Российским госкомпаниям разрешено засекретить своих поставщиков

Правительство РФ разрешило госкомпаниям до 1 июля 2018 года не раскрывать данные о своих поставщиках. Об этом сегодня сообщает газета "Ведомости".

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, государственные компании теперь могут размещать в реестре госзакупок лишь обезличенную информацию о результатах, цене и способе закупки, не публикуя при этом данные о поставщике (подрядчике, исполнителе), а также информацию о договорах с субподрядчиками.





Необходимо отметить, что с 2016 года госкомпании были обязаны предоставлять не только сведения о заключённых договорах и об их прекращении, но и сами договоры.





Как полагают некоторые эксперты, новые меры сильно затруднят поиск информации и позволят заказчикам публиковать лишь проект договора. Решение правительства может быть также связано с западными санкциями, поэтому данные о цепочках поставок приходится блокировать. Однако, нельзя забывать, что подобное решение может затруднить обнаружение фактов о внутригрупповых и финансовых сделках.





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