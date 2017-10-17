Родителей могут начать наказывать за участие их детей в митингах

МВД РФ предлагает узаконить наказание для родителей, чьи дети приняли участие в протестных митингах. Такое же наказание может быть распространено на их школьных учителей. Об этой инициативе заявил сегодня начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин во время выступления на заседании совета по правам человека, сообщает агентство РБК.





«Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — цитирует слова Валиулина РБК.





Напомним читателям, что идеи об ограничении участия подростков в митингах представители власти вынашивают с весны 2017 года. Например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свое время предлагала законодательно запретить несовершеннолетним ходить на несогласованные митинги.





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