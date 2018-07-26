Сберечь России Белую Русь

Недавно обратил внимание, что ряд дореволюционных текстов о Белоруссии почти буквально описывает сегодняшние реалии. К примеру, вот что писал учёный-славист Платон Андреевич Кулаковский в газете «Окраины России» (февраль 1912 года): «[Газета] "Наша нива" ставит целью воспитывать политические взгляды белорусов – и по-своему воспитывает их среди народных учителей. В каждом номере найдёте отчёт о заседаниях Гос. Думы, причём восхваляются все выступления оппозиции, особенно социалистов и иногда поляков, всем правым достаётся от этой газеты. Подбор сведений о русской жизни таков, что можно думать, что в России нет ничего, кроме убийств, разбоев, казней». Сегодня воссозданная в 1991 году газета «Наша нива» в точности продолжает русофобскую линию своей предшественницы: восхваляет прозападную белорусскую оппозицию, ругает «черносотенцев» и пишет о России либо плохо, либо никак.





Известно, что старой «Нашей ниве» давала деньги варшавская паненка по имени Мария Магдалена Радзивилл, унаследовавшая «маёнтки» от ясновельможного папеньки и приумножившая своё состояние благодаря торговле белорусским лесом. О том, кто финансирует НН сегодня, ходят разные слухи; нередко в качестве спонсоров сего издания называются представители российского бизнеса. Так это или нет, я не знаю. Отмечу лишь, что «Наша нива» подобострастно освещает деятельность одного богатенького дяденьки – Виктора Бабарико, председателя правления «Белгазпромбанка», принадлежащего почти полностью российскому «Газпрому». В 2015 году газета даже присвоила ему звание «Меценат года». Знаете за что? За то, что пан Бабарико организовал выставку «Десять веков искусства Беларуси», где в качестве белорусского культурного наследия были представлены работы польских и еврейских художников: Фердинанда Рущица, Хаима Сутина, Марка Шагала и других. На открытии выставки Бабарико ввёл свядомую публику в экстаз следующим спичем: «Пока в Беларуси будет идея и мысль, которая может объединить нас таких разных, с разными художественными вкусами, политическими пристрастиями, возрастом и отношениями, до тех пор была, есть и будет наша бел-чырвона-белая синеокая Беларусь. Жыве Беларусь!»





Последние два слова переводятся на русский язык как «Живёт Белоруссия!» Казалось бы, это просто странный лозунг, однако каждый, кто его произносит, – дзеяч БНР, белорусский полицай, прозападный змагар – непременно оказывается причастен к какой-нибудь русофобской пакости. В случае с паном Бабарико – это финансирование «Белгазпромбанком» издания полного белорусскоязычного собрания сочинений Светланы Алексиевич. Той самой нобелевской лауреатки, которая в 1970-х годах писала, что когда у неё вырастет сын, они пойдут «поклониться неумирающему духу того, чьё имя – Феликс Дзержинский», а теперь ничтоже сумняшеся заявляет в Европарламенте: «Конец "красного человека" был нашей мечтой». После получения Нобеля Алексиевич наговорила много разной антирусской чепухи, например, сказала, что на Украине следует запретить русский язык, «чтобы сцементировать нацию». Видимо, то же самое лауреатка хочет сделать и в Белоруссии, потому и решила издать по-белорусски собственные фолианты, написанные на мове акупантаў. Всё логично, кроме одного – почему этот самостийный банкет оплачивает российское «национальное достояние»?





Или вот российский «Альфа-банк» снял рекламный ролик с участием группы BRUTTO, которая написала гимн Евромайдана про «воинов света» и выражала поддержку украинским боевикам, залившим кровью Донбасс. Каково?! Змагары вопят, что московские толстосумы скупают Белоруссию, чтобы построить в ней Русский мир, а на самом деле москали вкладывают деньги в самостийную пропаганду.





