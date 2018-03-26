Великобритания готовит ордера для ареста имущества россиян

Власти Великобритании выдали ордера на арест имущества граждан Российской Федерации, происхождение которого неизвестно или вызывает подозрения. Власти Великобритании выдали ордера на арест имущества граждан Российской Федерации, происхождение которого неизвестно или вызывает подозрения.





Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в Таллине министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, сообщает новостное агентство ТАСС.





Напомним читателям, что, начиная с 31 января, у британских судов имеется новая возможность направлять иностранным владельцам активов на территории королевства запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO).





Таким образом, в рамках действия нового закона "О криминальных финансах", госорганы Великобритании получили право требовать объяснений о происхождении капитала от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тыс. фунтов, а также соответствующих банковских счетов.





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