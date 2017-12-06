 

За расчеты криптовалютой могут начать сажать в тюрьму

Министерство финансов РФ предлагает сделать уголовно наказуемой организацию расчетов криптовалютой. Об этом заявил сегодня представителям СМИ замглавы ведомства Алексей Моисеев. 

Чиновник сообщил, что обновленные поправки в кодекс об административных правонарушениях, закон "О Центральном банке" и УК РФ Минфин планирует представить в 2018 году.

"Конституция РФ декларирует, что средством расчёта на территории Российской Федерации является рубль. Из этого следует, что нельзя рассчитываться ни в чем другом - ни в жетончиках "Монополии", ни деньгами из World of Tanks, ни какими-нибудь другими расписками, подписками, записками. Рассчитываться можно только рублём Российской Федерации", - приводит слова Моисеева агентство RNS.

Замглавы Минфина также отметил, что наказания будут по большей мере административными, но в случае организации расчётов суррогатами в крупных масштабах может применяться уголовная ответственность.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Интернет Криптовалюта
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Гордость и некомпетентность. Фирменный стиль министерства Финансов России
» За распространение иностранных СМИ россиян начнут штрафовать
» Минфин планирует ограничить наличные расчеты суммой в 300 тыс. руб.
» Путин сделал знак рублю
» Путин накажет мигрантов рублем
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Россия интернированная

Россия интернированная

Олимпийское судилище

Олимпийское судилище

Каркнул ворон: «Never МОК»

Каркнул ворон: «Never МОК»

Время печали

Время печали

Должность для Плотницкого

Должность для Плотницкого

Много важного и интересного в подготовке к войне

Много важного и интересного в подготовке к войне

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Пермская власть вновь сказала русским своё «Нет»

Россия интернированная

Россия интернированная

За расчеты криптовалютой могут начать сажать в тюрьму

  • 19:28
  • 184

Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента

  • 18:09
  • 186

Краткая история постсоветской России

Олимпийское судилище

Олимпийское судилище

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru