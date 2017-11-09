Русская общественность Республики Татарстан обратилась к Путину и Чайке

Президенту Российской Федерации В.В.Путину

Копия: Генеральному прокурору

Российской Федерации

Ю.Я.Чайке





Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам с чувством глубокого негодования по ситуации, складывающейся в Татарстане в ходе выполнения Ваших Поручений от 28 августа 2017 г., а точнее - их откровенного саботажа региональной властью.

Более того, публичное поведение её представителей носит откровенно провокационный характер.

Так, на опубликованных видеозаписях Рустам Минниханов, выступая на сегодняшней сессии Госсовета РТ по основной повестке "О преподавании и изучении государственных языков Республики Татарстан и родных языков народов, проживающих в Республике Татарстан", заявил: "...мы подготовили вариант, он согласован предварительно со специалистами Министерства образования и науки... Я также с администрацией вёл переговоры, понимание есть". Также Минниханов Р. указал на то, что татарский язык будет изучаться по 2 часа в неделю в качестве обязательного предмета.

Далее региональный министр МОиН Энгель Фаттахов на этом же заседании заявил: "Министр образования и науки Васильева 7 ноября подтвердила готовность согласовать данное компромиссное решение".

Все региональные провластные СМИ подхватили эти слова и уже выдают их как факт каких-то договорённостей региональной власти "с Москвой".

Владимир Владимирович, с кем из Ваших чиновников "договаривается" региональная власть Республики Татарстан, чтобы выполнять Ваши поручения в ином понимании, чем они предельно конкретно даны?

Одновременно со стороны региональных провластных СМИ и различных татарских национал-сепаратистских интернет-ресурсов, стремительно набирающих популярность, начались информационные «вбросы», откровенно разжигающие межнациональную ненависть к "угнетателям" татар.

При этом активно используются средства агитационного плаката и хештеги.

Приведу примеры.

#ОстановитеЯзыковойГеноцид (с англоязычным (!) аналогом), где изображён юноша в зелёной тюбетейке (зелёный- национальный татарский цвет), некая рука вытягивает из него язык вверх так, что голова сильно запрокинута назад, в другой же руке- ножницы, а из глаза юноши в форме мусульманского полумесяца капает слеза.

На другом плакате мальчик вызывающего жалость вида прижимает к себе татарскую азбуку ("Элифбэ"), рот мальчика зашит нитками. Цинично то, что основой изображения мальчика послужила афиша к спектаклю по книге великого педагога и гуманиста Януша Корчака "Король Матиуш I". Мальчику подправлен "татарский" разрез глаз.

Есть ещё более эмоционально наполненный и враждебный по отношению к инициаторам языковых перемен ("федералам", "русским") плакат с несчастным мальчиком тоже с зашитым ртом, сидящем на книжках, среди которых -"ЭЛИФБА", да ещё руки ребёнка перевязаны и стянуты рукавами "смирительной рубашки". Сверху - корявые руки с остатком нитки и ножницами, а от предполагаемого владельца рук как бы исходят лучи, а на месте «лучезарного» надпись: "СКАЖИ "Э-Э-Э" (буквы "Э" в татарском начертании). Слева и справа вверху - изображение герба Москвы со Святым Георгием, разящим змия.

И, наконец, плакаты с явными призывами к неповиновению, к татарской национальной революции, как, например, такой, на котором отображён сюжет Французской революции, где группа детей организованно рисует на стене дома яркую надпись "ТАТАР ТЭЛЕ" ("татарский язык") выше гораздо менее броской надписи "PAIX" ("мир" - франц.)

Изображения плакатов прилагаются

При этом широчайшие массы республики, причём как русских, так и многих татар, воспринявшие Ваши поручения как спасение своих детей от агрессивно навязываемого в непомерных объёмах и по ужасным методикам преподавания предмета "татарский язык", безапелляционно выставляются на всех этих ресурсах и в СМИ как ненавистники татарского языка и татар, желающие искоренить этот предмет из регионального образования. Эта ложь тиражируется с огромной скоростью и повсеместно, хотя ни одна организация или интернет-сообщество, защищающие интересы этих родителей, ни разу не высказывались подобным образом, а лишь выступали за добровольность изучения татарского языка в региональном образовании. Однако эти русские и русскоязычные организации и сообщества безапелляционно зачислены, наряду с "федералами", во "враги татарского языка и татарского народа".

При этом педалируется и образ "героев-защитников татарского языка".

Например, в изданиях многочисленного тиража с подписью "В бой за татарский язык готова вступить директор гуманитарной гимназии-интерната для одарённых детей в Актаныше Рузалия Гарипова" публикуется фотография директора с соответствующей надписью большими буквами на татарском языке и указанием того же хэштега #ОстановитеЯзыковойГеноцид (с англоязычным аналогом).

Всё выше перечисленное несёт откровенную угрозу миру и согласию не только в регионе, но в России и требует Вашего, Владимир Владимирович, срочного вмешательства.

В этой связи нужно отметить и своеобразное отношение регионального руководства к силовым структурам федерального подчинения.

На упомянутом заседании Госсовета, прошедшем сегодня, глава региона Минниханов даёт поручения прокурору Ильдусу Нафикову следить "чтобы не разжигали", причём "как с той, так и с другой стороны". Мало того, что уравнивать "русских" и "татар" в разжигании - просто цинично, так ещё глава региона регулярно называет Нафикова "прокурором республики", позиционируя его чуть ли не как своего подчинённого. На предыдущем заседании публично стыдит за его работу по выполнению Ваших поручений, с госсоветником Шаймиевым делая прозрачные намёки на невозможность совместной работы (« Как с вами дальше работать?»).

В соответствии с ФЗ № 284 от 22.10.2013 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений" вся ответственность за межнациональные отношения лежит на главе региона. Считаем политику, проводимую в регионе в последнее время под руководством главы Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалеевича, крайне безответственной.

С учётом вышеизложенного просим Вас вмешаться в ситуацию.

Э.Ю. Носов,

председатель Комитета по защите прав русскоязычных родителей

и учащихся Республики Татарстан