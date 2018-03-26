Великобритания готовит ордера для ареста имущества россиян
- 26.03.2018, 16:57,
- Новости
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Власти Великобритании выдали ордера на арест имущества граждан Российской Федерации, происхождение которого неизвестно или вызывает подозрения.
Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в Таллине министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, сообщает новостное агентство ТАСС.
Напомним читателям, что, начиная с 31 января, у британских судов имеется новая возможность направлять иностранным владельцам активов на территории королевства запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO).
Таким образом, в рамках действия нового закона "О криминальных финансах", госорганы Великобритании получили право требовать объяснений о происхождении капитала от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тыс. фунтов, а также соответствующих банковских счетов.
АПН следит за развитием событий.