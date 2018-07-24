О логике действий и стратегии развития: об отрицании отрицанием

Убеждён, что элита, развалившая большую державу не способна возродить и воссоздать новую. Причин тому много, но все они проистекают из того, что эта элита из множества арифметических действий умеет оперировать только тремя: делить, отнимать и извлекать корень, т.е личную выгоду. При таком качестве нынешней элиты никакого справедливого, а значит,стабильного общества и суверенного государства не построить. И это не единственное переосмысление, которое нам требуется произвести из всего предшествующего постсоветского периода. Без этого нельзя идти в очередной этап нашего развития. И это переосмысление должно произойти не только в головах экспертов, экономистов, политологов, философов, но и в умозрениях, умонастроениях тех, кто сегодня уполномочен народом вершить верховную власть.

Лидер нашей страны рассматривает это в качестве приоритетной задачи. Ещё в январе 2012 года, в одной из своих программных статей «Россия сосредотачивается» он писал: «Сегодня мы видим, что сделано удачно, что сработало эффективно. И наоборот — что нужно скорректировать, от каких вещей вовсе отказаться…Нашу задачу на предстоящие годы вижу в том, чтобы убрать с дороги национального развития все то, что мешает нам идти вперед. Завершить создание в России такой политической системы, такой структуры социальных гарантий и защиты граждан, такой модели экономики, которые вместе составят единый, живой, постоянно развивающийся и одновременно устойчивый и стабильный, здоровый государственный организм. Способный безусловно гарантировать суверенитет России и процветание граждан нашей великой державы на десятилетия вперед. Отстоять справедливость и достоинство каждого человека. Правду и доверие в отношениях государства и общества…».

Задача не из простых, если оценивать те изменения, которые произошли после выхода статьи в свет в нашей стране, в её политической системе, экономике и социальной жизни. Многие помехи на «дороге национального развития» оказались трудноустранимыми, словно живые камни (траванты). На ряде участков по этим причинам надо не старые дороги расчищать, а новые прокладывать.

У Путина В.В., судя по всему, есть чёткий личный план действий по реформированию России, что чему должно предшествовать, какими рисками сопровождаться и как эти риски преодолевать. Во всех его действиях и поступках читается логика государствостроителя и мирового стратега. По этим причинам он не потерпел ни одного поражения. Ни одного. Изоляция, санкции, разрыв отношений, «болотная» – это не поражения, это неизбежные условия, в которых приходилось и приходится действовать. Этим списком они не ограничиваются и не ограничатся. В перечне этих условий могут быть и военные конфликты с врагами России и осложнение отношений с ближайшими союзниками.

На пути к реальному суверенитету нас поджидает много неожиданностей. И всё же, отмычки от хранилищ будущих непредвиденностей я бы поискал в наших прошлыхпредубеждениях и не предусмотрительностях, в ответе на ключевой вопрос: народ – это средство реформ или реформы преследуют цель его сохранения и развития? Пока мы видим, что за риторикой защиты народных интересов сохраняются в неизменном состоянии общественные отношения, построенныев 90-ые годы прошлого столетия на принципах несправедливости. Бремя сбережения и возрождения российской государственности, как и во все тяжёлые годины испытаний в нашей тысячелетней истории,возложено на народ, в преобладающей мере на русский народ. Логика здесь проста и понятна: русский народ никуда от России не денется, в отличие от других народов и их элит, которые могут отвернуться от неё, отделиться,попробовать своё счастье и удачу на стороне, как, скажем, Молдавия, Украина, Грузия, прибалтийские государства. Соблазнов много предлагается. Устоять перед иными искушениями национальным элитам не просто. Правда,у такой логики есть одна стратегическая ошибка, которую мы раз за разом повторяем: отталкивая русский народ не любовью и пренебрежением государство оказывается брошенным и незащищённым в минуты роковые. Разочарование от власти не раз оборачивалось безразличием народа к государству.

Как не допустить этого вновь?

