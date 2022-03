Кто кого переиграет?

Часто приходится слышать, что всё происходящее на Украине связано с неким субъективизмом. В СМИ имеет место множество необоснованных и неадекватных суждений невзорово-неврозовского толка с применением психопатологического дискурса, дескать, власть неадекватна и народ, в силу пропаганды неадекватен.





Я, как публицист, ещё в 2014 году применял этот подход, но только в отношении политики США как психопатологического субъекта (см. https://psyfactor-org.turbopages.org/psyfactor.org/s/lib/garifullin12.htm ), а также в недавней статье о политике Байдене ( https://argumenti.ru/opinion/2022/03/764351 ) как о личности, страдающей когнитивными нарушениями, в силу деменции. И это было обосновано, подтверждено фактами, в отличии от неадекватных публикаций невзорово-неврозовского формата. Некоторые эксперты увлекаются психоанализом субъективизма истоков происходящего на Украине и видят в этом все ответы. Конечно, это заблуждение.

Необходимо признать, что на Украине происходили явления и были вскрыты сущности, весьма далекие от субъективизма. Существуют объективные процессы России и Украины, которые исторически далеки от субъективизма. Для субъекта очень важно понимать и чувствовать смысл и цель своих действий. Для международного субъекта, в частности, для России, это также очень важно.

Смысл действий имеет место тогда, когда ставятся цели в соответствии с потребностями. То есть, тогда, когда имеет место отношение потребностей (или мотивов) с целями, которые ставятся. Тогда, когда этого отношения нет, то действия не имеют смысла. В случае действий России по отношению к Украине имеет место смысл.

Потребности бывают привитыми, то есть, сформированными в процессе влияния, а также абсолютными, которые не связаны с влиянием. Бывают ситуации при которых субъект может не знать о своей актуальной потребности и внезапно её познает, лишь в силу глубокого понимания своей проблемы и ситуации. Такие потребности могут свалиться к нам на голову внезапно, хотя ранее они отсутствовали. В результате внезапно открываются смыслы и ценности, которые раньше не понимались и не чувствовались личностью. Это произошло с Россией в отношениях с Украиной в последние несколько месяцев, хотя Россия всё сделала для дипломатического разрешения конфликта. Для этого у Украины было достаточно времени.

Такими актуальными смыслами и ценностями могут быть профилактические и упреждающие действия, способствующие выживанию системы. Понимание и появление этих профилактических мероприятий может быть внезапным в силу получения ключевой и актуальной информации, связанной с выживанием системы. Именно к таким потребностям и целям пришла Россия, изучая поведение и деструктивное развитие своего соседа - Украины. Эти исследования сформировали сущность - проблему национальной безопасности России и выживания её как международного субъекта. Понимание этого россиянами пришло с запозданием в течении небольшого интервала времени, так как была получена ключевая информация о назревающей критичности противостояния между Россией и Украиной.

Таким образом, эту проблему нужно было как-то решать, несмотря на издержки. Экономические издержки, которые сейчас постепенно приведут к ухудшению экономического положения россиян, в силу давления санкций, являются основанием для субъективного понимания всего происходящего, которое якобы не стоило начинать. Только время по-настоящему раскроет и покажет полный смысл и необходимость всего того, на что пошла Россия в 2022 году.



Необходимо признать, что впервые в истории человечества Гегемон организовал в отношении международного субъекта действо, которому не было аналогов. Теперь многие страны мира знают, что не стоит входить в зависимость от Гегемона настолько, что потеряли доверие к Гегемону. Гегемон, понимая негативный военный опыт мировой экспансии Франции - 1812 и Германии -1941, выбрал путь США-2022 - путь мировой финансовой экспансии и войны. Неужели, эта экономическая мировая война перерастёт в третью мировую войну? Неужели, начальной площадкой этой мировой войны станет Украина, которая оказалась заложницей двух мировых держав США и России?





В истории стран нет опыта противостояния такому глобальному американскому экономическому бандитизму, переходящему в экономический фашизм и бойкот в отношении России, из которой сделали мирового экономического изгоя.

При этом есть знания по психологии и философии поведения субъектов-изгоев, которые стали жертвами сговора множества субъектов. У изгоев, согласно психологии, есть четыре сценария поведения:





1. Агрессия в отношении участников сговора. 2. Суицидный акт 3. Адаптация и принятие роли изгоя. 4. Покаяние перед участниками сговора и принятие их требований.



По какому сценарию пойдёт Россия, которая желает существовать в мире как субъект, не изменяя своей ментальности и чести, большинство лидеров стран знают. И мир должен это знать!

Все вышеизложенное характеризует не только философию поведения России, но и философию выживания Мира!

И опять Россия несёт общемировую жертвенную миссию... И организаторы этого не Наполеон и Гитлер, а заокеанский Гегемон!

Таково моё глубинно-философское осмысление нашего критического времени...

Необходимо признать, что в наш словарный оборот в последний месяц вошли слова «дружественные» и«недружественные» страны. Почитал о том, как применяются эти слова в различных аналитических статьях и интервью. Оказалось, что многие авторы, почему-то не понимая законов логики, считают, что если страна не поддержала санкции, то она является дружественной. Так ли это на сама деле?

Страна может не участвовать в санкциях, но и никак позитивно не взаимодействовать со страной, на которую наложены санкции другими странами. Возможен нейтралитет. То есть, биполярность системы Да-Нет, сменяется на многополярность. То есть, возможны различные оттенки. У эскимосов, существует многоцветие белого снега!

