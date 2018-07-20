Земля «Перца»

Поволжский город Тольятти держит под контролем настоящая «ОПГ», в которой «разбойников» и «убийц» направляют и защищают кадровые сотрудники МВД?
Жители России уже стали привыкать к тому, что на улицах больше не слышно автоматной стрельбы, мрачные парни не возят ночью в лес успешных бизнесменов, а в кармане любого произвольно выбранного гражданина патрульный полицейский не находит неизвестно откуда взявшийся патрон или пару граммов наркотиков. Все эти приметы «стреляющих 90-х», казалось бы, остались лишь в пользующихся стабильной популярностью телесериалах. Но на самом деле подобные атрибуты бандитской жизни никуда не делись. Целый российский город до сих пор живет именно по этим законам.
Даже из сообщений официальных СМИ становится понятно, что борьба с бандитизмом в отдельно взятом Тольятти полицией практически полностью проиграна. Местные издания регулярно сообщают об убийствах сотрудников правоохранительных органов
, вымогательствах и мошенничестве
и самых настоящих, а не кинематографических, киллерах
.
Волей-неволей напрашивается вопрос – а чем вообще в наши довольно мирные времена занята тольяттинская полиция? В этом расследовании мы попробуем ответить на него на примере судьбы кадрового сотрудника УМВД по городу Тольятти Александра Перцева, в некоторых кругах откликающегося на погоняло «Перец».
На службу в правоохранительные органы молодой и перспективный выпускник Самарской школы милиции Александр Перцев пришел в самом начале нулевых. Спортсмен-рукопашник, легко выстраивающий отношения с коллегами и руководителями, быстро перебрался из районного отделения в РУБОП. Вскоре выяснилось, что организованная преступность – действительно его призвание, правда, не совсем в том виде, о котором думали преподаватели и командиры новоявленного борца с криминалом.
На первых порах Перцева бросили на борьбу с наркотрафиком. Задержания, облавы, уголовные дела благотворно сказывались на показателях эффективности амбициозного сотрудника, но практически совершенно не влияли на зарплату. А молодому полицейскому нестерпимо захотелось красивой жизни, которую он своими глазами видел во время рейдов. И тогда Александр решил не терять времени даром. Изъятое у наркодилеров зелье стало превращаться в наличные, которые совершенно не пахли наркотическими средствами.
Освоившись и войдя во вкус, уже заслуживший кличку «Перец» полицейский начал стремительно расширять круг своих интересов. Теперь наркотики все чаще находились не у настоящих барыг, а у бизнесменов, не поделивших что-либо с конкурентами или серьезно задолжавшим «за крышу» местным «браткам». За эти маленькие услуги Перцев охотно брал и рубли, и доллары. А с оптовыми торговцами наркотиками, вроде известных в свое время в Тольятти Радика Шевелева и Руслана Джабраилова, полицейский предпочитал дружить, перевозя, например, для них героин в служебном автомобиле.
Разумеется, старшие товарищи не могли не заметить перспективного молодого кадра. Так, Перцев привлек внимание Алексея Максимова – тогда руководителя одного из подразделений тольяттинской милиции. Максимов начал прикрывать противозаконную деятельность Перцева, а тот в благодарность за покровительство оказывал Максимову самые разнообразные услуги. Мог, например, квалифицированно припугнуть бизнесменов, которых крышевало подразделение благодетеля.
В стороннем бизнесе господина Максимова нет ничего удивительного – по известной всем, кроме, вероятно, его непосредственного начальства, информации, родная сестра Максимова вышла замуж за некоего Бахаева – боевика так называемой ОПГ Амирбека, брат которого на тот момент уже считался настоящим рецидивистом. Почему этот момент прошел мимо службы внутренней безопасности, смогут ответить компетентные органы, если, конечно, дело дойдет до разбирательств в этом непросто вопросе.
Между тем сотрудничество Перцева и Максимова было, очевидно, признано удачным и перспективным обеими сторонами, и когда Максимов возглавил Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области, он забрал с собой и Перцева. А тот, в свою очередь, перетянул в Центр «Э» своего коллегу Артема Илларионова, по слухам, не брезговавшего под настроение побаловаться кокаином. Пройти суровые внутриведомственные проверки перед устройством в антиэкстремистское подразделение Илларионову помог как раз Максимов.