Небезынтересно в этом смысле, вернуться к программным положениям В.В. Путина, которые изложены в его статьях, написанных и опубликованных в различных российских изданияхшесть лет назад - накануне Президентских выборов 2012 года. Перечислю их :

-16 января 2012 , Известия:уже упомянутая мной ранее статья: «Россия сосредотачивается»;

- 23 января 2012, Независимая газета: «Россия и национальный вопрос»;

-30 января 2012, Ведомости: «Нам нужна новая экономика»;

- 6 февраля 2012 года, Коммерсант: «Демократия и качество государства»;

- 13 февраля 2012: Комсомольская правда: «Строительство справедливости. Социальная политика для России»;

- 20 февраля, Российская газета: «Быть сильными – гарантии национальной безопасности для России»;

- 27 февраля 2012, Московские новости: «Россия в меняющемся мире».

В них, тогдашний кандидат в Президенты России, изложил своё кредо по всем основополагающим вопросам развития российского государства и общества на ближайшее десятилетие, дал ответы на сохраняющийся в мире вопрос: «Ктовы есть мистер Путин?».

Многие из сформулированных в них положений не только сохранили свою актуальность, но со временем приобрели ещё большую остроту и востребованность. Позволю себе вместе с читателями избирательно сделать экскурс в некоторые из этих программных материалов.

В своей первой статье «Россия сосредотачивается» В.В. Путин совершенно верно утверждает: «Не может быть реальной демократии без того, чтобы политика принималась бы большинством населения, отражала бы интересы этого большинства.» , чтобы не перерастало «…стремление части ее элит к рывку, к революции вместо последовательного развития» , при реально существующей «склонности к застою, к иждивенчеству, не конкурентности элит и высоком уровне коррупции.

Что ведь важно – кандидат в президенты не просто обозначил эту старую тенденцию, но и, будучи избранным на должность, многое за 18 лет делал для того, чтобы снизить её негативное влияние на развитие России. Но, давайте честно признаемся, изменить ситуацию не удалось. Нет, всё больше людей вовлекается в реальную политику! И многие решения принимаются большинством! Беда в другом, в том, что зачастую этому большинству предлагают принять такие решения, которые не улучшают, а ухудшают его положение, либо же принятые большинством правильные решения при их реализации изменяются до неузнаваемости в противоположную сторону. Порою складывается впечатление, что это происходит не случайно, как не случайно и противодействие внутри элит, когда одна часть элиты ничего не хочет менять, а вторая , прикрываясь констатацией их бездействия, предлагает и реализует такие радикальные действия, которые вместо улучшения дел в государстве, приводят к уничтожению основ государства . И так раз за разом. Смешение понятий о власти и государстве сыграло с нашей страной злую шутку, превратив власть в государственный атрибут, а государство – в безлюдную и бесхозную территорию, которой всякие «приходимцы» распоряжаются по собственному усмотрению.

Эта тенденция не сломана. Чувствуется, что она серьёзно беспокоит Президента и он со свойственной ему осторожностью призывает общество активно включаться в контроль за деятельностью власти. В статье « Демократия и качество государства» он пишет:: «Демократия, на мой взгляд, заключается,как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи».

Всё, вроде бы верно. Но не работает. А не работает потому, что в нашем обществе разное понимание демократии. Большинство её воспринимаем, в прямом смысле, как власть «демоса», т.е. народа (народного большинства). Западная же демократия, идеями которой питается наша элита, построена на постулате, что власть принадлежит меньшинству, определённому меньшинству. Фактическая и у нас власть в руках меньшинства, но все наши формальные институты заточены на то, чтобы представить дело таким образом, будто в стране торжествует идеология большинства. Отсюда все наши противоречия, смуты и революции. И выход из этого состояния «полубеременности» в том, чтобы мы либо признали фактическую власть меньшинства и покорились этому меньшинству, т. е узаконили её, либо вернули фактическую власть большинству, разумеется изъяв её у меньшинства. И это наиболее правильный путь, ибо само правящее меньшинство не допускает иной альтернативы. Наше меньшинство не может допустить своего равенства с теми, кого оно иначе, как «быдлом», не называет. К тому же, сама власть физически состоит из этого меньшинства, потому и ведёт себя низкопоклонно к меньшинству и пренебрежительно к большинству.

Либералы, словно не замечая этого, продолжают искать варианты, позволяющие декорировать существующие сущностные противоречия и толкают Президента к «упрощению порядка регистрации партий, сбалансированности полномочий между регионами и муниципалитетами, развитию конкуренции среди губернаторов, мэров и «функционеров», наполнению «реальным содержанием» процедур парламентских расследований», называя всё это в совокупности нервом демократии и её движущей силой. Соглашаясь с этим В.В. Путин, настаивает на необходимости « настроить механизмы политической системы таким образом, чтобы она своевременно улавливала и отражала интересы больших социальных групп и обеспечивала бы публичное согласование этих интересов. Могла обеспечивать не только легитимность власти, но и уверенность людей в ее справедливости (в том числе и в тех случаях, когда они оказываются в меньшинстве)». Но нашапроблема в другом. Трагедия нашего общества состоит в том, что у нас несправедливость проявляется не к меньшинству, а к большинству. А это формирует совершенно иное качество общества, это создаёт совершенно другой уровень общественных отношений, которые требуют других механизмов управления. Значит нужна другая идеология и другая политика.

Президент правильно призывает: « учитывать и тот факт, что территории РФ находятся на разном уровне социально-экономического развития. А также — в разных социокультурных плоскостях, которые нельзя сравнивать по шкале «лучше-хуже». Образ жизни людей определяют разные традиции, обычаи, модели поведения. Поэтому безусловной ценностью для нас являются интеграторы, мощные скрепляющие факторы — русский язык, русская культура, Русская православная церковь и другие традиционные российские религии. И, конечно, многовековой опыт совместного исторического творчества разных народов в одном, едином Российском государстве». Всё верно, но в предложенной триаде нет главного – русского народа и русской нации. Случайно ли они выпали из текста или нет, сказать не могу. Но без них «на идею скрепления» эффективно не работают ни язык, ни культура, ни религия. Мы попадаем в парадоксальную ситуацию, предлагая русские скрепы в виде языка, культуры, религии, исключая одновременно государствообразующие политические функции у народа, являющегося их носителем. А за этим скрывается корень многих наших государственных и общественных проблем, главными из которых является коррупция и кадровый протекционизм.

«Есть исторический соблазн победить коррупцию путем репрессий, -пишет Президент и продолжает — борьба с коррупцией, безусловно, предполагает применение репрессивных мер. Тем не менее, проблема здесь принципиально глубже. Это проблема прозрачности и подконтрольности обществу институтов государства и проблема мотивации чиновников — людей на службе государства. И с этим, на наш взгляд, существуют огромные трудности». Смиряясь с приведенными аргументами, приходится констатировать, что при таком подходе мы коррупцию никогда не одолеем, загоним в подполье, цивилизуем на западный манер, в виде лоббизма, но не устраним. У нынешней власти есть два неверных посыла в борьбе с коррупцией. Первый, что коррупция неизбежна. И второй, что она не зависит от качества человеческого материала среди тех, кто участвует в коррупционном процессе, не важно в каком статусе - взяточника или взяткодателя. Власть не учитывает главного: мотивировать на честную и справедливую жизнь человека с генетическими наклонностями спекулянта, вора и жулика невозможно. Мы испытали это уже на реформировании судебной системы. Считалось, что судьи не достаточно самостоятельны и ответственны, потому, что находятся в материальной зависимости. Подняли судьям по сравнению с советским периодом зарплату на порядок и на выходе получили невиданную в истории России коррупцию в судейском корпусе.

В борьбе с коррупцией, на самом деле, главная проблема в другом. В людях, которые приходят во власть и становятся чиновниками, государевыми слугами. В системе, которая отвергает такую моральную категорию, как честность. Если система не приемлет во власти, а чиновничество не допускает в свои ряды, людей честных, то как избежать коррупции? Для победы над ней в первоочередном порядке надо избавиться от протекционизма. Ибо вор всегда тянет за собой жулика, а жулик впереди себя толкает бандита. Надо отказаться от дурного и заразительного принципа тащить везде «своих». Противоречие состоит в том, что рано или поздно «свои» во власти и управлении становятся чужими и не безопасными для народа. Вообще надо, как то разделить предмет занятий между различными категориями людей: предприимчивых - в бизнес, честных - во власть. А когда везде только предприимчивые и креативные, тогда не просто коррупция расцветает, а насаждается расcтащиловка всего, что плохо лежит. А в такой ситуации всё ценное лежит плохо, ибо охранители тоже участвуют в процессе расcтащиловки. Придётся ли для этого применять в кадровой сфере регулированиеи ограничения? Вне всякого сомнения! Но почему это должно нас пугать? Можно подумать, что нынешние коррупционеры и протекционисты всех мастей не занимаются этим денно и нощно.