Так называемые дружественные могут быть вовсех иных отношениях недружественными. Тем неменее, мыихнедружественными неназываем, поскольку они пока неучаствуют всанкционной войне. Пока! Эти страны могут быть странами-наблюдателями, странами, которые имеют право на изучение ситуации. И вообще, любой субъект, в том числе и международный, имеет право на подготовительный период перед тем, как выразить своё мнение. Точно также, если взглянуть на россиян, то не все из них выражают своего отношения к происходящему. Безпозиционность имеет свои мотивы. Некоторые ждут разрешения и лишь потом занимают позицию, которая не будет у них вызывать тревожности из-за выбора. После разрешения ситуации, когда приходит безопасность, эти субъекты массово присоединяются к какой-либо победившей позиции. Безпозиционность - массовое явление, как и позиционность. Какая масса преобладает: позиционная или безпозиционная? От этого, порой, зависит судьба страны и Отечества. Политологи говорят, что если вы не займетесь политикой, то политика займётся вами.

Безпозиционность субъектов, исторически приводит к разным итогам. Исторически, безпозиционность исследуют, а порой, и расследуют. Последнего хотелось бы поменьше, так как у каждого есть право на отсутствие позиции. При этом, как показывает практика, отсутствие позиции — это тоже позиция!



Согласно некоторым ведущим политологам, это разделение на«недружественных» и«дружественных» практически полностью соответствует формуле the West against the rest. Так, например, есть позиция Венгрии внутри Евросоюза. Кроме того, есть плавающая и колеблющаяся позиция Франции. Противоречивый Китай ещё проявит многоцветие своего редкого "белого снега".





Всё это связано непросто с экономическим прагматизмом. Изменяется мироустройство. Странам в ближайшее время придётся определяться. Для России эта определённость различных стран очень важна, так как она пока практически единственная противостоит Западу. От продолжительности времени этой неопределенности зависит экономическое и политическое положение России. Ведь именно в последнее время как никогда ранее обозначилось мощное противостояние России к Западу.



Спросите любого следователя или судебного психолога о том, можно ли верить словам и документам, которые подписывает рецидивист-игрок? Нельзя! Тем более, у Украины уже был негативный опыт с минскими соглашениями. А что существенного изменилось, чтобы Россия поверила Украине? Украина стала обозленной. А этоможетбыть основанием для выполнения соглашений?

Всё это некая игра обоих сторон. Но кто кого переиграет? Можно ли изменить страну за один день?

Недавно Байден отметил, что Россия теперь отрезана отостального мира ивозвращается вXIX век. Он, обращаясь к России сказал: «26марта 2022 года, лишь засчитанные дни доэтого выбыли страной XXI века снадеждами имечтами, такими, какие есть улюдей повсему миру относительно них самих иихсемей.

Вот мои размышления на этот счёт.

Может ли личность, субъект, международный субъект за один день основательно измениться и стать совершенно другим и отсталым? Обворовать и искусственно изолировать субъект можно за один мартовский день, но изменить его за один мартовский день нельзя! Кроме того, субъект за один день, только благодаря одному акту, может потерять доверие со стороны субъектов. Это произошло с США как мировому долларовому субъекту.

Точно также старческую деменцию Байдена, о которой не с проста пишут мировые СМИ, уже не изменить. Когда ответственность за мир находится в руках деменциозной личности, как-то тревожно. Искренне желаю психоэмоционального здоровья президенту США.

Философия без анализа процессов души и тела невозможна. И помогло, а этом недавнее пронзительное интервью, которое накануне дал английской газете Financial Times российский олигарх инекогда глава крупнейшего частного банка в стране Петр Авен. По тону оно похоже на недавний разговор его соратника Михаила Фридмана c Bloomberg: оба миллиардера оказались под санкциями Евросоюза и Британии, лишились доступа к живым деньгами и теперь жалуются, что не могут оплатить даже уборку по дому. В отличие от Фридмана, который признался, что не знает, как жить дальше, Авен четко обозначил свои планы остаться в Лондоне и оспорить санкции в суде.

По сути своей, Авен в своём этом интервью сказал, что на встречах с Путиным он представлял не себя самого, а нечто иное, в частности, Альфа-группу. И это, по-видимому, будет главным тезисом в его защите на суде. Итак, Авен при общении с президентом РФ представлял не себя самого! Круто! Сильный тезис! А может быть Авену защищаться на суде не только с помощью адвоката, но и привлечь психолога, который докажет, что психика и душа Авена отсутствовала при общении с Президентом РФ, хотя тело присутствовало. Можно и священников привлечь, так как они знают, как душа способна выходить из тела. Мир жестоко ироничен!



Состояние отношений США и России хуже состояния в эпоху прошлой холодной войны, прежде всего в силу:





1. Положения США, осознающего начало и перспективы изменения мироустройства и лишения возможности экономико-глобализационного влияния на мир и все страны мира. Сильное падает мировой репутационный капитал США, на основании падения доверия к США, вызванного экономическим бандитизмом и мошенничеством США в отношении России.

2. Реакции и настроения России и россиян, вызванного экономическим бандитизмом и мошенничеством США в отношении экономики России, называемых санкциями.





Расчёт США направлен на то, чтобы Россия якобы сама, как страна-изгой, разрушилась в условиях социально-экономических критических условиях, вызванных искусственной мировой экономической изоляцией. Но этого не произойдёт в силу того, что в России:





1. Есть основания экономического выживания. Уровень жизни упадёт, но Россия экономически устоит. 2. Есть сильные международные субъекты, которые не на стороне США. 3. Военный потенциал России не позволяет США необузданно заниматься экономическим бандитизмом и мошенничеством. 4. У россиян есть осознание опасности провокационных влияний, вызванных информационной и экономической войной Запада в такой ответственный и критический период существования России, в котором поставлен вопрос о существовании страны. 5. Мир помнит ключевую роль России и СССР в судьбе человечества.



Доцент Института психологии и образования КФУ,

кандидат психологических наук

Рамиль Гарифуллин