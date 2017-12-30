Иностранные дипломаты нарушают права инвалидов и правила дорожного движения

Редакция АПН публикует эту фотографию, найденную недавно в социальных сетях, и обращается с вопросом как к представителям ГИБДД, так и к иностранным представителям неизвестной нам Великой Державы.

Нам очень хотелось бы узнать ответ на следующие вопросы:

- Действительно ли дипломатический статус даёт право внаглую парковать свои мерседесы где угодно, без учёта правил дорожного движения?

- Совместимо ли со статусом дипломата демонстративное неуважение к общественному порядку и правам инвалидов, для которых зарезервирована парковка?

И специальный вопрос к хозяевам Мерседеса - нет ли у Вас, дорогие наши гости, желания публично извиниться перед гражданами России за хамское поведение своего персонала?

Мы обращаемся так же к читателям - нам было бы крайне интересно устроить дипломатическую деаононимизацию и выяснить принадлежность чудесного автомобиля Мерседес с государственным номером 514 D064 77.