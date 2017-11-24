В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

Чиновники Минздрава разработали новый закон для ограничения торговли алкоголем. Отделы магазинов, торгующие спиртными напитками, предлагается отгородить специальными ширмами во избежание их прямого обозрения покупателями. С полным текстом этого законопроекта можно ознакомиться на портале обсуждения правовых актов.





«Для отсутствия прямого обозрения покупателями алкогольной продукции могут быть использованы такие способы, как демонстрация алкогольной продукции ‎в отдельном помещении, торговом зале с отдельным входом из торгового объекта, ограждение выделенных мест для демонстрации алкогольной продукции ширмами, перегородками и другими устройствами, изолирующими выделенные места от прямого обозрения покупателями алкогольной продукции из других мест торгового объекта», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.





Единственным исключением из новых правил торговли станут магазины, которые специализируются исключительно на продаже алкогольной продукции.





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