Русская помада

На идейно-теоретическом уровне я совершенно далёк от всяких русских имперских штучек с непонятно откуда взявшейся якобы русской обязанностью заботиться о братьях наших меньших – напротив, я убеждённый чистый этно-националист и мечтаю, чтобы было только русским хорошо, а остальные гори все огнём.



Но это теоретически. На практике же, как обычно и водится, мне почему-то всю дорогу приходится опекать каких-нибудь нацменов, вот такая слабость и мягкотелость, что ты будешь делать… То вожусь со своим дружком детства Мишкой, евреем и шизофреником, годами проводя ему бесплатную психотерапию по личным и семейным вопросам, потратив на это уже, должно быть, сотни часов своего времени. То консультирую по

вопросам PRи GR приятеля-киргиза Сирожиддина, советую, как ему половчее обойти и поаккуратнее передушить всех конкурирующих улугбеков и алишеров и стать главарём всей уральской узбекской диаспоры. То нянькаюсь со своей подопечной юной армянкой, подыскивая ей жениха. «Шушан, я ведь вас, чёрных, ненавижу, почему я этим занимаюсь с тобой, фактически способствуя тому, чтобы вы размножились, а?!»- спрашиваю я её. «Потому что вы добрый и великодушный, Роман Авенирович!»- убеждённо отвечает она, преданно смотря мне в глаза. Что на такое возразишь?



Шушан красивая, из порядочной семьи, разумеется, девственница, очень хочет семью и, прежде всего, детей, но с замужеством пока не получается. Сначала я подгонял ей знакомых армян. Нормальные, вроде, ары, как будто на словах непрочь жениться, но как доходило до серьёзного разговора, до знакомства с родителями, каждый хитрый варданчик убегал в кусты. Едва ли не большинство молодых пермских армян, как выяснилось, предпочитают иметь дело с белыми миниюбочными потаскухами, и куча армянских невест сидят дома со своей девственностью. Некоторые ары даже сознательно рожают детей с белыми девками – рискованно, конечно, в плане того, кого она ему воспитает, но зато уж очень нехлопотно и незамарочно. Короче, русские демпингуют на брачном рынке, зачастую предлагая товар б/у, но успешно подкупая ар безответственностью отношений. Проблема уже активно обсуждается на армянских сайтах, я периодически читаю, - ведь обсуждается это, что характерно, преимущественно на русском языке – распад и обрусение, короче.



Есть ещё и трудности в виде землячества. Почти все пермские армяне – выходцы из сёл Мартуни и Вартенис, это Гегаркуникская область. Они держатся своим кланом и чужаков не очень принимают. Шушан – из другог региона, следовательно, чужачка.



Короче, апеллируя к объективным трудностям её замужества в диаспоре, я и убедил Шушан хотя бы попробовать рассмотреть в качестве кандидата в женихи русского. Через кислые мины, через брезгливо поджатые губки, через «что мне скажут мама с папой», но всё же в определённый момент когда у неё был девичий приступ отчаяния, убедил. Примечательно, что среди русских парней претендентов с серьёзными намерениями у неё нашлось больше, чем среди ар.



…И вот она рассказывает мне о первой попытке. Вроде солидный чувак позвал в ресторан, приехал на не самой дешёвой машине. «Сначала мне не очень понравилось, что он достал какие-то таблетки и выпил их, и объяснил, что врач велел принимать перед едой, - рассказывает мне Шушан.– Ничего особенного, конечно, но мне кажется, что можно было бы так демонстративно не принимать лекарства на первом свидании…»

Разговор как-то не особо клеился, парень был какой-то задумчивый и вялый, но это она готова была это понять и принять, всё же первый раз живьём увиделись.



…Но самое ужасное произошло потом в машине. Её русский жених повернул ключи зажигания и властно положил руку на руль. А потом вдруг вспомнил... полез за чем-то в карман... направил на себя зеркальце заднего вида… и стал мазать губы гигиенической помадой.



«Он что, не мог этого сделать в туалете?!- распахивая свои и без того огромные чёрные глазища и едва ли не со слезами в голосе вопрошает меня Шушан. – Вы понимаете, Роман Авенирович, я вот не стала губы помадой мазать, а он стал…». Она сердита и унижена. Я хохочу и пытаюсь её утешить. «Ну… не все же они такие… русские парни... ну чего ты… не все же они с помадой…». Но ей, кажется, уже трудно мне поверить.

Редакция АПН просит считать данную заметку брачным объявлением.