О совести, лошадях, госзакупках и прочем разном...

Знаете, чего я не могу принять, осознать и с чем смириться? С тем, что в обществе свирепствует вирус нравственной девальвации.

В середине 50-х годов в Советском Союзе происходит расформирование армейских кавалерийских подразделений. Кавалерия как род войск перестает существовать. В 1959 году расформировывают кавалерийский полк милиции, сохранив лишь один кавалерийский эскадрон. Эскадрон сохраняют ценой невероятных усилий многих людей в знак уважения к памяти доблестной, славной и преданной своему делу кавалерийской части. Сегодня мы называем этот эскадрон - 1 оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве. Не знаю, как у кого, а у меня конные полицейские всегда вызывали ассоциации с гусарами, такой собирательный образ всадника в мундире, но всегда глаз радовало, когда гордо вышагивающий конь торжественно и несуетливо проносил мимо свою бесценную ношу. Бесценную для коня. Для всадника зачастую конь – только рабочий инструмент, средство передвижения и защита от толпы. И тут уже все зависит от внутреннего мира человека, от среды воспитания, из которой он произошел, и от того базиса, который был заложен в детстве. Что любая жизнь одинаково бесценна. Что нужно уважать старость и немощность хотя бы потому, что, если доживешь, ты будешь таким же. Что нужно быть верным и милосердным. К чему это я? А я хочу продолжить тему обсуждения списанных полицейских лошадей. Списанных сейчас, а также списанных в прошлые годы.

После шквала возмущения общественности возможным убиением отслуживших кавалеристских коней в руках мясника 13 декабря 2017 года пресс-служба МВД разместила маловразумительное и противоречащее самому себе опровержение с традиционной формулировкой: факты, изложенные в петиции, не соответствуют действительности.

В чем именно факты, изложенные мной, не соответствуют действительности?

Оказывается, вот следующем: в опровержении пресс-службы указывается, что в данный момент каких-либо договорных обязательств у МВД России с покупателями служебных лошадей нет, и реализация лошадей не производилась. Любопытная игра слов, согласитесь? В данный момент, то есть 13 декабря 2017 года, договорных обязательств нет, но 14 декабря они могут появиться и никакой тебе кривды, формально ответ правдив. Что касается нереализации лошадей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2002 года № 1205, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2003 года № 231 и приказом МВД России от 5 декабря 2006 года № 992, МВД России ежегодно производит инвентаризацию имущества и составляет перечень того, что намеренно списать, если излагать юридический акт примитивным языком. Постановление Правительства № 231 содержит список движимого имущества, ежегодно подлежащего списанию, в котором пунктом 61 значатся служебные животные.

Не буду утомлять никого специальными терминами, но если коротко, то дело выглядит так. Лошадей выбраковали еще в 2016 году. В середине 2017 года путем конкурса отобрали организацию ООО «Ивилон», которой поручили реализацию списанного движимого имущества. ООО «Ивилон» разместил все движимое имущество лотами на торговой площадке Роселторга. А вот дальше начинается детектив. Все списанное имущество есть на реализации, а лошадей нет. Еще в 2016 году списанных.

Более того, конкурс по отбору организации-оценщика, который должен предшествовать отбору организации-реализатора, тоже отсутствует. Справедливый вопрос, а откуда тогда стоимость взялась того барахла, которое выставил лотами ООО «Ивилон»?

То, что нарушены требования нормативных актов, приведенных выше - аксиома. Но опровержение ведомства на этом не останавливается, начав интригу, как в хорошем детективе, ведет ее до развязки. Пресс-служба сообщила нам, что реализация лошадей не производилась, это понятно. Но следующий абзац опровержения в состоянии вызвать сумерки сознания.

Прошу, оцените. «В настоящее время проходит процедура определения покупателя движимого имущества.»

Все, конечная остановка, клиническая больница имени Кащенко, мне сюда. Если лошадей не выставляли на реализацию, а это факт, то зачем вы пишите, что проходит процедура определения покупателя?

А если все-таки выставляли, то почему они отсутствуют в техническом задании на электронной площадке Закупки.гов.ру, и на каких электронных площадках размещены лоты по лошадям с характеристиками и никем не установленной стоимостью?

ФАС снесет эту реализацию на счет раз-два, ибо нарушены требования 223 ФЗ РФ.

Ну и, заканчивая анализ сего шедевра эпистолярного жанра бюрократического барокко, последний вопрос. Как понимать эту фразу?«Использование лошадей в качестве сырья для переработки не предусмотрено.» Не знаю даже, как реагировать, плакать или предать анафеме? Видимо в представлении пресс-службы ведомства, у автора петиции слюна бежит по подбородку, и случайно к компу больная прорвалась, родственники не уследили, да? Я вас как художник художника (юрист юриста) спросить хочу – вы рисовать умеете? Использование лошадей для переработки не предусмотрено или прямо запрещено условиями договора купли-продажи, текст которого составляется продавцом, сиречь соответствующим подразделением МВД России? Более чем уверена, прямого запрета на душегубство в тексте нет.

Но бог с ней, с пресс-службой МВД.

