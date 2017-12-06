Время печали

Итак, свершилось.

Исполком МОК принял решение об отстранении российской сборной от олимпийских игр 2018 года. Основание – так называемый «допинговый скандал», но могли бы обойтись и простым «пшли вон». Потому как «с этими ещё и не так можно». В качестве утешения допускается появление спортсменов, «доказавших свою непричастность с допинговым скандалам». Они получат право выступать под «нейтральным флагом». В качестве какой-то совсем уж невероятной уступки пущен слух, что, может быть, гордое российское знамя позволяет показать публике в последний день Олимпиады. И тогда российские спортсмены смогут пройти на церемонии под ней. Насчёт гимна неизвестно – но, скорее всего, не позволят. И даже за флаг придётся заплатить: Россия должна будет покрыть затраты на расследование допинговых нарушений в размере 15 млн долларов, а также сделать вклад в создание Независимой организации допинг-тестирования.

Я не буду рассуждать о том, какое всё это имеет значение для России в целом. Это и так понятно. Кто не понял – тот поймёт, времени осталось не так уж много. Поэтому сосредоточимся на задачах частных. А именно – как в подобной ситуации себя вести. И стране, и частным лицам, и товарищам спортсменам.

Сейчас вся сеть полна обсуждений темы – выступать или не выступать российским спортсменам на этих Играх. Одни говорят, что выступать на подобных условиях – это вообще-то демонстративное предательство. Они, наверное, правы, но демонстративное предательство (и прежде всего предательство себя и своих) является главной скрепой и генеральной линей российской политики и жизни вообще. Напротив, сохранение верности чему бы то ни было воспринимается в лучшем случае как проявление запредельного лоховства, в худшем – как нелояльность к базовым ценностям. Так что я не сомневаюсь: российские спортсмены на Игры поедут. Они ж не лохи.

С другой стороны, их тоже понять можно. Люди вообще-то деньги зарабатывают. Причём спорт, особенно профессиональный – это не лёгкий заработок, ой не лёгкий. Спортсмен на пике формы держится недолго, ждать не может. Да, ему нужна прямо сейчас медалька, а потом контрактик в Америке. Ради этого вообще-то в спорт и идут (я имею в виду РФ, разумеется). Кто видел профессиональных спортсменов в зрелом возрасте – тот поймёт. Учитывая же, что для русского человека спорт является одним из немногих разрешённых способов заработать много денег (потому что всё остальное – для особенных людей), не стоит так уж сразу какому-нибудь патриотическому блоггеру кидаться в спортсмена тухлым помидором. Ты приглядись к нему, блоггер, внимательно:трудно свой хлеб добывал человек! И не посягай на его медальку и контрактик. Он ради этого ЛОМАЛСЯ. Что касается патриотизма – простите, а какого патриотизма достойная Российская Федерация? Страна, где русский народ всю дорогу «выступает под нейтральным флагом»? Честно говоря, не вижу ни единой причины переживать за часть этого государства. Оно и само её не блюдёт нисколечки, и даже повода защищать её вопреки реальности не даёт.

Это-то всё банально. Но, во-первых, всё-таки некоторое чувство обиды есть. Ибо с точки зрения внешнего наблюдателя опозорена не только РФ (чёрт бы с ней), но и дорогие россияне, причём в основном russians. Во-вторых, хочется какого-то конструктива. Ну вот в самом деле – а что ДЕЛАТЬ в подобной ситуации, когда нас всячески оскорбили и унизили, и хочется хотя бы выразить отношение к происходящему?

И у меня есть конструктивное предложение, весьма простое, но эту задачу отчасти решающее.

Итак, некоторые российские спортсмены будут допущены до Игр. Без российской формы, без национальной символики, под нейтральным флагом. Повторюсь – допущенные наверняка поедут.

Так вот. Для выражения своего отношения к происходящему стоило бы использовать ТРАУРНУЮ СИМВОЛИКУ.

То есть. Для начала – глухая чёрная форма. Допустимы изображения олимпийских колец, желательно перевёрнутых, с надписью R.I.P, и тому подобные символические фигуры. Далее – «нейтральное знамя» должно быть чёрным, возможно – с изображением траурного венка. Что написать на лентах? Наверное, что-нибудь латинское – о том, что умирание духа предшествует умиранию тела и т.п.

Разумеется, всё это придётся согласовывать с МОК. Но МОК сейчас в эйфории, могут и снизойти. К тому же описывать всё надо сугубо нейтрально - ну, в чёрном, вот каемся. То, что панихида не по нам, а по Олимпиаде, надо объясвить уже когда всё согласуют. В общем, "ходы есть".

Это о спортсменах. Однако столь же скорбным и траурным должно быть пребывание на Олимпиаде основного состава россиян. Я имею в виду огромное количество спортивных чиновников, околоспортивных деятелей разного свойства, их обслуги и нанятых ими кривляк.

Не секрет, что главная причина, по которой Россия всегда будет участвовать в любом заграничном мероприятии, даже если её будут гнать оттуда грязными тряпками – это дикое, дичайшее, маниакальное желание наших элитариев ездить за границу за государственный счёт. Разумеется, они и так из-за границы не вылазят, но особенное наслаждение им там жить за счёт российского бюджета. Поэтому в любом случае – что бы там ни было – на Олимпиаду поедет «весь Госкомспорт и половина Думы, Олимпийский комитет, Лолита Милявская, группа «На-На» и т.д.», по справедливому наблюдению известного комментатора реальности Эрика Лобаха. Они поедут туда в любом случае – наслаждаться красотами Сеула, а также жрать и пить в три глотки. Не пустить их туда АБСОЛЮТНО НЕВОЗМОЖНО (ибо жратеньки и бухатеньки в прекрасной загранице за госсчёт – это одна из самых святых скреп нашего режима). Не дать им закатить сверхпраздник тоже нельзя. Однако, я считаю, что обитателей «русской палатки» всё-таки можно заставить не просто жрать, пить и наслаждаться заграничными реалиями, а делать это в рамках эстетики ПОМИНОК. Это тот минимум патриотизма, который могут из себя выжать даже эти существа.

Поминки должны проводиться «по временам честного спорта» и по прочим таким поводам (слоганов вам накидает любая пиар-компания). Российская делегация должна быть в обязательном порядке снабжена классическими траурными костюмами. Пить – только и исключительно водку. Музыку играть унылую, по крайней мере вначале. Не чокаться. И, разумеется, с постными синюшными рожами давать многочисленные интервью о том, как они, эти плодожорки, скорбят вместе с нашими несчастными спортсменами и за них морально переживают.

Апофеозом же должен стать последний день Олимпиады. Где наши спортсмены в траурных одеждах прошествуют не под государственный гимн РФ, а под траурный марш. Например, под адажио соль-минор Альбинони. Или под Малера. Lacrimosa моцартова – много чести. Нужно подобрать что-то крайне унылое и при этом узнаваемое.

Что это даст?

Во-первых: отношение к решению МОК будет показано наглядно.

Во-вторых, в не особенно унизительном виде. Мы не плачем – мы скорбим.

В-третьих: мы в какой-то мере испортим всем праздник. Олимпиада – всё-таки именно «праздник», событие радостное. Но любую радость хорошо сбивает траурная тема. Одна старушка в чёрном с поджатыми губами может охладить настроение даже очень весёлой компании.

В-четвёртых и в главных. Все меры, которые предлагают патриотические блоггеры – например, выйти из МОК, не платить 15 миллиардов, что-то там ещё – это всё фантазии. Ничего этого не может быть, потому что не может быть никогда. Такая уж страна – Российская Федерация. Это факт. А моё предложение ещё хоть как-то осуществимо. Ну, на грани – но всё-таки оно куда ближе к возможному для этой страны.