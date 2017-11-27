Чингиз хочет русской крови?

…Сперва напомню, что в мае Верховный суд РФ закрыл за систематические нарушения российского законодательства Всероссийский Азербайджанский Конгресс. И председатель Пермского отделения ВАКа, одиозно-комичный пермский деятель на ниве толерантности Чингиз Микаил-оглы Исаев, вдруг остался не у дел, будучи сразу исключённым пермской властью из всех городских и краевых советов по межнациональным отношениям и отодвинутым от кормушек всяческой межэтнической гармонизации.

Рассказывают, что загрустивший было Чингиз тут же вспомнил, что на самом деле он не азербайджанец, а тат, и робко постучал в двери синагоги. Якобы по его замыслу, братья по вере должны были помочь ему восстановиться в кругу приближённых к власти пермских глав-нацменов хоть в каком-нибудь качестве, на любых условиях, хоть тушкой, хоть чучелом. Но, как утверждают, в Иудейской общине Перми на объявившегося «брата» посмотрели с брезгливостью, замолвить за него в мэрии словечко отказались и выставили за дверь.

Печали Чингиза все эти месяцы не было конца, тем более, что конкуренты не дремали, и позицию главного и самого авторитетного пермского азербайджанца окончательно занял Яшар Гурбанов со своей организацией «Содействие азербайджанцам Пермского края».

И вот на прошлой неделе судьба преподнесла Чингизу подарок. Кровавый подарочек, но что ж, у предприимчивого бывшего милицейского подполковника Чингиза Исаева всё идёт в дело… В Перми скончался жестоко избитый 25-летний азербайджанский студент Гусейн Мустафаев. Полиция сообщает, что некий подозреваемый задержан, однако, ни мотивов, ни обстоятельств преступления неизвестно.

На улице Чингиза начался праздник! Была развёрнута публичная кампания: сдача крови ещё находящемуся тогда в реанимации Гусейну, сбор денег на лечение по пермским азербайджанским кафе и рынкам, громогласное выражение скорби... С сотен пермских азербайджанцев собрали, в среднем, по 2-3 тысячи рублей, многие недоумевают, куда в итоге пошли эти деньги, но не это главное. А главное, что избиение и, особенно, последовавшая смерть студента пермской фармакадемии предоставили Чингизу возможность выйти на все азербайджанские СМИ с печальным известием и своими комментариями. Погибший парень тут же стал «нашим другом и активистом пермской диаспоры», хотя никто и никогда не видал его ни на каких мероприятиях местных азербайджанцев. Как-то ловко эта смерть, детали и причины которой, повторяю, никому не известны, приобрела вполне определённые политические черты…

В итоге в последние дни Азербайджан кипит: информ-агентства пишут, национальное телевидение снимает сюжеты о страшных вестях с Урала, на интернет-сайтах появились тысячи яростных комментариев, накал растёт, особенно в связи с прошедшими в субботу похоронами Гусейна… Звучат призывы к тому, чтобы русские заплатили за эту смерть пятью своими трупами, русофобия и угрозы льются потоком… «Если вы находитесь в Перми, позвоните нам и расскажите, что у вас там происходит!..» - кричат дикторы азербайджанского телевидения, как будто в Перми идут погромы и зачистки. Русские в Азербайджане опасливо ёжатся от всего происходящего… пока, слава богу, лишь ёжатся… Эхом растёт напряжение и среди пермских азербайджанцев. А пермский маргинал Чингиз Исаев, успешно изобразивший себя для всего Азербайджана скорбящим отцом местной диаспоры, потерявшим любимого питомца и соратника, разжигает ненависть к русским и снимает дивиденды со своей PR-активности.

Всё это – наглядная история того, как работают наши программы развития толерантности и гармонизации межнациональных отношений. Годами мы откармливаем национальных князьков местного значения, а потом они инспирируют нам всплески русофобии и ненависти. Если в этой ситуации прольётся русская кровь, то можно будет примерно подсчитать, сколько бюджетных денег она будет нам в итоге стоить.



