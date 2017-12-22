Долгожданную отставку Мутко может омрачить его новое назначение

Для начала чиновник должен будет покинуть пост президента Российского футбольного союза (РФС). О том, что господин Мутко будет лишён полномочий президента уже на исполкоме РФС 26 декабря сообщает газета « Коммерсант » . В ближайшее время многочисленных поклонников российского спорта может обрадовать событие, которое они с нетерпением ждали - долгожданная отставка Виталия Мутко.





Поспешность принятия такого решения, скорее всего, вызвана резким ультиматумом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), которая не желает больше сотрудничать с пожизненно дисквалифицированным Международным олимпийским комитетом (МОК) российским чиновником.





Отметим, что в распоряжении FIFA имеется предоставленный антидопинговым агентством список «подозрительных» российских футболистов, а рисковать участием сборной России в домашнем чемпионате мира никто не станет, даже ради непотопляемого Виталия Мутко.





Обозреватели «Коммерсанта» называют и преемника Мутко - это генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия 2018» Алексей Сорокин. Он, правда, не является вице-президентом РФС, поэтому для его назначения придётся оперативно переписать Устав Союза.





К сожалению, радость миллионов болельщиков будет омрачена - Мутко уходит не в никуда, а на очередное повышение. По сведениям интернет-журнала «Интересант» , сразу после отставки с поста президента РФС чиновник будет отстранён от курирования всех спортивных вопросов в правительстве. Его полномочия будут переданы Аркадию Дворковичу, а сам Мутко окажется в мягком и теплом кресле далеко от рук и глаз МОК и ФИФА – он станет полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.





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