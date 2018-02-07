Ни минуты покоя...

Член партии Единая Россия депутат Андрей Барышев внес в Государственную Думу законопроект о возвращении в России летнего времени.

Да они издеваются! - подумала редакция АПН, вспомнив предысторию вопроса.

Чем обосновывает депутат своё предложение?

Да ровно тем же самым, чем обосновывалась отмена. «Многочисленными обращениями граждан в Госдуму с требованиями «вернуть летнее время». А так же утверждением автора законопроекта о том, что вред постоянного зимнего времени подтвержден выводами «научных медицинских работников и практических специалистов, биологов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с новой системой времяисчисления».