 

Ни минуты покоя...

Член партии Единая Россия депутат Андрей Барышев внес в Государственную Думу законопроект о возвращении в России летнего времени.

 

Да они издеваются! - подумала редакция АПН, вспомнив предысторию вопроса.

 

Чем обосновывает депутат своё предложение?

 

Да ровно тем же самым, чем обосновывалась отмена. «Многочисленными обращениями граждан в Госдуму с требованиями «вернуть летнее время».

 

А так же утверждением автора законопроекта о том, что вред постоянного зимнего времени подтвержден выводами «научных медицинских работников и практических специалистов, биологов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с новой системой времяисчисления».

 
Редакция АПН не может не заметить, что вся эта история давно уже носит этакий налёт откровенной хтоничности.
 
Летнее время наверное вредно для биоритмов, отсутствие его - ещё вреднее.
 
Но, можно подумать, постоянное переключение туда-сюда, введение и отмена летнего времени чем-то полезнее.
 
Редакция АПН предлагает разжаловать Андрея Барышева в муниципальные депутаты и сослать на Соловки. Язвить и издеваться над ним в редакционной статье у нас уже просто сил не хватает - в конце концов, среди депутатских инициатив есть масса вредных и полезных, обоснованных и не очень... Но вряд ли есть существенно более пустые, чем эта.
 

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