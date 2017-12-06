За расчеты криптовалютой могут начать сажать в тюрьму

Министерство финансов РФ предлагает сделать уголовно наказуемой организацию расчетов криптовалютой . Об этом заявил сегодня представителям СМИ замглавы ведомства Алексей Моисеев.





Чиновник сообщил, что обновленные поправки в кодекс об административных правонарушениях, закон "О Центральном банке" и УК РФ Минфин планирует представить в 2018 году.





"Конституция РФ декларирует, что средством расчёта на территории Российской Федерации является рубль. Из этого следует, что нельзя рассчитываться ни в чем другом - ни в жетончиках "Монополии", ни деньгами из World of Tanks, ни какими-нибудь другими расписками, подписками, записками. Рассчитываться можно только рублём Российской Федерации", - приводит слова Моисеева агентство RNS.





Замглавы Минфина также отметил, что наказания будут по большей мере административными, но в случае организации расчётов суррогатами в крупных масштабах может применяться уголовная ответственность.





АПН следит за развитием событий.