30 января 2012 года в «Ведомостях» вышла очередная «программная» статья В.В. Путина, под интригующим названием: «Нам нужна новая экономика». Не собираюсь анализировать результаты деятельности Президента и Правительства за последние 6 лет по реализации курса на создание новой экономики. По той простой причине, что новые экономики создаются не годами, а десятилетиями, что на них может отрицательно влиять международная конъектура. Но о направлениях и формирующихся тенденциях говорить необходимо. О национальной экономике каждый гражданин судит по собственному карману: если в нём прибавляется средств и ресурсов – значит экономика развивается эффективно и работает на интересы страны и народа, а если в результате обновления экономики в кармане гражданина средств и возможностей становится меньше- значит она работает либо на чужие интересы, либо на интересы узкого круга людей. Не имеет смысла обсуждать все постулаты, изложенные В.В. Путиным в этой статье. Они и своевременны, и правильны. Однако нельзя избавиться от подозрения, что некоторые положения ориентированы не на домашнего читателя, либо являются данью современной моде: отождествлять экономику с бизнесом. Это ведь не так и не может быть так? Бизнес всего – лишь форма участия граждан в развитии экономики и не более того. Причём в развитии доходных сфер и направлений экономики. Бизнеса нет там, где нет прибыли. Но экономика не может быть только доходной, где – то и на каком- то этапе, создания новых направлений, новых технологий – она будет затратной и даже убыточной. Временно убыточной, чтобы создать условия для прорывных действий и прорывного развития, для поддержания нормальной человеческой жизни в трудных условиях крайнего севера, вечной мерзлоты и непролазных топей. И здесь очень многое зависит от того, насколько правильно выбраны эти перспективные направления развития и насколько эффективно применяются механизмы развития. По сути дела речь идёт о плановых началах в рыночной экономике, я бы даже сказал о государственной функции в рыночной экономике. Мы настолько запуганы критикой плановой экономики, что от самого слова, не говоря уж о понятии и действии, бежим , как чёрт от ладана. И это есть одна из главных причин разбалансированности нашей экономики. К сожалению, никаких серьёзных шагов в этом направлении не сделано, если не принимать в расчёт Указы Президента, в которых закладывается стратегия развития.

Никто не призывает к воссозданию Госплана, да его и невозможно создать в одночасье. Нынешняя генерация управленцев не способна к такой работе. Общество не ощущает осмысленности нашей экономической политики то ли в силу того, что выработка такой осмысленности не является прерогативой Правительства и её экономического блока, то ли всё потому же, что специалистов, способных к такому осмыслению в Правительстве просто нет.Можно конечно уповать на то, что мы сильнее других интегрированы в мировую экономику и потому так беспомощны. Можно искать причины, объясняющие это, в истории тридцатилетней давности. Будто бы «Советский народнохозяйственный комплекс, автаркический и замкнутый, был просто не приспособлен к работе в новых условиях». Утверждение, что «…сейчас никто не будет повторять опыта Советского Союза, который в условиях противостояния с Западом сформировал полностью автономную технологическую базу, вследствиечего часть «оригинальных» технологий в условиях изоляции отстала от конкурентов, что выяснилось, как только упал железный занавес». С этими оценками и утверждениями автора трудно согласиться, хотя бы потому, что, во первых замкнутостью нельзя называть полмира, объединённых вокруг советского проекта.Во вторых, советские достижения в ВПК, атомной, космической, горноруднойпромышленности и некоторых других отраслях остаются до сих пор не превзойдёнными.

