 

Долгожданную отставку Мутко может омрачить его новое назначение

В ближайшее время многочисленных поклонников российского спорта может обрадовать событие, которое они с нетерпением ждали - долгожданная отставка Виталия Мутко. Для начала чиновник должен будет покинуть пост президента Российского футбольного союза (РФС). О том, что господин Мутко будет лишён полномочий президента уже на исполкоме РФС 26 декабря сообщает газета «Коммерсант».

Поспешность принятия такого решения, скорее всего, вызвана резким ультиматумом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), которая не желает больше сотрудничать с пожизненно дисквалифицированным Международным олимпийским комитетом (МОК) российским чиновником. 

Отметим, что в распоряжении FIFA имеется предоставленный антидопинговым агентством список «подозрительных» российских футболистов, а рисковать участием сборной России в домашнем чемпионате мира никто не станет, даже ради непотопляемого Виталия Мутко.

Обозреватели «Коммерсанта» называют и преемника Мутко - это генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия 2018» Алексей Сорокин. Он, правда, не является вице-президентом РФС, поэтому для его назначения придётся оперативно переписать Устав Союза.

К сожалению, радость миллионов болельщиков будет омрачена - Мутко уходит не в никуда, а на очередное повышение. По сведениям интернет-журнала «Интересант», сразу после отставки с поста президента РФС чиновник будет отстранён от курирования всех спортивных вопросов в правительстве. Его полномочия будут переданы Аркадию Дворковичу, а сам Мутко окажется в мягком и теплом кресле далеко от рук и глаз МОК и ФИФА – он станет полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.

АПН следит за развитием событий.
 

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