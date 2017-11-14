 

Госдума может признать все зарубежные СМИ иностранными агентами

Все без исключения СМИ, зарегистрированные на территории другого государства или получающие денежные средства от зарубежных структур или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть в ближайшее время признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого. 

По словам чиновника, право решать, какое СМИ подпадает под статус иностранного агента, будет предоставлено Минюсту, как и в случае с НКО-иноагентами. Отмечается, что проект закона уже согласован с представители всех четырех думских фракций.

Если законопроект будет принят, то все СМИ-иноагенты обязаны будут маркировать свою принадлежность к данной категории в качестве отсылочной нормы к закону об НКО.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Госдума РФ
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