Наконец в третьих советская т.н. «замкнутость» и «автономность», возникла не на пустом месте, а в следствие 40 летней холодной войны и вызванной ей изоляцией со стороны всё того же Запада. Современная России тоже вынуждена нести серьёзные издержки от западной «изоляции», прибегать к «антисанкциям». Но 5 лет не 40. А ЕврАЗэс не сравним с организацией социалистического содружества и по числу стран участников и количеству ресурсов , направляемых на интеграцию. Да и наши нынешние противники послабее советских. И ослабли они не по причине внутренних противоречий, а вследствие, как раз, проблем, проявившихся после распада СССР. Надо прямо сказать, что наблюдаемый нами политический кризис в странах западной демократии, вызван, как раз тем, что «Запад» впрямом смысле подавился Советским Союзом. К нынешнейпостсоветской экономике Советский Союз никакого отношения не имеет. Давайте, наконец, признаемся сами себе, что те, кто был допущен к переделу общенародной собственности после распада СССР , ничего другого, как воровать и продавать не умели и до сих пор не умеют делать. Потому наши жулики и финансовые воротилы под водительствомгайдаровско – чубайсовской камарильи выставили на продажу всю страну. Вообще, надо отказаться от ущербной идеи искать объяснение наших сегодняшних трудностей и неудач в советском прошлом 35 -30летней давности. Нельзя жить принципом отрицания отрицанием., когда всякая предшествующая система власти, политического и общественного устройства страны подвергаются остракизму и осуждению: имперская - советской, советская – демократической, а там не за горами, и демократическая – авторитарной. Той страны нет уже 27 лет. А пресловутый советский «Брежневский застой» за это время нас точно привёл бы к процветанию. Даже по 1% в год – это удвоение ВВП, а мы до сих пор на всём постсоветском пространстве не можем достигнуть уровня ВВП СССР 1988 года.

Кандидат в Президенты верно подмечает в своей статье, что «Мы прошли через деиндустриализацию, структура экономики сильно деформирована. Крупный частный капитал добровольно не идет в новые отрасли – не хочет нести повышенных рисков». Что важно и никогда не пойдёт. Потому что, он не верит в будущее России,не верит в своё будущее в России, потому что слепо верит в божественное предназначение быть на Западе. Наша беда, (да только ли она наша русская беда), состоит в том, что мы вкладываемся в тех или доверяем вкладывать в себя тем, кто своё будущее не связывает с Россией. И изменить это состояние невозможно. Это потребует очень больших жертв. Но мы супорством достойным лучшего применения, « рассчитываем на активное участие российского капитала в приватизации и дальнейшем развитии высокотехнологичных активов».

Естественно возникает вопрос: надо ли рисковать будущим России во имя «чистоты» экономического эксперимента? Вопрос в пустоту, а ответ на поверхности – власть полностью отдаёт приоритет частному сектору во всём и везде. Она уверовала в то, что креативный класс, если ему не мешать, сам всё расставит по своим местам и должным образом обустроит Россию. Это заблуждение! И чём больше правящий класс будет в нём находиться, тем сложнее и больнеев будущем придётся от этого избавляться. Дело, прежде всего, в замкнутости т.н. «креативного класса», он сформирован исключительно из «своих», длячужих вход в него закрыт. Распределение ресурсов осуществляется исключительно по принципу принадлежности к креативному классу : своим - всё,чужим – ничего. Словно в подтверждение этих подозрений лидер страны утверждает: «Устойчивость нашего развития как страны обусловлена не только макроэкономическими показателями. Устойчивость страны базируется еще и на том, что основная масса людей, владеющих капиталом, принимающих инвестиционные решения, живет в этой стране, связывает с нею будущее своих детей, соотносит свои долгосрочные интересы с ее развитием». Золотые слова. Но в нашей российской действительности всё наоборот - у нас всегда почему - то всё наоборот: деньги, как правило у тех, кто не связывает своё будущее со страной, а те кто связывает, - у тех денег нет. Разве отъезд после санкций США Минца в Лондон, а Абрамовича в Израиль не есть подтверждение тому.

