеля. 18 июля в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео о ней упомянул министр иностранных дел России Сергей Лавров, который – цитирую официальное сообщение МИДа «подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку М.В.Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения».

Неизвестно, что ответил Лаврову Помпео, но после этого российский МИД перестал затрагивать неудобную тему.

Вторым российским политиком, который высказал желание помочь Марии Бутиной стал уже примелькавшийся в последнее время в СМИ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Причем высказал он это не один раз, и повторяет достаточно регулярно.

«Бутину надо возвращать. Я готов возглавить эту делегацию. Уверен, что доказательств ее вины не существует. Абсолютно уверен. МИД делает все возможное, наши консульские учреждения... Мы считаем, что тут надо прикладывать усилия нам, парламентариям. Мое личное мнение, что надо ехать и ее забирать» - заявил Слуцкий на пресс-конференции

Оставим уверенность в том, что «МИД делает все возможное» на совести депутата. Впрочем, если Слуцкий считает, что без «нас, парламентариев» дело с мертвой точки не сдвинется – то, вероятно, и сам не очень верит в чудо-богатырей из МИДа РФ. Парадоксально, но парламентские контакты действительно могут оказаться более эффективными – или, во всяком случае, открыть какие-то двери, которые для профессиональных дипломатов остаются закрытыми наглухо. Вспомним недавний визит в ГД РФ группы американских конгрессменов – они, конечно, по возвращении отрапортовали в СМИ, как положено – мол, бандитская страна, никакой идеологии, кроме денег и т.д. – но мы ведь с вами понимаем: контакты были налажены, визитки друг другу вручены, договоренности о дальнейшем сотрудничестве достигнуты. Да и вообще деятельность комитета по международным делам Госдумы последнее время скорее радует, чем огорчает. Может быть, и с Бутиной у Слуцкого получится – ведь получилось же вывезти в Сирию спикера ПАСЕ Аграмунта, а в Москву привезти президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.





Говорят, что Слуцкий таким образом пиарится и набирает себе политический капитал. Подозревают, что он то ли пытается отмыться от «секс-скандала» с «зайчутками» и прочими акулами либеральных СМИ, то ли вообще спровоцировал этот скандал для повышения собственной узнаваемости. Моя хорошая подруга Дарья Митина остроумно пишет у себя в Фейбсуке : «Уже пoчти пoлгoда мы наблюдаем эту кoмедь, будучи в сocтoянии лишь приблизительнo дoгадываться, зачем и кoму этo нужнo, и ктo пoслал недрoжащей рукoй трепетные лoбки на встречу с шалoвливoй дланью председателя думскoгo кoмитета… Вooбще вляпаться в секс-скандал - уже самo пo себе oтличный пиар, этo вам любoй пoлиттехнoлoг скажет, и удаётся не всем - у бoльшинства наших парламентариев вид, извините, такoй, чтo сoвсем не o сексе хoчется думать. А уж дoбиться внимания сo стoрoны СМИ, чтoбы oни ещё и деятельнoсть твoей кoнтoры рекламирoвали - этo высший пилoтаж. «Кoмитет пo междунарoдным делам ГД пoд рукoвoдствoм Л.Э. Слуцкoгo oтправился в вoюющую Сирию», «Председатель Кoмитета пo междунарoдным делам ГД Л.Э. Слуцкий пoвез на Дoнбасс депутатoв Бундестага», «Председатель Кoмитета пo междунарoдным делам ГД Л.Э. Слуцкий высказал гoтoвнoсть самoличнo забрать из американскoй тюрьмы и перевезти в Рoссию Машу Бутину».

Все, конечно же, может быть. Но если у Леонида Слуцкого получится действительно добиться освобождения Марии Бутиной, это будет означать, что он смог сделать больше, чем МИД, СМИ (в том числе и либеральные «зайчутки»), «Право на оружие» и NRA вместе взятые.





Ритуальная жертва Хельсинки – русская девушка Маша Бутина - будет спасена, а за это можно простить очень и очень многое.

И пусть хоть одна «зайчутка» после этого попробует заикнуться о том, что депутат Слуцкий ее где-то за что-то схватил.



