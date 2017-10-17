 

Родителей могут начать наказывать за участие их детей в митингах

МВД РФ предлагает узаконить наказание для родителей, чьи дети приняли участие в протестных митингах. Такое же наказание может быть распространено на их школьных учителей. Об этой инициативе заявил сегодня начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин во время выступления на заседании совета по правам человека, сообщает агентство РБК.

«Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — цитирует слова Валиулина РБК.

Напомним читателям, что идеи об ограничении участия подростков в митингах представители власти вынашивают с весны 2017 года. Например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свое время предлагала законодательно запретить несовершеннолетним ходить на несогласованные митинги.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Силовые структуры Митинги и демонстрации
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Несовершеннолетним хотят запретить участвовать в митингах
» В России вводятся запреты участие в митингах
» Уголовную ответственность распространят на всех участников митингов
» В Астрахани предложили наказывать родителей "детей-экстремистов"
» Федеральный Центр "Э" возглавит Тимур Валиулин
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Фальшивые диссертации судьи Хахалевой

Фальшивые диссертации судьи Хахалевой

  • 618
О «сокрушеньях и поношеньях»

О «сокрушеньях и поношеньях»

Память: с обидой или без обиды?

Память: с обидой или без обиды?

Аллан Чумак как апофеоз советского сознания

Аллан Чумак как апофеоз советского сознания

Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Россия, что с тобой не так?

Россия, что с тобой не так?

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Родителей могут начать наказывать за участие их детей в митингах

  • 15:10
  • 117
Фальшивые диссертации судьи Хахалевой

Фальшивые диссертации судьи Хахалевой

  • 13:37
  • 618

Адвокат раскрыл «секрет» диплома судьи Хахалевой

Пустое место

Новый закон защитит сообщивших о коррупции россиян

  • 17:54
  • 445

Telegram оштрафован за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей

  • 13:30
  • 437
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru