 

Иностранные дипломаты нарушают права инвалидов и правила дорожного движения

Иностранные дипломаты нарушают права инвалидов и правила дорожного движения
 
Редакция АПН публикует эту фотографию, найденную недавно в социальных сетях, и обращается с вопросом как к представителям ГИБДД, так и к иностранным представителям неизвестной нам Великой Державы.
 
Нам очень хотелось бы узнать ответ на следующие вопросы:
 
- Действительно ли дипломатический статус даёт право внаглую парковать свои мерседесы где угодно, без учёта правил дорожного движения?
- Совместимо ли со статусом дипломата демонстративное неуважение к общественному порядку и правам инвалидов, для которых зарезервирована парковка?
 
И специальный вопрос к хозяевам Мерседеса - нет ли у Вас, дорогие наши гости, желания публично извиниться перед гражданами России за хамское поведение своего персонала?
 
Мы обращаемся так же к читателям - нам было бы крайне интересно устроить дипломатическую деаононимизацию и выяснить принадлежность чудесного автомобиля Мерседес с государственным номером 514 D064 77.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Внесены масштабные изменения в ПДД
» Оборот машин с иностранными номерами будет ограничен
» МВД предлагает поднять скорость на главных магистралях до 130 км/ч
» Симптомчики?
» Ющенко оштрафован на 3 доллара
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Одним словом – ТЛЯ!

Одним словом – ТЛЯ!

Открытое письмо в поддержку председателя законодательного собрания Нижнего Новгорода Олега Сорокина

Открытое письмо в поддержку председателя законодательного собрания Нижнего Новгорода Олега Сорокина

  • 373
Тяжкое бремя решения

Тяжкое бремя решения

Год спокойной жизни

Год спокойной жизни

Открытое письмо Владимиру Владимировичу Путину

Открытое письмо Владимиру Владимировичу Путину

О теории заговора вокруг Деда Мороза

О теории заговора вокруг Деда Мороза

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Иностранные дипломаты нарушают права инвалидов и правила дорожного движения

  • 09:34
  • 180
Одним словом – ТЛЯ!

Одним словом – ТЛЯ!

Открытое письмо в поддержку председателя законодательного собрания Нижнего Новгорода Олега Сорокина

Открытое письмо в поддержку председателя законодательного собрания Нижнего Новгорода Олега Сорокина

  • 19:58
  • 373

«Справедливая Россия» приказала долго жить

  • 17:22
  • 1 109

Власти Украины ввели биометрический контроль на границе с Россией

  • 13:22
  • 727

Правительство России окончательно опустошило Резервный фонд страны

  • 16:27
  • 1 104
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru