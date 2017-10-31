 

Россия потратит $1 млрд на помощь Алишеру Усманову

Российские власти приняли решение вмешаться в распродажу акций "Мегафона", который является третьим по величине сотовым оператором в стране. Это произошло после того, как из капитала "Мегафона" решил выйти его крупнейший после миллиардера Алишера Усманова акционер - шведская Telia AB, сообщает сегодня агентство Интерфакс.

В первых числах октября Telia приняла решение выбросить свой пакет на МосБиржу. В результате продажи певого транша из 6,2% акций, произошло обрушение котировок сотового гиганта почти на 10% за два дня. Сейчас доля Telia в 1,7 раза превышает то количество акций, которое уже обращается на бирже, поэтому открытая продажа такого крупного пакета грозила длительным падением "Мегафону", капитализация которого с 2013 года итак обвалилась более чем в 4 раза.

На фоне сегодняшней продолжительной распродажи ценных бумаг, о своем желании купить оставшийся пакет из 19% акций объявил Газпромбанк, являющийся третьим по размеру госбанком в РФ. Общая сумма сделки составит $1,03 млрд.

Официально уход с российского рынка Telia объясняет намерением сосредоточиться на странах Балтии и Северной Европы. Однако, эксперты предполагают, что шведы видят определенные риски, связанные с "законом Яровой", и реализацией антитеррористических поправок. Весь комплекс мер может обойтись российской экономике более 17 триллионов рублей, собрать которые придется мобильным операторам, поднимая стоимость услуг и сокращая свою прибыль.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Олиграхи Новые законы Антитеррор
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