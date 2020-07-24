Назовись политзаключенным

Стоит назвать обычное уголовное дело политическим – и шансы получить британское подданство сильно возрастают.





Судиться в Лондоне давно стало своеобразной модой для российских бизнесменов. Однако основания для получения истцами английского паспорта вызывают много вопросов. Показателен пррмер Александра Тугушева , который в свое время служил замглавой Госкомрыболовства РФ и был осужден за мошеничество (таким был в итоге приговор по делу о вымогательстве чиновником крупной суммы «Поллукс» - речь, конечно же, шла о квотах на вылов рыбы).

Операцией по вывозу Тугушева в Лондон занималась консалтинговая лондонская фирма Effective Advisors Limited, принадлежащая еще одному беглецу из России Юлию Калоеву, который сегодня помогает Тугушеву судиться.

Калоев, который ранее фактически разорил «Калужский мясокомбинат, был объявлен в розыск в России и предпочел уехать в Лондон в 2012 году. Якобы по политическим мотивам.

Тугушеву было тоже предложено разыграть «политическую карту». В британский МИД было отправлено письмо, в котором подчеркивалось, что уголовное дело по вымогательству денег у фирмы «Поллукс» в 2004-м году было «политически мотивированным». Хотя о политике в довольно, увы, обычном для России уголовном деле 2004 года нет ни слова.

Тем не менее, для британского МИД письмо, составленное уважаемой юридической фирмой Douglas Solicitors LLP, стало достаточным основанием, для того, чтобы признать обвиненного в мошенничестве, вымогательстве Тугушева политзэком и дать ему зеленый свет на въезд в Великобританию в начале 2019 года.

При этом по сообщениям СМИ, финансирование судебного процесса Тугушева в Лондоне ведется через зарегистрированную в ОАЭ компанию 17ARM.

В заявлении на получение визы в 2019 году Тугушев указывает название другой компании, которая взяла обязательства по финансированию его судебных издержек — кипрская Akrostar Enterprises Ltd. По данным реестра юридических лиц Кипра компания Akrostar действительно принадлежит 17 Arm. Однако на момент подачи Тугушевым заявления на получение визы, спонсор Akrostar имел другого владельца. 17 Arm стала владельцем этой кипрской компанией лишь с 15 мая 2019 года. А до этого компания принадлежала зарегистрированной на Британских Виргинских островах Vismatic International Ltd.

Вот такой калейдоскоп получается вокруг вожделенного подданства туманного Альбиона и громкой позиции истца в Высоком Суде Лондона.



