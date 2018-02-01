Путин принес извинения российским спортсменам за Мутко

Президент РФ Владимир Путин принес извинения российским спортсменам за допинговые скандалы, которые душат российский спорт.





«Втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счёт. Это создаёт совсем тяжёлые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», — заявил глава государства на встрече с участниками Олимпийских игр.





Отметим, что одним из главных фигурантов допинговых скандалов, за которые пришлось извиняться Путину, является вице-премьер российского правительства Виталий Мутко.





Несмотря на это, Мутко не только сохранил свой пост, но и сильно продвинулся по служебной лестнице. Более того, в отличие от президента, он не стал публично извиняться за происходящее ни перед спортсменами, ни перед российскими болельщиками. В конце 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал российского чиновника, запретив также появляться на Олимпиаде.





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