На новом месте работы «Перец» дальновидно сменил масть и вместо наркоторговцев обложил поборами мигрантов. Как показала практика, это был настоящий Клондайк – ведь гастарбайтеров со всех республик бывшего СССР можно смело «доить», не опасаясь, что они обратятся куда-либо за помощью. Ведь любые их претензии все равно вернутся к главе Центра «Э» Максимову, и виноват во всем окажется только сам строптивый иностранец.
Вскоре у Перцева образовались и «профессиональные связи». Например, на него вышел известный в криминальных кругах «решала» Осман Халилов. Используя свой авторитет среди земляков, Халилов запросто «сливал» информацию Перцеву и Илларионову, которую те «отрабатывали» по привычной схеме, превращая служебное положение в источник нелегальных доходов.
Так, например, Перцев с Илларионовым задержали, а если называть вещи своими именами, то похитили некоего Романа Ильясова, который, по мнению Халилова, обокрал квартиру его дочери. Парочка плотно прессовала Ильясова прямо в спортзале Центра «Э» на улице 50-летия Октября, но признания так и не добилась. Ильясова пришлось отпустить, а спустя сутки он скончался от побоев. «Одним азербайджанцем больше, одним меньше», - цинично описывал позже «Перец» эту историю.
Родственники жертвы потребовали справедливости, и прикрывать зарвавшихся коллег пришлось их руководителю Максимову. Технично избавив «опытных сотрудников полиции» от вопросов со стороны прокуратуры и Следственного комитета, он еще больше привязал их к себе, сделав практически личными клевретами за государственный счет. А вскоре к Перцеву пришел новый успех - его повысили в должности, назначив заведующим отделением. Но стремительному карьерному росту предшествовало еще несколько скандальных дел.
Одно из них получило широкую огласку в СМИ после того, как нагрянувшие с обыском в одну из коммерческих фирм бойцы Центра «Э» поставили к стенкам в коридоре беззащитных женщин, а затем совершенно топорно и без всяких причин обвинили их в нападении на представителей власти. Скандал вышел громкий, и «разруливать» его опять пришлось Максимову.
Итак, 15 сентября 2011 года одетые в штатское борцы с экстремизмом ворвались в офис компании ООО «РМИ». Действуя жестко и агрессивно, они рассредоточились по помещениям, а когда сотрудник охраны компании Алексей Карлыханов попросил объяснить происходящее или хотя бы предъявить служебные удостоверения, атаковали его.
- Матерясь и постоянно употребляя уголовный жаргон, пять сотрудников полиции, вооруженные пистолетами, набросились на меня, подполковника милиции в отставке, и стали бить, нанося удары ногами, а затем повалили на пол, где также стали избивать ногами и руками по голове, - вспоминает Карлыханов - В результате... меня доставили в городскую больницу №5 и в дальнейшем госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Легко представить, что пережили сотрудники «РМИ», особенно женщины, во время этого налета. Подлечившись, Карлыханов потребовать наказать виновных, но, несмотря на представленные видеозаписи происшедшего, следствие так и не смогло установить личности нападавших сотрудников полиции. Зато по ходу разбирательств выяснилось, что Центр «Э» просто ошибся адресом – им нужно было ООО «СМИ» - Средневолжская металлоломная компания.
Впрочем, герои этого рейда не остались безымянными – в материалах уголовного дела, возбужденного по заявлению пострадавших, фигурируют фамилии сотрудников полиции Тришкина, Крохмалева и нашего старого знакомого Перцева. Разумеется, никто перед напуганными и пострадавшими гражданами извиняться не стал, а начатое было разбирательство прекратили по требованию прокурора города Константина Зайцева. Спустя несколько лет Зайцев был понижен в должности до районного прокурора, но это может служить очень слабым утешением всем участникам событий.
Другое дело Перцева прогремело на весь Тольятти в 2014 году. Оно началось с разбойного нападения на водителя фирмы «Неотрейд», у которого злоумышленники отняли сумку с десятью миллионами рублей и скрылись на автомобиле марки «Лада Приора». Сотрудникам уголовного розыска удалось довольно быстро выйти на след похитителей. Ими оказались Вячеслав Трикоз, Рим Хазиахметов, Владимир Киреев и еще несколько человек. Часть подозреваемых успешно задержали, и они дали показания на своих подельников.
В названных задержанными местах следствие обнаружило маски с прорезями для глаз, оружейное масло, протирки для оружия, следы употребления наркотиков и рекламный плакат Хазиахметова, оказавшегося бойцом центра спортивных единоборств «Панкратион». Оперативники и следователи уже предвкушали награды за быструю и эффективную работу, но тут на арене появляется Александр Перцев.
Используя свой немаленький административный ресурс, он начал разваливать дело, оказывая давление на сотрудников полиции. Одновременно к сотрудничавшим со следствием обвиняемым зачастили сотрудники Центра «Э» и Управления собственной безопасности МВД, с помощью запугивания и угроз пытавшиеся заставить их отказаться от данных показаний и оговорить оперативников, занимавшихся раскрытием уголовного дела.
Зачем Перцеву вообще было вмешиваться в дело против банды Трикоза? Оказывается, следователи успели выяснить у них подробности еще одного нападения, жертвой которого стал известный в Тольятти «авторитетный бизнесмен» Анатолий Филоненко. Задачей Трикоза и компании было жестокое избиение бизнесмена, после которого он оказался бы надолго прикован к инвалидной коляске. А чтобы заказной характер нападения не бросался в глаза, у бизнесмена отняли сумку, инсценировав банальное ограбление. Заказчиком преступления и наводчиком бандитов оказался наш Александр Перцев. Примечательно, что сам Филоненко потом жаловался, что его не только избили, но и подбросили в карман брюк пакет с неким веществом растительного происхождения. Очевидно, на этот раз Перцев решил для верности вспомнить свою службу в отделе борьбы с наркотиками.
Расправиться с Филоненко Перцев и его покровители решили после того, как интересы бизнесмена на химическом комбинате «Тольяттиазот» вошли в конфликт с их собственными интересами. И, надо признать, этой жертве Перцева и компании еще повезло – его партнера по «бизнесу», известного криминального авторитета Руслана Фараджева по кличке «Седой», бесхитростно расстреляли из автомата возле спортклуба «Шейп». Фараджев, кстати, был азербайджанцем, а отношение Перцева к этой нации мы уже упоминали выше.
С «Тольяттиазотом» связан и совсем свежий криминальный эпизод. В мае 2016 года офицер полиции Перцев лично принял участие в решении финансового «вопроса» между компаниями «МСА Строй» и «Кит-строй». На встрече, где обсуждались вопросы по сметам и выполненным работам, Перцев со своим неизменным адъютантом Илларионовым потребовали от Магомеда Шишханова передать им 40 млн, которые знакомый Шишханова - директора «МСА Строя» - им якобы задолжал. В случае несогласия с суммой долга Перцев грозил привлечением к уголовной ответственности.
Шишханов давлению не поддался и денег Перцеву не дал. Дальше все происходило строго в рамках жанра - в июне 2016 года у предпринимателя поджигают автомобиль, а в декабре нападают на него самого. Атака злоумышленников, произошедшая около офисного здания по ул. Индустриальной, была замаскирована под обычный уличный грабеж. Cпустя еще неделю в офисе «МСА Строй» на территории «Тольяттиазота» полиция проводит обыск, в ходе которого обнаруживает склад с боеприпасами, ручной противотанковый гранатомет «Муха» и экстремистскую литературу.
Благодаря последней Александр Перцев получил возможность подключиться к делу и дальше на законных основаниях сопровождать его расследование, лично контролируя ход событий.
Тем временем основной покровитель Перцева – Алексей Максимов – пошел на повышение, заняв кресло замначальника полиции по оперативной работе по Самарской области. Нет нужды объяснять, что его и Перцева административные возможности еще более возросли.
Наша редакция продолжит следить за приключениями Александра Перцева и тем, как его покровители вновь и вновь спасают своего протеже от уголовной ответственности. Надеемся, что соответствующие службы и ведомства в структурах МВД и ФСБ разделят наш интерес.
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