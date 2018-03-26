 

Великобритания готовит ордера для ареста имущества россиян

Власти Великобритании выдали ордера на арест имущества граждан Российской Федерации, происхождение которого неизвестно или вызывает подозрения.

Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в Таллине министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, сообщает новостное агентство ТАСС.

Напомним читателям, что, начиная с 31 января, у британских судов имеется новая возможность направлять иностранным владельцам активов на территории королевства запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO). 

Таким образом, в рамках действия нового закона "О криминальных финансах", госорганы Великобритании получили право требовать объяснений о происхождении капитала от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тыс. фунтов, а также соответствующих банковских счетов.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Санкции
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