Бюджет Новосибирска пополняет карманы чиновников-коммунистов

В Новосибирске уже не первый год успешно реализуется схема вывода бюджетных средств на счета организаций, аффилированных с представителями КПРФ. Депутат Совета депутатов города Новосибирска от КПРФ Георгий Андреев, используя связи в партии и непосредственно с «красным» мэром Анатолием Локтем, помогает своей возлюбленной Наталье Мясниковой заключать выгодные контракты с городом по ценам выше рыночных. Через Мясникову средства городского бюджета утекают на счета организаций, аффилированных с членами КПРФ. Сформировалось своего рода частно-государственное «партнерство» за счет налогоплательщиков. Источники в городской партячейке КПРФ считают, что градоначальник в курсе использования таких схем.





Это довольно распространенная коррупционная схема, когда один из супругов или партнеров занимает выборную или чиновничью должность, а другой оказывает его организации различные услуги или поставляет товары. В этой схеме страдают, прежде всего, бюджет и налогоплательщики, так как подобные контракты, как правило, заключаются в обход тендеров и процедур, предусмотренных 44-ФЗ и 223-ФЗ. В результате стоимость товаров и услуг зачастую оказывается завышена в разы, а качество не всегда соответствует заявленным требованиям. Разумеется, подобные схемы трудно реализовать без согласия и помощи высшего руководства.

Мясникова зарегистрирована в январе 2017 года в качестве индивидуального предпринимателя. В настоящее время через нее прошло уже 4 государственных контракта на общую сумму 1 406 550 рублей. Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), ИП Мясниковой оказывает муниципальным организациям услуги в области рекламы, печатания газет и иных видов полиграфической продукции. Это очень логично, учитывая, что Андреев сам бывший журналист и пиарщик. Он окончил Новосибирский государственный технологический университет по специальности «Связи с общественностью», работал в газетах «Молодость Сибири» и «Новая Сибирь», является членом Новосибирского союза журналистов.



Партийная карьера Андреева началась с должности помощника и пиарщика депутата облсовета от коммунистов, затем он возглавил пресс-службу фракции КПРФ в горсовете. В 2013 году его назначили секретарем первичного звена в Дзержинском отделении КПРФ, а год спустя он стал членом Новосибирского обкома КПРФ и членом Дзержинского райкома. Там он тоже занимался связями с общественностью, информационной работой, агитацией и пропагандой. Затем перешел в отдел информационных проектов Департамента информационной политики мэрии, когда ее возглавил коммунист Локоть.



В настоящее время Андреев входит в комиссии совета депутатов Новосибирска по муниципальной собственности, предпринимательству и научно-производственному развитию. Вероятно, поэтому дополнительным видом деятельности ИП Мясниковой указана «разработка компьютерного программного обеспечения». По словам источников, близких к фракции КПРФ в горсовете, Андреев и Мясникова проявляют большой интерес к компьютерным технологиям и возможности их выгодно продать городским предприятиям.



Сама Мясникова особо не скрывает своих близких отношений с Андреевым и его товарищами по партии. У нее есть два аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» и один в Facebook, а также учетная запись в популярном сервисе для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram. В ее основном профиле в ВК (указывает Сама Мясникова особо не скрывает своих близких отношений с Андреевым и его товарищами по партии. У нее есть два аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» и один в Facebook, а также учетная запись в популярном сервисе для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram. В ее основном профиле в ВК ( natalia_myasnikova ) указаны депутаты от КПРФ Иван Конобеев и Александр Бурмистров (бывший начальник предвыборного штаба Локтя и аналитического отдела мэрии), а также сотрудница пресс-службы мэрии Елизавета Подтуркина. В своих публикациях Наталья Мясникова неоднократно на свою связь с Андреевым.



«Близкие личные и деловые отношения Мясниковой и Андреева среди новосибирских коммунистов давно ни для кого не секрет, да и за пределами партии – скорее секрет Полишинеля. Разумеется, мэр о них в курсе. Он им покровительствует», - рассказал источник в региональном отделении КПРФ.

