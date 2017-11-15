Депутаты утвердили признание зарубежных СМИ иностранными агентами

Сегодня Государственная Дума РФ единогласно приняла в окончательном чтении законопроект, по которому зарубежные СМИ будут признаваться иностранными агентами . Об этом сообщает агентство Интерфакс. Теперь, для вступления закона в силу, его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин.





Напомним, что ввести норму о СМИ иностранных агентах в российское законодательство было предложено в качестве зеркального ответа Москвы на действия Вашингтона, внесшего телеканал RT America в список иноагентов.





Действие нового закона будет распространяться как на СМИ, зарегистрированные за рубежом, так и на те, которые зарегистрированы в России, но получает иностранное финансирование. На российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, эта норма не распространяется.





После того, как СМИ будет признано иностранным агентом, оно будет обязано указывать это в своих материалах. Также в его обязанности войдет ежеквартальный отчет перед властями как за иностранные, так и за российские финансовые средства, включая частные пожертвования.





АПН следит за развитием событий.



