 

Депутаты утвердили признание зарубежных СМИ иностранными агентами

Сегодня Государственная Дума РФ единогласно приняла в окончательном чтении законопроект, по которому зарубежные СМИ будут признаваться иностранными агентами. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Теперь, для вступления закона в силу, его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин.

Напомним, что ввести норму о СМИ иностранных агентах в российское законодательство было предложено в качестве зеркального ответа Москвы на действия Вашингтона, внесшего телеканал RT America в список иноагентов.

Действие нового закона будет распространяться как на СМИ, зарегистрированные за рубежом, так и на те, которые зарегистрированы в России, но получает иностранное финансирование. На российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, эта норма не распространяется.

После того, как СМИ будет признано иностранным агентом, оно будет обязано указывать это в своих материалах. Также в его обязанности войдет ежеквартальный отчет перед властями как за иностранные, так и за российские финансовые средства, включая частные пожертвования.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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APN.ru