Не лучше олигархов ведут себя российские дипломаты. Так, по словам Александра Лукашенко, уходящий посол РФ в РБ Александр Суриков не смог объяснить белорусскому президенту, что такое Русский мир. И это симптоматично, поскольку за 12 лет работы в Белоруссии Сан Саныч осуществлял исключительно антирусскую деятельность, апофеозом которой стало предательство пророссийских публицистов Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. Рассуждая об очевидно сфабрикованном уголовном деле, посол Нерусского мира сказал: «Это белорусские граждане, это дело процессуально белорусское. Это радикальные журналисты. Мы очень сильно сомневаемся, что все эти выступления работают на укрепление братских связей между белорусским и российским народами. Но много чего есть на вбивание клиньев».





Видимо, по мнению Сурикова, на «укрепление братских связей между белорусским и российским народами» работает установление в Белоруссии памятника польскому мятежнику Тадеушу Костюшко. В мае этого года представители посольства РФ присутствовали на церемонии открытия в Брестской области монумента в честь предводителя восстания против России. Помимо российских дипломатов в мероприятии приняло участие немалое число белорусских националистов с бело-красно-белыми стягами, а со сцены звучали вот такие речи: «У нас много вещей, которые разъединяют. И вот мы нашли личность, которая объединила нас всех. Я очень рад, что сегодня здесь есть разные флаги. Потому что Костюшко – герой всех белорусов и всей Беларуси».





На фоне торжественного открытия памятника Костюшко особенно красочно смотрится история с бюстом Александра Сергеевича Пушкина в Могилёве, установленным в 2015 году. Эту скульптуру городу подарил фонд «Аллея российской славы» в честь 70-летия Великой Победы. Помимо прочего, на постаменте памятника был размещён отрывок из пушкинского стихотворения «Клеветникам России», написанного в связи с подавлением польского восстания 1830-1831 годов. Установка памятника и особенно отрывок из стихотворения «Клеветникам России» вызвали крайне негативную реакцию со стороны белорусских националистов, считающих польских повстанцев своими героями. Было озвучено требование снести памятник или, по крайней мере, убрать с постамента «агрессивный» отрывок стихотворения. В результате власти Могилёва пошли на поводу у змагаров и снесли с памятника не понравившиеся им строки. Посольство РФ никак не прокомментировало этот акт государственного вандализма, а руководитель фонда «Аллея российской славы» и вовсе попросил прощения у самостийных «братушек» за сделанный подарок…





Глядя на поведение представителей РФ в Белоруссии, вспоминается статья великого философа Василия Васильевича Розанова «Берегите Западную Русь» (декабрь 1906 года): «"Поскобли русского – увидишь татарина", – сказал Наполеон; эти "непоскоблённые татары" в раззолоченных мундирах и с красивыми аксельбантами, приезжая в Ковну, в Вильну, в Гродну, в Минск и Витебск, и не воображают, что они приехали из России и к русским… Эти господа чуть не считают себя в "международном" положении и, нимало не замечая народного слоя, стелющегося по деревням и селам, начинают играть почти дипломатические роли в отношении разных "бискупов" в кружевных пелеринках, усатых панов и шуршащих шелком пани. И не догадываются, бедные, как те, другие и третьи все равно и неизменно перешептываются о них как о наезжих "нескоблённых татарах", как о ненавистных "москалях", которых им предстоит провести в интересах "ойчизны"».





Сегодня идейные наследники тех «бискупов», панов и пани так же легко обводят вокруг пальца недалёких москалей с аксельбантами и без оных. Одураченные большевиками великороссы никак не могут понять, что Белоруссия – это такая же русская земля, как Сибирь, Кубань или Смоленская область. И на этой земле живут два типа людей: 1) русские, 2) пропольские иуды. Власть, деньги и медийные ресурсы в сегодняшней РБ принадлежат исключительно второй категории, хотя люди с общерусским самосознанием до сих пор составляют большинство населения Белой Руси. Соответственно, если российские дипломаты и предприниматели продолжат «считать себя в "международном" положении», находясь в Гродне, Минске и Витебске, Белоруссия спустя непродолжительное время и правда станет для русского человека заграницей. Причём такой же недружественной, как Польша или Украина.





Искренне надеюсь, что, назначая нового посла в Белоруссию, российское руководство приняло во внимание те опасности, о которых я пишу уже много лет; и Михаил Бабич сможет, говоря словами Розанова, «сберечь России как зеницу ока эти чисто русские и глубоко русские области по Неману и Вилии».