Той же логикой пронизано и утверждение В.В. Путина, что «Освоение территории России надо начинать с земель вокруг крупных экономических центров. Расширение агломерационного радиуса наших городов в 1,5–2 раза увеличит доступную территорию в несколько раз. Это позволит полностью преодолеть ее дефицит, снизить стоимость жилых и производственных помещений на 20–30%. Это позволит значительно поднять и доходность пригородного сельского хозяйства, и качество жизни работников аграрного сектора». Неужели мы не убедились в сомнительности этих положений за последние 15 лет, когда в крупных городах создали оазис, а вся остальная страна вымирает. У нас расстояние от одной крупной городской агломерации до другой, порою составляет 200-300 километров, а в Сибири и на Дальнем Востоке и до 500 километров. А между ними безлюдье. Такого не было на Руси с середины 19 века. Страна, которая развивалась от естественных местопоселений к территориальным и региональным центрам, превращается в уродливую городскую агломерацию, высасывающую, как пылесос всё живое вокруг себя. Уничтожаются не малые города, сёла и поселения. Уничтожается цивилизация. За порогом любого регионального центра начинается беспросветная нищета и дикость. Отмирают нравы и традиции, открывая простор креативным ребятам в их бездумных и жизненно опасных экспериментах над народом и страной. Сельское хозяйство действительно демонстрирует завидные темпы развития. Но с не меньшими темпами уничтожается и село. Количество населённых пунктов, относящихся к категории сельских уменьшилось за последние 100 лет в 10 раз. 2\3 из них перестали существовать после 1991 года. Асельское хозяйство без села – это трагедия. Вахтовый метод становится доминирующим в развитии любого отечественного производства. Раньше по такому методу осваивали труднодоступные регионы, горнодобывающие и нефтедобывающие районы. Сегодня этот метод применяют и в отношении сельскохозяйственного производства. Проблема закрепления населенияна селе решена кардинально – уничтожением самого села. На память приходят слова удивительной песни «Поставьте памятник деревне», которые размещены без изъятий в конце статьи.Она написана талантливым брянским поэтом Николаем Мельниковым , ушедшим из жизни в 33 года. Вспоминаю о нём с любовью и благодарностью ещё и потому, что в жестокие 90-ые он не только словом боролся с ельцинским режимом, но и активно участвовал в работе Исполкома народно – патриотического союза России (НПСР), вовлекая в него лучшие патриотические силы художественной и творческой интеллигенции страны. Светлая память ему.

Поставьте памятник деревне

Николай Алексеевич Мельников

Поставьте памятник деревне

На Красной площади в Москве,

Там будут старые деревья,

Там будут яблоки в траве.



И покосившаяся хата

С крыльцом, рассыпавшимся в прах,

И мать убитого солдата

С позорной пенсией в руках.



И два горшка на частоколе,

И пядь невспаханной земли,

Как символ брошенного поля,

Давно лежащего в пыли.



И путь поёт в тоске от боли

Непротрезвевший гармонист

О непонятной "русской доле"

Под тихий плач и ветра свист.



Пусть рядом робко встанут дети,

Что в деревнях ещё растут,

Наследство их на белом свете -

Все тот же чёрный, рабский труд.



Присядут бабы на скамейку,

И всё в них будет как всегда -

И сапоги, и телогрейки,

И взгляд потухший... в никуда.



Поставьте памятник деревне,

Чтоб показать хотя бы раз

То, как покорно, как безгневно

Деревня ждёт свой смертный час.



Ломали кости, рвали жилы,

Но ни протестов, ни борьбы,

Одно лишь "Господи помилуй!"

И вера в праведность судьбы.



Поставьте памятник деревне

На Красной площади в Москве,

Там будут старые деревья,

Там будут яблоки в траве.



1995 год .

Продолжать не имеет смысла, хотя - бы потому что лучше и пронзительнее не скажешь.

Остаётся уповать на то, что Президент России, которого мы любим и поддерживаем, руководствуется в своей деятельности не только интересами обеспечения суверенитета страны и безопасности правящего в ней класса, но и такой важнейшей целью, как сохранение и укрепление русской цивилизации, источником и атрибутом которой всегда было и остаётся русское село.