Меня поразила реакция на петицию людей из конного мира. Не полковых, а именно лошадников.

СКС всевозможные, школы, федерации и прочая блуда. Вы думаете, они с нами? Вы надеетесь, что они тоже надели зоозащитные шапочки из фольги и готовы лечь грудью на амбразуру, но спасти лошадей любой ценой? Они дружно шлют на мою голову проклятия, обвиняя в психическом нездоровье, в дешевом пиаре и их испорченных отношениях с руководством 1 полка. Дескать, кто вас просил? Спокойно междусобоили и все было нормально, а вот зато теперь вы подняли вой истеричный и никто этих лошадей не увидит. Какова степень нравственной развращенности этих людей, молодых людей, людей будущего? Пишут, дескать, из всей партии действительно ценными можно считать несколько голов, но на них уже очередь из 7 человек минимум, а остальные рухлядь, мясо. Вот, например, пользователь одной из популярных площадок считает, что эфир на Эхе Москвы, в программе «Гараж», это прямое включение из Кащенко, и уже не знаешь кого жалеть больше: лошадей, генералов милицейских или директора «Ивилона». Всё в кашу - лошадей на мясо, утилизационный сбор за машины, усыпление собак, отрубленные топором в лесу руки... и всё это с ужимками и всхлипами: «Подозреваю, что реальные менты, которые сейчас хотят выкупить своих лошадей, автора петиции уже прокляли... Вообще какая-то тёмная история. Друг сказал, что он может выкупить одну из этих лошадей, попросил помочь найти контакты мясника – полдня с ним ищем, результат нулевой. Хотя и знакомой из конной милиции написала, и автору петиции написала. Руководство полка может подать в суд на автора петиции Маргариту Гаврилову за клевету и на возмещение морального ущерба.» И это пишет лошадница, Квалифицированный Инструктор Национальной Федерации Спорта на Пилоне и Воркаута Юлия Давыдова.

А пользователь Vera 1208, она же Вера Кузьмина, просто порадовала. Про отсутствие информации о реализации лошадей в открытом доступе этот человек написал следующее: «МВД – закрытая структура, они по закону не обязаны ни сообщать о продаже, ни вывешивать ее на каких-то сайтах, тем более определенных.» К сведению всех глуповатыъ любителей прятаться за экранами мониторов и кричать «Жираф большой - ему видней».МВД РФ представляет собой точно такую же государственную структуру, как и, например, Министерство Культурый Чукотки или любой ФГУП, это вопрос исключительно территориального и субъектного деления. Никаким статусом «закрытости» МВД РФ не обладает, и никаких «тайных» торгов проводить не имеет права!







По вопросу реализации лошадей и прозрачности проводимых торгов та же Вера Кузьмина придерживается следующей точки зрения: «Заинтересованные люди находятся в одном подразделении (полку), реализация лошадей производится другим подразделением. "Заинтересованные" люди узнают о конкурсе постфактум, потому что у реализаторов есть свои интересы (кто-то, с кого безопаснее "взять", чем с другого сотрудника МВД, предложил хорошее вознаграждение). Если лошадь отказываются продавать с забоя, значит, были указания от реализующих лошадь сотрудников МВД. Потому что живая лошадь может послужить отличным доказательством, если вдруг начнется реальная борьба с коррупцией». То есть Вера Кузьмина констатирует факт сдачи полковых лошадей в забой и, ничтоже сумняшеся, не усматривает в данном факте ничего аномального или противоестественного.





Если верить интернет-источникам, на особо ценные головы из списанной партии уже есть свои покупатели и договоренности, в силу разгорающегося скандала несостоявшиеся. Значит людям не нужны законы, они так и не переместились из 90-х и хотят не цивилизованной и гуманной прозрачности, а тупых договорняков! А самое ужасное, они согласны с тем, что служебных лошадей везут на бойню, они это обсуждают между собой, как новый фасон платья или степень прожарки бифа, обыденно. Есть ценные головы, а есть рухлядь. А еще есть бывшие кавалеристы-пенсионеры. Они в их глазах тоже рухлядь.

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От редакции

Мы продолжаем внимательно следить за этой историей и по-прежнему придерживаемся твёрдого мнения о том, что вопрос о реализации и содержании переставших быть пригодными к службе в МВД питомцев должен решаться в первую очередь с учётом интереса того сотрудника МВД, который с этим питомцем взаимодействовал, его сослуживцев. Глупо делать вид, что между человеком и животным за время совместной службы не устанавливается глубокий эмоциональный контакт. Аморально, по крайней мере в XXIом веке этот эмоциональный контакт игонорировать, делая вид, что лошадка или собачка - это всего лишь предмет имущества, по типу диванчика, стульчика или ещё чего-то подобного.

Ответ пресс-службы МВД мы считаем бюрократической отмазкой, не дающей понимания ситуации по-существу.

Мы по-прежнему настаиваем на том, что вопрос должен быть рассмотрен Генпрокуратурой, в том числе в части оценки законности сложившейся в МВД практики "утилизации" постаревших служебных животных и соответствия её принципам гуманизма и целям мотивирования личного состава МВД.



