Иностранные дипломаты нарушают права инвалидов и правила дорожного движения
- 30.12.2017, 09:34,
- От редакции
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Редакция АПН публикует эту фотографию, найденную недавно в социальных сетях, и обращается с вопросом как к представителям ГИБДД, так и к иностранным представителям неизвестной нам Великой Державы.
Нам очень хотелось бы узнать ответ на следующие вопросы:
- Действительно ли дипломатический статус даёт право внаглую парковать свои мерседесы где угодно, без учёта правил дорожного движения?
- Совместимо ли со статусом дипломата демонстративное неуважение к общественному порядку и правам инвалидов, для которых зарезервирована парковка?
И специальный вопрос к хозяевам Мерседеса - нет ли у Вас, дорогие наши гости, желания публично извиниться перед гражданами России за хамское поведение своего персонала?
Мы обращаемся так же к читателям - нам было бы крайне интересно устроить дипломатическую деаононимизацию и выяснить принадлежность чудесного автомобиля Мерседес с государственным номером 514 D064 77.