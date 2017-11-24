В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
- 24.11.2017, 18:57,
- Новости
- 169
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Чиновники Минздрава разработали новый закон для ограничения торговли алкоголем. Отделы магазинов, торгующие спиртными напитками, предлагается отгородить специальными ширмами во избежание их прямого обозрения покупателями. С полным текстом этого законопроекта можно ознакомиться на портале обсуждения правовых актов.
«Для отсутствия прямого обозрения покупателями алкогольной продукции могут быть использованы такие способы, как демонстрация алкогольной продукции в отдельном помещении, торговом зале с отдельным входом из торгового объекта, ограждение выделенных мест для демонстрации алкогольной продукции ширмами, перегородками и другими устройствами, изолирующими выделенные места от прямого обозрения покупателями алкогольной продукции из других мест торгового объекта», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Единственным исключением из новых правил торговли станут магазины, которые специализируются исключительно на продаже алкогольной продукции.
АПН следит за развитием событий.